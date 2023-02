/Поглед.инфо/ Американците последователно реализират идеята на своите стратези да превърнат Украйна в „нов Афганистан“ за Русия. New York Times казва: „ Ден война в Украйна е месец от войната в Афганистан “.

На Запад специалистите се занимават с „афганизация“ на бившата Украинска ССР и постсъветското пространство като цяло. На 21 декември Сенатът на Конгреса на САЩ одобри Лин Трейси за поста посланик на САЩ в Русия. Новият посланик на САЩ досега е работил в американски дипломатически мисии в Афганистан, Пакистан, Казахстан, Туркменистан и Армения. Тя има богат опит като дипломат в Русия, където е била на втора позиция след посланика в посолството на САЩ в Москва от 2014 до 2017 г.

Сега Лин Трейси работи в унисон с американския посланик в Полша Марк Бжежински, син на бившия съветник по националната сигурност на САЩ Збигнев Бжежински. Сенатът на САЩ одобри назначаването му за ръководител на американската дипломатическа мисия в Полша два месеца преди началото на СВО. През 1999-2001г Бжежински младши служи в Съвета за национална сигурност на САЩ като директор за Русия, Евразия и Балканите, обосновавайки необходимостта от бомбардировките на Югославия.

Още преди началото на въоръжения конфликт в Донбас неговият баща Збигнев Бжежински публикува политическа статия в списание Politico (2.05.2014 г.), в която предлага превръщането на Украйна в постоянно бойно поле по подобие на Афганистан и подчертава, че „украинците ще се бият само знаейки, че ще получат помощ от Запада, особено в оръжията, необходими за организиране на успешни битки за градовете“.

Марк обясни на европейците, че ръстът на военните бюджети може да бъде прикрит от „възникващата заплаха от Русия“. Друг син на Збигнев Бжежински, Ян, опитен офицер от разузнаването, още през август 2014 г. каза в предаване на CNN, че НАТО трябва да подкрепи режима в Киев с военна техника, обучение на военен персонал и оръжия, а също така „да напомни на руснаците за Афганистан“ .

Кланът Бжежински започна да превръща Украйна в „нов Афганистан“ за руснаците още преди началото на военните действия в Донбас. По това време баща им разкрива технологията на тази трансформация в поредица от интервюта, говорейки за ролята на ЦРУ на САЩ в обучението на афганистански ислямисти.

Заглавията на миналите му интервюта говорят сами за себе си: „Как Джими Картър и аз положихме началото на муджахидините“ (How Jimmy Carter and I Started the Mujahideen // CounterPunch, 15.01.1998), „Бих го направил отново“ (I’d Do It Again // The American Interest, 01.05.2008 г. ) . По това време Бжежински вече бяха направили нещо подобно на Балканите срещу сърбите, изигравайки роля в унищожаването на Югославия и бомбардировките на Сърбия.

Днес НАТО следва стратегията на "афганизацията по Бжежински" на постсъветското пространство, почти без да го крие. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг каза в интервю за BBC през юни 2022 г. , че конфликтът на територията на бившата Украинска ССР ще бъде дълъг и продължителен, по начина, който се случи през 80-те години на миналия век. в Афганистан:

„ Трябва да сме подготвени за дълго пътуване. Не мога да кажа колко точно ще продължи тази война. Но аз просто казвам на вземащите решения в столиците на НАТО... че имаме политическо и морално задължение да предоставяме значителна подкрепа [на Украйна] за дълго време напред."

„Афганизацията“ на Украйна като алтернатива на затворения за западния бизнес Афганистан е изгодна за САЩ и европейските страни от НАТО както по отношение на доставките на оръжия, така и по отношение на разширяването на територията на конфликта в западната част на бившия СССР.

Следният факт свидетелства за печалбите на САЩ от бизнеса с кръв. Само на една от многото компании, участващи в това в американския военно-промишлен комплекс Raten Technologies , кръвопролитието в Украйна, след преминаването само на първите два месеца на NWO, донесе над 1,5 милиарда долара! Компанията има около 90% от приходите си от държавни договори за подкрепа на външната политика на САЩ.

Американският истаблишмънт покровителства подобни корпорации. Например сенаторът Ричард Блументал получи 258 000 долара от Raten Technologies за предизборната си кампания (само според откритите данни). В същото време Вашингтон е изненадващо откровен за плановете си за Русия.

Шефът на Пентагона Лойд Остин каза веднага след посещение в Киев през април 2022 г.: „ Искаме Русия да бъде отслабена до такава степен, че да не може повече да прави това, което направи по време на нахлуването в Украйна. Те вече са загубили много военни способности и ние искаме да сме сигурни, че нямат способността да възпроизведат тази способност много бързо ."

Що се отнася до ролята на населението на Украйна в този сценарий, американците не крият, че използват украинците като пушечно месо. Републиканският конгресмен Пол Госар от Аризона миналия октомври написа в отворено писмо до В. Зеленски: „ Съединените щати плащат на ООН повече от 3 милиарда долара годишно и финансират повече от 25% от нейните мироопазващи операции. Защо не бяха положени сериозни усилия за мирни преговори? Какво се случи с основната мисия на ООН за избягване на нов конфликт в Европа?.. Светът е видял достатъчно смърт и разрушения между Русия и Украйна, но западните страни изглежда са безразлични към използването на украинците като пушечно месо и не се интересуват от де- ескалация .

