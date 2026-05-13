/Поглед.инфо/ След като японското правителство, ръководено от Санае Такаичи, обяви своите планове за промяна на конституцията, в японското общество се появиха многобройни гласове на несъгласие, като дори се стигна до най-мащабните антивоенни протести от десетилетия насам.

Говорителят на китайското Министерство на външните работи Гуо Дзякун заяви на днешната пресконференция, че „японските десни сили насърчават разширяването на армията и военното оборудване, пренебрегвайки мирната конституция, международното право и вътрешното законодателство“. Той постави въпроса дали целта е създаването на т.нар. „военна държава“ или „разпалване на напрежение в Азиатско-тихоокеанския регион“. По думите му, десните сили в Япония използват „самоотбраната“ като претекст и преувеличават т.нар. „външни заплахи“, което застрашава благосъстоянието на собствените граждани и подкопава мира и стабилността в Азиатско-тихоокеанския регион.