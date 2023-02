/Поглед.инфо/ Джеймс Рикардс е редактор на Strategic Intelligence, Project Prophesy, Cash Speculator и Gold Speculator. Той е американски адвокат и инвестиционен банкер с 40 години опит на капиталовите пазари на Уолстрийт. Основният преговарящ по спасяването на Lonc-Term Capital Management L.P. от Федералния резерв през 1998 година. Клиентите му включват институционални инвеститори и правителствени директории. Трудовете му редовно се цитират във Financial Times, Evening Standard, New York Times, The Telegraph, Washington Post. Редовен гост на BBC, RTE Irish National Radio, CNN, NPR, CSPAN, CNBC, Bloomberg, Fox и The Wall Street Journal. Помагал е по въпросите за капиталовите пазари на американската разузнавателна общност и към офиса на секретаря по отбраната в Пентагона.

Във вчерашния брой се спрях на най-голямата и най-сложна тема в геополитическия пейзаж днес – Китай.

Но днес обсъждам това, което е най-тревожната тема в геополитическия пейзаж днес. Това е войната в Украйна и опасностите от ескалация.

Писах много за два аспекта на войната в Украйна, които не можете да чуете от казионните медии в Съединените щати или Обединеното кралство. Първият е, че Русия всъщност печели войната.

Американски издания като The New York Times (канал на Държавния департамент) и The Washington Post (канал на ЦРУ) съобщават безкрайно за това как руските планове са се провалили, за това колко некомпетентни са те относно това как въоръжените сили на Украйна (ВСУ ) отблъснаха руснаците в Донбас и как оръжията на НАТО като американските танкове Abrams, британските танкове Challenger и германските танкове Leopard скоро ще обърнат вълната срещу Русия.

Всичко това са глупости. Нищо от това не е вярно.

Проверка на реалността

Първо, украинското настъпление, което се случи в края на лятото, беше срещу слабо защитени позиции, които руснаците бързо отстъпиха, за да запазят силите си. Руснаците бяха готови да се откажат от земята, за да не загубят ценни хора и техника.

Руснаците се оттеглиха на по-отбраними позиции и оттогава нараняват силно украинските атакуващи сили. Украйна пропиля невероятно големи количества хора и техника в тези безсмислени и необмислени атаки.

Като цяло достоверните доклади показват, че загубите на ВСУ наближават 500 000 и нарастват с неустойчива скорост. От друга страна, съобщенията за 100 000 загинали руснаци почти със сигурност са диви преувеличения, изнесени от Украйна.

BBC се опита да провери тези числа и успя да намери само около 20 000 потвърдени руски мъртви въз основа на обширни търсения на погребални известия, публични регистри и т.н.

Изпратете танковете — евентуално!

Ами танковете, които НАТО уж изпраща? Е, танковете все още не са доставени и повечето няма да бъдат доставени след месеци или повече. Нашите собствени танкове M1 Abrams може дори да не пристигнат след година или повече.

Ние всъщност трябва да изградим тези танкове по поръчка, така че да нямат специалната броня и други усъвършенствани системи, които имат нашите собствени M1. Пентагонът не иска те да попаднат в руски ръце, ако бъдат унищожени или заловени. Освен това ние така или иначе изпращаме само 31 танка.

Когато танковете на НАТО наистина пристигнат, те вероятно бързо ще бъдат унищожени от руската артилерия, противотанкови оръжия и прецизни ракети. Те са добри танкове, но далеч не са непобедими.

От десетилетия руснаците разработват мощни оръжия, специално предназначени да унищожат тези модели танкове на НАТО. Руснаците не се притесняват особено от тях.

Освен това танковете разчитат на ефективна въздушна защита за защита, каквато Украйна липсва. Те ще бъдат седящи патици на бойното поле. Всъщност няма смисъл да изпращате танкове в Украйна, освен ако не изпратите бойни самолети, за да ги прикриете (повече за това по-долу).

Победата на Русия на бойното поле

Междувременно руските сили почти обкръжиха град Бахмут, който е основен транспортен и логистичен център, като през него минават няколко ключови пътища и железопътни линии. Вероятно ще падне в ръцете на руснаците до седмици.

Загубата на Бахмут ще бъде голям удар за Украйна, въпреки твърденията в западните медии, че това наистина не е много важно. Цялата отбранителна линия на Украйна от 800 мили вероятно ще започне да се разпада, а те нямат силно укрепени позиции, на които да се върнат. Украинските войски, въпреки че са смели и компетентни войници, са изтощени и запасите им се изчерпват.

Освен това изглежда вероятно Русия да подготвя опустошителна офанзива с огромни количества хора, танкове, бронетранспортьори, артилерия, хеликоптери, дронове и изтребители.

Тази руска армия не е същата армия, която нахлу в Украйна преди година. Тази е много по-добре обучена, ръководена и оборудвана. Научена е от грешките, допуснати по време на първоначалната си инвазия миналия февруари. Украйна не трябва да очаква от тях да повторят тези грешки.

Всичко това означава ли, че се радвам на руска победа в Украйна? Не, просто наблюдавам фактите на място и ги консолидирам, за да извърша обективен анализ.

Този анализ ме кара да вярвам, че Русия ще спечели войната военно. Западната военна помощ може да удължи сраженията, но няма да повлияе на крайния резултат. Това само ще забави неизбежното и ще накара много повече хора да бъдат ненужно убити.

Много по-големият риск

Вторият аспект на тази война, който не се съобщава в медиите или поне се омаловажава, е нарастващият риск от ядрена война.

Този риск нараства с всяка ескалираща стъпка от двете страни. САЩ са лидер в безразсъдната ескалация, като доставят далекобойна артилерия, противоракетни батареи Patriot, разузнаване, наблюдение, а сега и танкове. Русия отговаря на всяка стъпка.

Има редица стъпки, преди двете страни да стигнат до ядрено ниво, но нито една от тях не показва желание да отстъпи.

Между другото, Русия има пълното законно право да напада онези страни от НАТО, които доставят оръжие на Украйна. Като доставят оръжие на страна в конфликта, те се отказват от своя неутралитет и на практика стават съвоюващи. Русия не е направила това, защото не иска да въвежда НАТО директно в битката. Но законно може.

Дай ми, дай ми, дай ми

Изискванията на Украйна към САЩ, Обединеното кралство и останалата част от НАТО за модерни оръжия за борба с руснаците нямат граници. Западът започна със снабдяването на Украйна с пари, разузнаване и противотанкови оръжия като ракетата Javelin. Скоро ние доставяхме далекобойна артилерия, дронове и още пари.

Докато руският напредък продължаваше, Зеленски поиска и получи противоракетни батареи Patriot, които могат да унищожат наближаващи руски ракети. Американската артилерия е била насочена към руския Крим. Няколко дрона удариха в Русия чувствителни въздушни бази с ядрени оръжия наблизо.

Следващото търсене на повече оръжия включва модерни танкове, които са в процес на доставка от САЩ, Обединеното кралство, Германия и Полша. В последния ход, който не е изненада, Украйна сега изисква изтребители F-16 от САЩ, един от най-напредналите самолети в света.

Но Русия има най-сложната система за противовъздушна отбрана в света и е много способна да сваля F-16 в големи количества.

Досега Байдън е отхвърлял искането на Зеленски, но преди това също така е изключвал възможността да изпрати танкове, преди най-накрая да се поддаде. Същото вероятно ще се случи и със самолетите. Но те няма да обърнат прилива срещу Русия.

След като тези усъвършенствани системи показват, че не могат да помогнат, какво е следващото искане на украинеца? Русия може да ескалира също толкова бързо и смъртоносно, колкото и САЩ.

Целият този сценарий е дълъг бавен марш към ядрена война или пълно разпадане на Украйна.

Някой наистина ли е подготвен за това?

САЩ няма да прекратят доставките на оръжия, защото Джо Байдън се страхува да не загуби лицето си, а най-близките му съветници като Виктория Нюланд изпитват ирационална омраза към Русия и са тотални подпалвачи на война.

Сега можем да добавим нова опасност, произтичаща от отчаяние. Това е фактът, че самите САЩ може да са най-големият губещ във войната.

Докато Украйна изчезва под масираната руска атака, САЩ ще стават все по-отчаяни. Доверието в тях е застрашено, след като отделиха толкова много пари, материали и морална тежест за отбраната на Украйна.

Администрацията на Байдън по същество превърна войната в Украйна в екзистенциална криза за САЩ и НАТО, когато никога не е трябвало да бъде. Украйна никога не е била жизненоважен интерес на САЩ. Но войната е екзистенциална за Русия и тя няма да се откаже.

Дали САЩ просто ще вдигнат ръце и ще признаят победата на Русия? НАТО може действително да се разпадне пред такъв грандиозен провал. Така че вероятно ще удвоим.

Може би отчаян Байдън ще изпрати войски в Западна Украйна като буфер срещу пълно превземане на страната от Русия. Можете да си представите какво може да се обърка. Тази ситуация може бързо да се превърне в пряка война между САЩ и Русия, а не в прокси войната, каквато е сега.

Американският народ и в частност инвеститорите не са подготвени за нищо от това. А трябва да бъдат. Става все по-вероятно.

