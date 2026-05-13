/Поглед.инфо/ На 12 май прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Русия е готова да разреши украинската криза чрез диалог и приветства усилията на САЩ за посредничество по този въпрос. Той посочи, че ако властите на Украйна направят необходимо решение, специалната военна операция може да спре по всяко време.

Той добави още, че сега напредъкът в контактите между заинтересованите страни по украинския въпрос показва, че „се приближаваме към постигането на споразумение, но все още е твърде рано да се говори за конкретни подробности“. Песков отново изтъкна, че президентът Владимир Путин в своята реч от 9 май вече изрази желание за среща с ръководители на украинските власти в Москва или всяко друго място, но само след официално приключване на специалната военна операция.