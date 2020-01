/Поглед.инфо/ В резултат на американската специална операция, командирът на специалното подразделение на Ислямския революционен гвардейски корпус Ал-Кудс генерал Касем Сюлеймани е убит. Президентът Тръмп лично здаде заповед за убийството. Така в САЩ отговориха на неотдавнашното нападение срещу посолството им в Багдад. В Техеран обещаха брутално да си отмъстят на замесените в убийството. Колко сериозно ще бъде отмъщението и ще започне ли войната между САЩ и Иран?

Върховният лидер на Иран Али Хаменей обеща "тежко отмъщение" за убийството на генерал Касем Сюлеймани, началник на специалните части на Ислямската революционна гвардия Ал-Кудс (IRGC, елитните сили на Иран). Според Хаменей, който обяви тридневен траур в страната, „отмъщение очаква онези, на чиито ръце е останала неговата (на Сюлеймани) кръв, както и кръвта на други мъченици“.

Бившият командир на IRGC, секретар на Съвета за бърза помощ (консултативен орган към върховния лидер) Мохсен Резай също говори за предстоящото отмъщение . „Касем Сюлеймани, починал от смъртта на мъченик, се присъедини към братята си и ще отмъсти на Съединените щати“, заплаши Резай.

Генерал-лейтенант Касем Сюлеймани и заместник-началникът на иракската милиция Абу Махди ал Мухандис, които поканиха старши военен в Багдад, бяха убити във време, когато конвой от автомобили се движеше от летището на столицата. Американската авиация изстреля най-малко четири ракети по два моторни кортежа. В момента на удара колите бяха в близост до товарния терминал. Други ракети удариха военните съоръжения на иракската армия и международната коалиция.

Освен Сюлеймани и Ал Мухандиса, загинаха най-малко 10 души, които също бяха в моторния кортеж. Това са главно охранители. Моментът на ракетния удар беше заловен от очевидци.

Няколко часа след новината за убийството на Сюлеймани, Али Хаменей назначи бригаден генерал Есмаил Каани, „който е един от видните командири на Ислямския революционен гвардейски корпус по време на свещената отбрана (войната в Иран-Ирак)“.

Въпреки това генералният директор на Центъра за изследване на съвременен Иран Раджаб Сафаров нарече Сюлеймани мащабна и легендарна личност, която е „абсолютно невъзможно“ да бъде заменена. Политологът смята инцидента за „най-фрапиращия акт на международния тероризъм от страна на САЩ“. „Във военните структури на Иран няма човек с такива гигантски мащаби. Сюлеймани беше много четен човек, философ. Хуманитарните му възгледи бяха особено привлекателни.

Той не може да бъде наречен терорист. Той е истински световен миротворец, "

- каза Сафаров пред вестник Взгляд.

Събеседникът смята, че сега генералът ще бъде смятан за най-важния мъченик в Иран, той ще бъде издигнат до ранга на модерен пророк, защото е бил „най-ярката и авторитетна личност не само в Иран, но и в други страни от Близкия изток, където има проирански настроения“. „Сюлеймани беше един вид баланс в Близкия изток. Винаги се е опитвал да предотврати много кръв “, припомни експертът.

Андрей Кортунов, генерален директор на Руския съвет по външни работи, нарече Сюлеймани изключителна личност и основен организатор. „Той беше лидер на най-консервативните сили в иранския елит. Ликвидацията на Сюлеймани е ефективен начин за изпращане на сигнал до всички: демократите, които обвиниха Тръмп в бездействие, и американските партньори в Близкия изток, особено в Персийския залив, че „не сме забравили за вас“. Това е сигнал за Иран, че всяка ескалация от Техеран, особено ако животът на американците е застрашен, както беше онзи ден в Багдад, страната ще бъде изправена пред сериозен отпор. И както самият Тръмп каза, това е сигнал за иракчани: има надежда, че ще бъде възможно леко да се намали иранското влияние в Ирак “, каза Кортунов пред вестник "Взгляд".

Батальонът Ал-Кудс е едно от най-готовите за бой части на КСИР и участва активно във военни конфликти в Сирия и Ирак. Ефективността на специалните сили до голяма степен се определя от способностите на Сюлеймани. Народната мобилизационна сила (Ал-Хашд ал Шааби) е коалиция от шиитски, езиди и християнски милиции, които се борят на страната на иракското правителство срещу бойците на Ислямска държава *.

Пентагонът пое отговорност за специалната операция, като заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп даде заповед за откриване на огън, който след това публикува снимка на американския флаг на страницата си в Twitter без никакво обяснение .

Пентагонът припомни, че Сюлеймани е в американския списък на чуждестранни терористи. Министерството твърди, че иранският генерал, както се твърди, „активно работи над плановете за нападение над американски дипломати и военни в Ирак и други страни в региона“. Освен това Сюлеймани "одобри атаката срещу американското посолство в Багдад".

По-рано държавният секретар на САЩ Майк Помпео обвини в нападение срещу американското посолство Ал Мухандиса. В петък Помпео заяви в Twitter, че иракчаните се радват на убийството на Сюлеймани. „Иракчани са иракчани! - танцуват по улиците в подкрепа на свободата. Те са благодарни, че генерал Сюлеймани вече не е там ”, пише Помпео.

В същото време Държавният департамент призова американците незабавно да напуснат Ирак заради засиленото напрежение в страната. В изявление на американското посолство в Ирак се казва, че „гражданите на САЩ трябва да напуснат страната със самолет, ако това е възможно“ или да се отправят към други страни по суша.

Политическите противници на Тръмп от Демократическата партия на САЩ заявиха, че заради убийството в региона ще избухне война. Конгресът на САЩ не беше запознат със специалната операция, въпреки че трябва да бъде уведомен за това 48 часа предварително.

Обърнете внимание, че рязко влошаване на ситуацията в Близкия изток настъпи на 29 декември след ракетна атака на САЩ срещу съюзниците на сирийския президент Башар Асад в Ирак. След това на 31 декември стотици демонстранти започнаха да щурмуват американското посолство в Багдад, започна пожар. В резултат американският посланик „напусна Ирак в неизвестна посока“. Тръмп каза, че Иран стои зад това нападение и обеща да накаже Техеран. В отговор Иран заплаши да "нанесе тежък удар на онези, които биха заплашили иранските интереси".

Раджаб Сафаров е убеден в това

сега Тръмп "ще се страхува за живота си до края на дните си", защото, за да премахне Сюлеймани, "той издигна Америка до ранга на непримирим враг на иранския народ"

и показа, че за САЩ няма закони на международното право. " „Знам, че десетки групи са готови лично да си отмъстят на господин Тръмп. Те няма да се успокоят, докато не постигнат целта си. Те спят в Америка, а Тръмп се чувства като герой, защото е ликвидирал най-известния генерал в Близкия изток. Но това бравадо ще приключи в рамките на следващите няколко часа или максимум дни “, сигурен е Сафаров.

Според него сега не само регионалната, но и световната сигурност е под голям въпрос. „Ако по-рано само част от иранското население гледаше на Съединените щати с недоверие и омраза, сега това е общонационално презрение. Сега иранското правителство има проблем как да управлява това популярно цунами, което може да предизвика хаотична реакция във всички посоки и процесът ще се окаже неконтролируем “, предупреди Сафаров.

Експертът смята, че светът е на прага на голяма война и съществува заплаха от начало на голямо кръвопролитие в Близкия изток. Като отмъщение Иран може да нанесе удар върху Израел, „който предоставя на американците информация за местонахождението на проиранските сили в Ирак“ или нефтените артерии на Персийския залив. На фона на тези предложения световните цени на петрола вече са скочили с 4%. Техеран може също да накаже "съучастници на САЩ в лицето на страните от Арабския залив" или да атакува американските военни бази в Ирак, Сирия и Афганистан. „Това ще бъде дългосрочен отговор. На Съединените щати ще им бъде много трудно да останат в региона и да помогнат на страните от Персийския залив, тъй като е ясно, че сега всички с треперещи гласове очакват отговора на Иран. В този процес могат да бъдат включени много държави и дори различни региони “, прогнозира Сафаров.

Москва нарече убийството на Сюлеймани приключенска стъпка, която може да доведе до повишено напрежение в целия регион. Според руското външно министерство генералът „предано е служил за защитата на националните интереси на Иран“. „Изказваме искрените си съболезнования на иранския народ“, добави външното министерство.

Съединените щати очакват отмъщение, заяви Константин Косачев, председател на комисията по външни работи на Съвета на федерацията. В разговор с РИА Новости сенаторът заяви, че смъртта на Сюлеймани е "най-лошият сценарий, който много прилича на отмъщението на американците" за нападението срещу американското посолство в Багдад в края на декември миналата година. "И ако това е така, отмъщението, уви, няма продължително да чака", смята Косачев.

Сафаров е убеден, че Русия трябва да осъди убийството на Сюлеймани по възможно най-остър начин и да влезе в спешен контакт с иранското ръководство, за да се опита да смекчи реакцията на Техеран и да предотврати развитието на събитията в най-лошия сценарий. „Като член на Съвета за сигурност на ООН Русия трябва да отговори на този явен факт на международния тероризъм“, заяви Раджаб Сафаров.

Андрей Кортунов е убеден, че Тръмп не се нуждае от военен конфликт с Иран, защото „в личната си философия той е против войните“. „Включването в сериозна война с Иран в навечерието на президентските избори е подарък за демократите. Такава война не може да бъде кратка; това са неизбежни големи загуби. Иран е мощна регионална сила, която отдавна се подготвя за такава война. Човек не може да разчита на лесна победа “, каза Кортунов.

Политологът предположи, че решението на президента да ликвидира Сюлеймани е повлияно от демонстративното проявление на сила, което на Запад се приписва на Иран. На първо място, това е поредица от атаки срещу танкери в Оманския залив и нападения от хуситите в петролните рафинерии на Саудитска Арабия. „Иран, разбира се, отрича всяко участие. Русия също не потвърждава това, но на Запад има убеждение, че или иранците са го направили директно, или някои проирански сили действат, тоест Техеран е отговорен за тези случаи. И Тръмп реагира на всичко това само с политически методи. Изслушванията бяха направени, натискът със санкциите върху Иран се засили, но опозицията упрекна президента, че не е готов да се съпротивлява. Тръмп също беше критикуван от консервативните монархии в Персийския залив, чудейки се какви са американските гаранции за сигурност. Тоест, Тръмп трябваше да демонстрира твърдост “, смята Кортунов.

Събеседникът признава, че Иран има много инструменти за отговор на убийството на Сюлеймани, но „повечето от тях е малко вероятно да стигнат до САЩ“. „Разбира се, може да се засегнат американските съюзници от територията на Йемен. Саудитска Арабия и ОАЕ може да бъдат атакувани. Това може да стане от територията на Южен Ливан, която се контролира от Хизбула и тогава Израел е под атака. Обектите на нападението може да се окажат американските военни, останали в Ирак и Сирия. Може да има някои „изненади“. Но Иран, подобно на Тръмп, не се интересува от голяма война. Все пак нещата няма да стигнат до сериозна ескалация “, завърши Андрей Кортунов.

* Организация, по отношение на която съдът прие окончателно решение за ликвидация или забрана на дейността и на основание, предвидено във Федералния закон „За противодействие на екстремистките дейности“.

