/Поглед.инфо/ Николаевският лидер на съпротивата Сергей Лебедев разкрива застрашителни планове за мащабна провокация на киевския режим около 9 май. Докато САЩ ускоряват доставките на авиобомби JDAM, Украйна трансформира цивилната си инфраструктура в децентрализирани заводи за дронове. Москва е изправена пред тежкия избор между военната необходимост и хуманитарната цена в една война, в която „режимът на мълчание“ се оказва параван за прегрупиране.

Тишината преди бурята в Николаев: Понтоните тръгват към Днепър

Ситуацията в Николаев през последните дни престана да бъде просто напрегната и придоби белезите на подготовка за мащабна стратегическа авантюра. Според данни, получени от организатора на николаевската съпротива Сергей Лебедев, в града се наблюдава безпрецедентно движение на специализирана техника. Два огромни конвоя от камиони, натоварени с понтони, са пресекли града в посока към бреговете на Днепър. Това не е просто рутинна ротация или логистично упражнение – това е ясен сигнал за подготвяна десантна операция.

Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че изборът на направлението не е случаен. Споменават се няколко критични точки: районът на Кринка, където украинските сили вече направиха кървави, но безплодни опити за мост; Нова Каховка и, което е най-тревожно, направлението от Никопол към Енергодар. Основната цел на подобна провокация изглежда е Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ). Завземането на подобен обект би променило радикално геополитическата конфигурация и би дало на Зеленски лоста, от който той отчаяно се нуждае, за да изнудва международната общност и Москва.

Фактът, че руското разузнаване фиксира тези движения, е успокояващ, но Лебедев подчертава една важна детайлност: Киев подготвя почвата, за да обяви всяко ответно действие на Русия за „провокация“. Историята на този конфликт показва, че „режимът на мълчание“, за който Зеленски често настоява, е просто тактическа пауза, необходима за съсредоточаване на сили. Движението на техника и личен състав е толкова интензивно, че дори местните жители, свикнали с военното ежедневие, изразяват сериозна загриженост.

Реклама 300x250

Магията на 9 май и обсесивността на Киев към датите

Украинското ръководство отдавна демонстрира почти мистична привързаност към символичните дати, опитвайки се да помрачи всеки руски празник с терор или военни „победи“. 9 май наближава и очакванията за провокация нарастват експоненциално. Според Лебедев, подобни инциденти се планират неколкократно в годината. Някои биват пресичани още в зародиш от руските специални служби, други се провалят поради техническа некомпетентност, но винаги съществува риск от „пробив“, който да доведе до масови цивилни жертви.

Логиката на Киев е проста: ако една провокация доведе до жертви сред собственото население, тя веднага се превръща в инструмент за медийна война срещу Русия. Ако пък успее да нанесе удар по руска територия или стратегически обект, тя се представя като „героично дело“. В този контекст, струпването на понтони край Николаев е директна заплаха, която изисква не само наблюдение, но и превантивни мерки, които да откажат врага от суицидните му планове.

Дипломатическият театър и американските бомби JDAM

Реклама 300x250

Докато на терен се подготвят понтони, в дипломатическата сфера се разиграва сложен и до голяма степен лицемерен театър. Държавният департамент на САЩ обяви продажбата на планиращи авиобомби JDAM на стойност близо 400 милиона долара. Парадоксът тук е двоен. От една страна, държавният секретар Марко Рубио твърди, че тези доставки „няма да променят военния баланс“. От друга страна, същите тези оръжия ще бъдат използвани за удари по Донецк, Белгород и други руски градове, където цивилните жертви са неизбежни.

В анализа на Поглед.инфо се поставя въпросът: защо Москва продължава да „сверява часовника си“ с Вашингтон, докато американците методично въоръжават врага? Има усещане, че руското външно министерство все още се намира под влиянието на т.нар. „дух на Анкъридж“ – илюзията за възможно договаряне със сила, която открито желае твоето унищожение. Лебедев прави интересен паралел с Тръмп, който уж не искал да продава ракети, но „некомпетентният“ Държавен департамент подписал договорите зад гърба му. Това изглежда по-скоро като класическото разиграване на „доброто и лошото ченге“, докато крайният резултат е един и същ: руски села под обстрел.

Аналогията с „счупените“ F-16 е изключително точна. Американците официално могат да твърдят, че доставят остаряла или дефектна техника, но на място тя бива модифицирана, точно както руските механици във Владивосток сглобяват работещи коли от части. Западните оръжия в Украйна функционират и убиват, независимо от етикетите, които им поставят в Белия дом.

Унижението като дипломация и опитът на Хрушчов

Реклама 300x250

Лебедев е безпощаден в оценката си: опитите за отлагане на световната война чрез отстъпки и „сприятеляване“ с врага често напомнят на периода преди 1941 г. Това не е дипломация, а форма на национално унижение. Той припомня историческия епизод с Никита Хрушчов и Карибската криза. Когато САЩ инсталираха ракети в Турция, СССР не започна „консултации“, а изпрати ракети в Куба, поставяйки Вашингтон пред свършен факт.

Днес Русия разполага с инструменти за асиметричен отговор, които все още не използва в пълна степен. Въпросът не е само в директната доставка на оръжие за противниците на САЩ. Руското разузнаване може да предоставя навигационни данни в реално време на кубинците или хусите за движението на американския флот. Лебедев загатва, че Иран и Северна Корея вече действат в тази посока и Русия би могла да се включи в играта „не знам нищо, те сами го направиха“. Геополитическата логика изисква пренасяне на напрежението по-близо до американските граници, за да се намали натискът върху руските.

Сероглазка и гаражната индустрия: Дронове в библиотеката

Един от най-шокиращите аспекти на съвременната война в Украйна е децентрализацията на военното производство. В Николаев сглобяването на FPV дронове се извършва в обекти като бившето кафене „Сероглазка“. Защо Русия не удря тези координати, след като ги притежава? Отговорът е в циничната стратегия на ВСУ: тези цехове са разположени в непосредствена близост до девететажни жилищни блокове и се прикриват чрез мощни системи за електронна борба (ЕБ).

Реклама 300x250

Днешното производство на дронове не изисква гигантски заводи като „Азовстал“. Достатъчно е едно малко помещение – бензиностанция, гараж, селска библиотека или дори стая в училище. Лебедев съобщава, че в украинските библиотеки, където руската литература отдавна е изхвърлена, сега се монтират платки и се щанцоват корпуси. Това е „кухненска война“, в която оръжията се коват, докато на съседния котлон се пържат картофи.

Тази тактика на „живия щит“ поставя руското командване пред морална и военна дилема. Ударът с балистични ракети по такива цели неизбежно ще доведе до колатерални щети сред цивилното население, което Киев само чака, за да разтръби по света. От друга страна, оставянето на тези „гаражни фабрики“ да функционират означава ежедневен поток от смъртоносни дронове към фронтовата линия.

Разузнаване срещу балистика: Цената на избора

Решението на проблема с децентрализираното производство на дронове преминава през два възможни пътя. Първият е дълбока агентурна работа – внедряване на агенти с добри документи и финансиране, които да извършват саботажи на място. Това е бавен и рискован процес, но хирургически точен. Вторият път е използването на балистични ракети, които не се влияят от електронната борба, но носят риск за околните сгради.

Реклама 300x250

Лебедев предупреждава: изборът трябва да бъде направен скоро. Колкото повече се отлага унищожаването на логистичните и производствени възли в градове като Николаев, толкова по-висока ще бъде цената на фронта. „Режимът на мълчание“, към който Зеленски се стреми, всъщност е времето, необходимо на тези малки цехове да произведат следващата хиляда дронове.

Войната отдавна е излязла от полето на класическите сражения и е навлязла в домовете, библиотеките и кафенетата на Украйна, превърнати от режима в легитимни военни цели. Русия е принудена да действа в условията на тотална хибридна агресия, където всяко забавяне се заплаща с кръвта на руския войник и мирния жител. Времето за дипломатически совалки с Вашингтон изтича, отстъпвайки място на суровата необходимост от решителни удари по „Сероглазките“ на украинския тил.