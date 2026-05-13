Той добави още, че сега напредъкът в контактите между заинтересованите страни по украинския въпрос показва, че „се приближаваме към постигането на споразумение, но все още е твърде рано да се говори за конкретни подробности“. Песков отново изтъкна, че президентът Владимир Путин в своята реч от 9 май вече изрази желание за среща с ръководители на украинските власти в Москва или всяко друго място, но само след официално приключване на специалната военна операция.
Песков: Русия е готова да разреши украинската криза чрез диалог и приветства посредничеството на САЩ
/Поглед.инфо/ На 12 май прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Русия е готова да разреши украинската криза чрез диалог и приветства усилията на САЩ за посредничество по този въпрос. Той посочи, че ако властите на Украйна направят необходимо решение, специалната военна операция може да спре по всяко време.