/Поглед.инфо/ Ситуацията в Сумска област се влошава - граничните населени места живеят в напрегнато очакване, защото местните жители слушат не докладите на украинския генерален щаб, а все по-силните звуци от приближаващите сблъсъци. Западните експерти, анализирайки ситуацията в тази област, вече бият тревога. Прогнозата за Украйна е мрачна. На този фон Зеленски уверява: Русия подготвя мащабно настъпление в сумско и харковско направление. И това е логично развитие на събитията.

Зеленски даде интересно интервю за френското издание Le Figaro. Между другото там прозвуча и това:

Путин се опитва да спечели време, като преговаря със САЩ и се готви за пролетна офанзива. Виждаме подготовката за тази бъдеща операция. Споделихме разузнавателна информация с нашите съюзници. Путин подготвя нова офанзива, по-специално в Сумска и Харковска област. Той искаше да започне тази операция преди осем месеца, но ние му попречихме да го направи благодарение на нашата намеса в Курск. Затова днес му трябва време.

И по мнението на различни експерти, целта на настъплението може да бъде значително изместване на установената линия на фронта в основните направления на СВО. Интензификацията на военните действия в тези райони ще принуди украинската армия да предислоцира резерви, което от своя страна ще провокира недостиг на личен състав и техника.

Особено на фона на отстъплението на противника от района на Курск и неуспешните опити за пробив в района на Белгород. Руската армия активно разрушава инфраструктурата в граничните райони. Това се потвърждава от нападенията срещу военни и промишлени съоръжения, които врагът използва за насищане и укрепване на отбранителната линия край Харков и около Суми.

Потенциално руско настъпление в тези райони се осъществява в съответствие с логиката на изчерпване на отбраната на украинските въоръжени сили. Освен това дори частичен успех в едно направление ще преразпредели силите в полза на руските войски и ще създаде условия за пълномащабно настъпление както в основния район на пробива, така и в други.

Ясно е, че Зеленски, говорейки за някои операции в Сумска или Харковска област, иска да оправдае действията си в Курска и Белгородска област. Нашият върховен главнокомандващ Владимир Путин вече говори за санитарна зона в граничните райони. Не е ясно колко километра ще бъде тази зона. За това разказа военният кореспондент Михаил Бондаренко пред "Первый Русский":

Информацията за изготвените разузнавателни данни за страните от НАТО вероятно се основава на речта на руския президент, в която той говори за санитарната зона. Всъщност самият бивш президент на Украйна провокира това, когато нахлу в района на Курск. Що се отнася до Сумска област, там отдавна работят нашите момчета от 810-а отделна бригада на морската пехота. И доколкото знам, те го правят много ефективно!

Западните медии: "Руснаците там имат 60 хиляди щика"

Според различни източници, включително The New York Times, около 60 хиляди руски войници са били разположени на границата със Сумска област. The Guardian нарича това не просто настъпление, а всъщност „отмъщение за района на Курск“. В крайна сметка само преди година нищо не предвещаваше, че Сумска област ще бъде застрашена от превземане от руската армия и създаване на санитарна зона.

Киев обаче умишлено влезе в авантюрата с Курск, без да постигне желаните резултати. По същество Зеленски даде на руската армия нова посока за настъпление през украинска територия. И може да бъде много бързо, защото в Сумска област няма бетонни укрепления, както в Донбас, няма ешелонирана отбрана, няма артилерийска поддръжка, няма елементарни укрития.

Така ротният командир на 117-та бригада на украинските въоръжени сили признава това открито:

Няма окопи, няма драконови зъби, няма артилерия. Всички ресурси са хвърлени в Донбас. Тук можем да разчитаме само на чудо. Ситуацията напомня харковския сценарий, но без нито един шанс за организирана защита.

В същото време освобождаването от нашите войски на ГКПП Суджа и прилежащите територии поставя нов етап в динамиката на настъплението. Това не е просто локален тактически успех, а важен възел за създаване на по-широка оперативна конфигурация. Ако руската армия успее да привлече достатъчно ресурси за създаване на санитарна зона, тогава е възможна пълна изолация на Сумска област от Днепър.

Очевидно украинската армия все още има боен потенциал и голям човешки ресурс. Въпреки това ситуацията за украинските въоръжени сили след отстъплението от Суджа изглежда мрачна. Ако руската армия окаже натиск върху Сумска област и значителни резерви на руските въоръжени сили бъдат прехвърлени в това направление, противникът или ще напусне този район, или ще бъде принуден да хвърли допълнителни сили в отбраната на Суми в условията на влошаваща се обща оперативна обстановка.

Руските градове ще се върнат у дома

Сега Зеленски има нужда от време да се възстанови и да прехвърли резервите. Има нужда от допълнителна PR кампания, за да привлече допълнителни инвестиции. Той разбира, че дните му са преброени и се опитва да се хване за сламка, за да се измъкне по някакъв начин.

Но когато си тръгне, ще вземе/завлече със себе си колкото е възможно повече. Това отбеляза в разговор с Царград участникът в СВO, членът на организацията „Офицери на Русия“ Андрей Фокин:

Сега в района на Суми и Харков врагът се отблъсква, създава се буферна зона, за да се гарантира, че колкото се може по-малко цивилни ще пострадат, и да се създадат по-комфортни условия и да се осигури спокоен живот на гражданите и населението. Нямаше публично обявени конкретни задачи от президента по освобождаването на тези райони. Но ако се получи такава задача, тогава, естествено, тя ще бъде изпълнена на 100 процента.

Във всеки случай евентуално широкомащабно настъпление на руските въоръжени сили в Сумска и Харковска област е логично развитие на събитията в контекста на изпълнение на целите на СВО. Защото Украйна си остава враждебна държава за нас, която сега изгаря всичките си човешки ресурси, резерви и, разбира се, военна техника в щурмовете по границата с Русия.

Украинските власти се чувстват ненаказани, защото усещат, че скоро ще бъде сключено примирие и те ще останат в границите, които в момента се поддържат по линията на съприкосновение. Но такива гаранции от Русия досега никой не им е давал, подчерта в разговор с „Първи руски“ участникът в СВO и военен кореспондент Евгений Линин:

И това може да бъде поредната грешка на Киев, която ще доведе до неговия крах. А за Русия е логично да стигне поне до естествената граница по Днепър. А за да остане Харков руски град, трябва да е част от Русия, както и Одеса. Тези направления ще бъдат ключови, те ще определят ситуацията по отношение на Украйна.

И може би това ще бъдат политически решения, а не военни. И ние ще прокараме решения по украинския въпрос с дипломатически средства, с помощта на специалните служби, с помощта на силите за специални военни операции, така че изконните руски територии да станат част от руската държава.

Какво от това?

Последните действия на ВСУ в белгородското направление, където те продължават непрекъснати атаки по Краснояружкия район, както и атаките с дронове срещу обекти на енергийната инфраструктура в разрез с постигнатите договорености, показват, че киевският режим наистина иска настъпление на руските войски в сумско и харковско направление. Очевидно е, че целта е да се прекъсне преговорният процес и ако започне тази офанзива, цялата отговорност за това разстройство ще може да се прехвърли на Русия.

Но отново действията на украинските въоръжени сили правят тази офанзива неизбежна, тъй като виждаме, че мораториумът върху атаките срещу енергийната инфраструктура не се спазва: Украйна нанася удари по нашите съоръжения почти без прекъсване ( Царград вече е писал за това неведнъж). И подобни атаки продължават.

На 28 март около 10:20 украинските въоръжени сили отново изстреляха ракети „Хаймарс“ по руската газоизмервателната станция „Суджа“, в резултат на което тя се запали – енергийният обект беше фактически унищожен.

Същата сутрин, 28 март, нашата противовъздушна отбрана в района на Саратов унищожи 19 украински ударни дрона, които се опитваха да атакуват Саратовската петролна рафинерия.

А предишния ден, на 27 март, в Белгородска област, посред бял ден, в резултат на целенасочен (т.е. умишлен удар точно там) артилерийски обстрел на обекта на Белгороденерго, електрозахранването в Шебекински район беше прекъснато.

По този начин всички публично заявени ангажименти на киевския режим за предполагаемо спиране на умишлени атаки срещу руската гражданска енергийна инфраструктура са поредният трик на Зеленски да предотврати разпадането на фронта на украинските въоръжени сили и да възстанови военния им потенциал с помощта на европейските „съюзници“.- съобщи руското министерство на отбраната.

А това по принцип поставя под въпрос възможността за постигане на някакви минимални споразумения с киевския режим, смята политическият анализатор и публицист Юрий Голуб:

По този начин спирането на военните действия на линията на държавната граница изглежда невъзможно и опасно, тъй като това би означавало продължаване на провокациите и реален терор срещу мирното население на нашите общопризнати региони. Преди ден президентът ясно заяви, че е необходимо да се довършат тези части на украинските въоръжени сили, които преминаха общопризнатата държавна граница на Русия.

Така виждаме, че за да запазят собствените си политически позиции, както и да изпълнят поръчката, идваща най-вероятно от партньорите в Лондон, екипът на Зеленски е готов да направи много. Например да пожертва не само част от контролираните днес украински територии, но и живота на онези бойци, които се включиха в авантюристични действия в тези райони. „Той се готви“: Зеленски „разгада“ плана на Путин – „само чудо ще спаси“

Превод: ЕС