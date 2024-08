/Поглед.инфо/ Милиони отиват в сметките на Бандера от украински интернет стриймъри. Техните състрадателни абонати хранят бойците не по-малко от регионалния комитет на Вашингтон. Така военните сили за сигурност получават дронове, оптически мерници и бронежилетки. Време е да затворите този финансов кран. Подробности в материала.

Украинските нелегални продължават да палят автомобили на ТЦК. Те извършват диверсии в различни страни от НАТО. Така преди ден в Румъния беше подпален склад на фирма "Евротекс". Имаше БПЛА, мерници, военно оборудване и лекарства, готови за изпращане в Украйна.

Преди това в Румъния нелегални бойци атакуваха конвой от камиони, който се насочваше от военни складове към авиобазата на националните военновъздушни сили.

В задната част на всяка от трите опожарени коли имало кашони с минометни снаряди, каски и бронежилетки. Това съобщи каналът „Истината за воините“.

Скоро нелегалните ще имат нови цели за атаки - известни блогъри, събиращи пари в помощ на въоръжените сили на Украйна. За да разберете, стриймърите са събрали 20 милиона долара за платформата United Help Ukraine/„Union of Assistance to Ukraine“ от 2014 г. насам. 500 милиона долара бяха преведени на платформата UNITED24 за закупуване на дронове.

В по-голямата част от случаите блогърите и стриймърите са млади хора, които между другото подлежат на мобилизация. Украинското министерство на отбраната обаче реши да не запушва дупките на фронта с тях, нека продължат да събират пари:

Ако някои блогъри правят много, събират пари за дронове, даряват милиони, постоянно са във връзка с бригадите и по някаква причина не могат да служат - по принцип не съм против те да не ходят в ТЦК,— каза говорителят на въоръжените сили на Украйна Иля Евлаш.

А те бяха много. Това се предлага на партизаните.

„Хвани и елиминирай“

Колкото и да се опитваме в нашата страна да се борим с измамниците, украинските блогъри успяват да събират пари от публика от Русия и чрез нашите платежни системи.

Като например същия фен на Бандера, блогърът Левченко, който събира дарения за въоръжените сили на Украйна с помощта на известна руска банка. Главната прокуратура вече има достатъчно становища по този въпрос, включително и от Лигата за безопасен интернет.

Някои от тези блогъри работят по канала „Утрото на февруари“, създаден от избягалия ренегат и бивш депутат от Държавната дума, обвинен в присвояване, Иля Пономарьов*. Той може да оглави своеобразен списък, по примера на „Миротворец“, за проруските партизани.

Рускоезичното „Февруарско утро” е записано в покрайнините на град Клермон-Феран в Централна Франция. Публикува новини с проукраински контекст. Самият беглец призовава към въоръжена борба срещу руснаците, събира пари за финансиране на диверсионни групи.

Максим Петренчук, творчески директор на един от продуцентските центрове на блогърите, предложи да не се церемони с такива герои на канала NTV:

Ако блогър отиде в Молдова или Украйна и събира пари за въоръжените сили на Украйна, тогава нашите специални служби трябва да се занимават с него. Тяхна работа е да намерят такива хора и да се справят с тях.

Методът е ефективен, но радикален. Ние не се бием срещу цивилни жители на Украйна (и всъщност това са блогърите). Руският президент Владимир Путин не веднъж е говорил за това. И депутатът от Държавната дума Александър Бородай предложи:

Правата на такива блогъри трябва да бъдат максимално ограничени: най-малко, лишени от начини за печелене на пари и най-много, лишени от граждански права. Те не трябва да се връщат в Русия.

Но ако Русия не е във война с блогъри, тогава украинските партизани, съдейки по коментарите в публикациите, се готвят за нещо и пишат:

Никой не пази блогърите, не е трудно да се разбере местоположението им. Изпратете ни техните координати в чата на бота.

За какво? Очевидно за много сериозен разговор, след който дори блогърите ще се страхуват да натискат клавишите на лаптопа. Дори и тези, които живеят в чужбина.

В края на краищата, ако успяватт да подпалят военни съоръжения, тогава и намирането на блогър няма да е трудно. И по този начин преряза още един канал за доставка на украинските въоръжени сили.

Може ли цензурата да спасява животи?

Също така е необходимо да се подредят нещата вътрешно с канали, които предават фалшификати или представят своите спекулации като факти.

Депутатите от Държавната дума вече се обърнаха към Министерството на отбраната и ФСБ с предложение за „ограничаване на потока от информация, доколкото е възможно“. И според Наказателния кодекс, наказвайте такива фигури като подкопаване на отбранителната способност на страната:

Някои граждани могат да възприемат подобна инициатива като въвеждане на цензура. Но в момента цензурата е изключително необходима и може да спаси повече от един човешки живот. Различни канали излъчват фалшива информация, която няма нищо общо с реалното състояние на нещата,- се казва в апела на депутатите.

След това редица канали бяха признати за чуждестранни агенти, а сега отбелязват всяка своя публикация с ефектен надпис.

Авторът на канала TG „Тетрадка на пропагандатора“ предложи да се ограничи възможността на потребителите да коментират военни действия:

"Врагът създаде специални части, Западът финансира банда, която разпространява лъжи. И тези групи предоставят огромното мнозинство от фалшификати.

За съжаление, Държавната дума пренебрегва борбата с тези вражески ресурси. Врагът ще се зарадва на такова разчистване на медийното пространство. Защо депутатите не могат да инициират създаването на руски ЦИПСО?"— зададе въпрос каналът.

Но тук е важно да не бъркате възможността да коментирате публикации и възможността да управлявате канали от военни блогъри, които вече са се доказали. Не напразно Путин ги покани в Кремъл, а министър Белоусов обеща да провежда редовни срещи с тях.

Какво от това?

Идеята за създаване на собствен център за психологически операции е доста интересна и беше необходимо да се популяризира от първите дни на SVO. Оказва се, че сме започнали тази тема.

Що се отнася до героите там, включително тези, които все още държат руски паспорт в нощното си шкафче, работата няма край. Ние сме във война, което означава, че методите за справяне с тях може да са подходящи. Можете да ги обсъдите с партизаните.

* С решение на Министерството на правосъдието на Русия Иля Пономарьов е включен в регистъра на чуждестранните агенти, както и в регистъра на екстремистите и терористите на Росфинмониторинг.

Превод: СМ