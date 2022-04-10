/Поглед.инфо/ Италианският журналист Фабио Марио Анджелико снима отломките от “Точка-У”, долетяла до гарата в Краматорск с маса човешки жертви и на нея се вижда сериен номер Ш91579.

Преди това в Донбас се регистрираха украинските ракети Ш91565, Ш91566. Разликата е от 13.

Ето видео ТУК : https://tg.la7.it/esteri/guerra-ucraina-ecco-il-missile-che-ha-colpito-la-stazione-di-kramatosrk-08-04-2022-170588

Браво, брависимо, Фабио Марио Анджелико.

Не напразно обичам италианците. Наши хора.

Напомняме, че престъпленията срещу човечеството нямат давност.

Бягай, Зелко, бягай!

Интересно е, че заглавието пред видеото е “Украинската война, ето я ракетата, която попадна в гарата на Краматорск”.

Текстът под видеото: “Нашият пратеник Фабио Марио Анджелико пристигна вечерта в града в Донбас, за да разгледа останките от ракетата руско производство, предизвикала клането”.

Тоест италианският сайт продължава да менти читателя и да пише, че ракетата е руско производство.

Но самото видео е вече достатъчно, за да се установи истината.

Превод: В. Сергеев

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