/Поглед.инфо/Американски моряци начело на морски десант отплаваха в посока Черно море, за да участват във военни игри заедно с други сили на НАТО, съобщи Шестият флот на САЩ в четвъртък на фона на опасенията от конфликт в региона.

Според командирите американският военноморски кораб „Юма“, експедиционен бърз транспортен плавателен съд от клас Спиърхед, „е започнал своя транзит на север към Черно море, за да работи с нашите съюзници и партньори от НАТО“.

Двукорпусният катамаран е в състояние да преминава превозва цяла рота от американските морски пехотинци и е оборудван както с пилотска кабина, така и с рампа, която позволява на бронираните машини да се придвижат бързо в битка.

Юма ще участва в колосалните учения „Морски бриз“ заедно с военните от 32 отделни държави, включително Украйна, Великобритания, Франция, Полша, Грузия, Сенегал, Южна Корея, Пакистан, Япония и Мароко, наред с други.

Москва заяви, че тренировката представлява реален риск за потенциална ескалация на военното напрежение. Миналия месец нейните дипломати призоваха САЩ да се въздържат от участие, като заявиха, че „мащабът и агресивният характер на ученията „ Морски бриз “ по никакъв начин не помагат за реалните предизвикателства пред осигуряването на сигурността в Черноморския регион.“

Според пратениците ученията на НАТО ще „увеличат риска от неволни инциденти“ и едновременно с това „ще насърчат милитаристки настроения в Киев“.

Говорителят на Шести флот на САЩ по-рано заяви, че Вашингтон е „горд да си партнира с Украйна в съвместното домакинство на многонационалното морско учение“.

U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet

@USNavyEurope

BREAKING: #USNSYuma (T-EPF-8) began its northbound transit into the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners! #PowerForPeace

Военните игри ще продължат до 10 юли и според американските военни началници моряците ще репетират „множество бойни зони, включително амфибийни, сухопътни маневри, водолазни операции, морски операции по прихващане, противовъздушна отбрана, интеграция на специални операции, противоподводна война и операции за търсене и спасяване. "

Ученията се провеждаха през предишни години, но настоящата итерация идва на фона на значително напрежение между НАТО и Русия.

Преди две седмици британски военен кораб, "Дефендър", предизвика дипломатически инцидент, когато премина границата във води около руския полуостров Крим.

Русия, която смята региона за неразделна част от суверенната си територия, отговори с въздушни полети и предупредителни изстрели от близкия военен кораб. Лондон отказва да признае руския суверенитет над Крим и настоява, че водите принадлежат на Киев.





Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели