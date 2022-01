/Поглед.инфо/ Един от най-големите американски вестници изтри дискусия за педофилията в социалните мрежи, след като предизвика възмущение, пишейки, че нараства научният консенсус, че сексуалното влечение към децата се „определя още в утробата“.

USA Today публикува съобщение в Twitter във вторник, за да популяризира статия за педофилите, озаглавена „Какво обществеността продължава да не разбира относно педофилията“.

Вестникът казва в поредица от публикации, че педофилите вероятно се раждат с предразположение да бъдат привлечени от деца и нямат контрол над сексуалните си желания.

„Педофилът е възрастен, който е сексуално привлечен от деца, но не всички педофили злоупотребяват с деца, а някои хора, които сексуално малтретират деца, не са педофили“, пише USA Today.

Добавя се, че доказателствата сочат, че педофилията е „вродена“ и по-добрият достъп до терапия може да помогне на педофилите да контролират импулсите си.

Оригиналният туит беше бързо разкритикуват в Twitter и USA Today по-късно каза, че е решил да премахне цялата връзка, тъй като се твърди, че липсва контекст, предоставен от статията, която била платена. По-късно обаче вестникът премахна платената стена, позволявайки на неабонати достъп до материала.

Множество потребители на Twitter направиха екранни снимки на оригиналните съобщения и статията не успя да притъпи критиките им към USA Today. Вестникът цитира канадския сексолог Майкъл Сето, който казва:

„Мисля, че в нашето поле сме приели идеята, че това не е нещо, което хората избират."

Статията също така твърди, че има нарастваща научна подкрепа за възгледи като тези на професора от университета Old Dominion Алин Уокър, който призова за „дестигматизиране на педофилията“ и нарича педофилите „хора, привлечени от непълнолетни".

Университетът във Вирджиния обяви оставката на Уокър миналия ноември, след като коментарите на професора бяха изведени като защита на педофилията. Книгата на Уокър за педофилията е с подзаглавие „Привлечените от непълнолетни хора и тяхното стремеж към достойнство“.

* Статията има само информационен характер за читателите на Поглед.инфо /б.р.-ПИ/

