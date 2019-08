/Поглед.инфо/ След реч на президента на САЩ Доналд Тръмп, рухнаха акциите на студията за създаване на компютърни игри Activision Blizzard Inc., Electronic Arts Inc. и Take-Two Interactive Software Inc., следва от данните на борсите.

Американският лидер, във връзка с няколкото случая на стрелба в Съединените щати, призова за прекратяване на „възхвалата на насилието“ в обществото, включително и в „отвратителните и ужасни видеоигри“.

Blizzard загуби 5,96%, EA - 4,63%, T2 - 5,19%. Цените на акциите им паднаха съответно до 46,1, 88,59 и 115,38 долара.

В САЩ, в резултат на няколко инцидента, с открита стрелба бяха убити близо 30 души.

Превод: В.Сергеев

