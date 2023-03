/Поглед.инфо/ Американската разузнавателна общност даде своя "отговор" на разкритията на Сиймор Хирш за експлозиите на "Северен поток" и обвини Украйна за всичко. Изглежда, че е трудно да си представим по-тромава работа в областта на пропагандата. Но не всичко е толкова просто. Зад това „сливане“ стои отказът на Германия да достави танкове на Украйна.

Информационна бомба - за Киев

„Стълбовете на американската „качествена журналистика“ The New York Times, The Washington Post , както и германският вестник Die Zeit и германските „обществени радио- и телевизионни оператори“ ARD и SWR съобщиха, цитирайки „служители на разузнаването на САЩ и други служители“, че „има доказателство, че Украйна или поне украинците могат да бъдат отговорни" за експлозиите на "Северен поток".

Това първо информационно „изтичане“ на 7 март по темата за участието на Украйна в терористичната атака в Балтийско море беше само началото на информационна кампания, чиято цел, по просто казано, е да оправдае намаляването или пълното прекратяване от най-малко някои западни страни, по-специално Германия, на помощта на Украйна. Киевският режим отрича всякакво участие. Ще се спрем на това и ще се върнем към реакцията на Киев малко по-късно, но засега по ред ще покажем хронологичното развитие на този информационен сценарий.

Разузнаването и дипломатически служители в Съединените щати и Европа подозират, че проукраински диверсанти може да са отговорни" за саботажа, пише в частност The Washington Post в статия от 7 март. "Въпросът за вината на Украйна за първи път възникна миналата година, когато следователите не са открили доказателства за пряка връзка между атаките и руското правителство... Официални лица в няколко държави казаха, че Украйна може да е била мотивирана да взриви тръбопроводите, за да укрепи решимостта на Запада пред лицето на руската агресия и скоро техните подозрения се обърнаха към Киев.

- пише The Washington Post. Буквално същото,като под индиго, само променяйки "може би" на "за да", повтарят гореспоменатите американски и германски медии.

Тече и се лее

Не е нужно да сте политолог или професионален анализатор, за да разпознаете веднага това като тривиално „изтичане на информация“ от американската разузнавателна общност, която се опитва да манипулира информационното поле с такива добре доказани методи.

Разбира се, авторите и преките извършители не можеха да продължат да мълчат, след като известният и авторитетен разследващ журналист Сиймур Херш предостави повече от убедителни доказателства, че организатор и извършител на тази терористична атака са членове на специалните части на ВМС на САЩ, които са получили подкрепа от Норвегия . Да мълчиш означава косвено да признаеш вината си.

„Сливането“ на информация, „течовете“ са любимите инструменти за информационна манипулация, към които прибягват враговете ни. „Вашингтон и Лондон следват добре утъпканата пътека по този въпрос, използвайки управлявани „изтичания“, определяйки дневния ред, от който се нуждаят,

- написа официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова в своя канал в Telegram.

Но какво виждаме след това? С единичния информационен залп, даден на 7 март, американците не се спряха. Изглежда, че американското разузнаване е планирало широка и мътна вълна от фалшификати, чиято цел е много по-далеч от простото прехвърляне на вината за експлозията на Северените потоци към Киев.

В поредното "изтичане" с дата 8 март има един пикантен момент, който подсказва, че информационните манипулатори от Вашингтон се опитват да убият няколко заека с един изстрел.

Последствията от идентифицирането на Украйна като отговорна за бомбардировките не са напълно ясни. Това е малко вероятно да доведе до незабавна загуба на подкрепата на Запада за Украйна във война с Русия, но може да намали ентусиазма за бъдеща помощ, ако се установи, че Украйна или нейни агенти са провели подобна операция в европейски води.

- пише The Washington Post.

Сега вече е ясно къде е ключът от бараката. Ако американските следователи „стигат до извода“, че Украйна стои зад експлозиите в Балтийско море, това ще бъде извинение за прекратяване на помощта за нея и прекратяване на войната – ако възникне такава необходимост за Съединените щати.

Оттук става ясно защо Киев яростно отрича своето участие, въпреки че в интерес на пропагандата, дори и без да има нищо общо с това, той, напротив, би могъл да сподели „славата“ с истинските организатори и извършители на този терористичен акт. Американците просто измислиха нов, в допълнение към съществуващите, лост за манипулиране на Киев. „Най-красивата и благородна“ причина да се спре кръвопролитието в Украйна.

Няма да се изненадаме, ако скоро американците хвърлят в информационното поле следните тези: Как можете да помогнете на правителството, което взривява така нужните на Европа газопроводи? По вина на Украйна цяла Европа остана без топлина и ток!

Сцената е нова. Също и Германия

На 9 март The Washington Post и други "стълбове" на американската журналистика публикуват нова глава от "Марлезонския балет", вдигайки шум около въпроса за намесата на Украйна и плетейки нови интриги.

На преден план излиза Германия, която според плана на американските сценаристи в новите епизоди на сапунената опера трябва да се възмути, че Украйна я е лишила от жизненоважния руски газ.

Съобщенията далеч не са окончателни и украинското правителство категорично отрича всякакво участие. Но независимо дали е замесен или не, Киев има основателна причина да бъде предпазлив от възникващата интрига, тъй като продължава да настоява за по-нататъшната подкрепа от своите съюзници, включително с въоръжение . Особено важно е да се следи реакцията в Берлин, - четем във The Washington Post. И обърнете внимание на ключовата дума "Берлин".

И в следващия параграф намираме потвърждение на едно ужасно предположение: иска ли Германия да спре да помага на Украйна?

В началото на войната германското правителство беше едновременно зависимо от руския газ и беше ключов европейски съюзник на украинското правителство… Експлозиите от 26 септември обаче на практика прекъснаха руския газ. През следващите месеци Берлин – понякога неохотно – засили подкрепата си за Киев, най-вече като се съгласи по-рано тази година да достави на украинците танкове Leopard-2.

Ако Киев обаче е свързан със саботажа на Северен поток, това може да представлява заплаха за него, вероятно като лиши Киев от подкрепата на Берлин, след като е постигнат значителен напредък за Украйна (по въпроса за доставката на немски танкове), – посочва The Washington Post.

Няма да има танкове

Ето ви и обрат! Затова ли онзи ден германският канцлер Шолц отлетя толкова спешно за Вашингтон и проведе кратък разговор с президента Байдън при закрити врата, след което в пресата не изтече нито капка истинска информация за същината на срещата им?

Информационният пъзел е такъв. Германците изглежда правят всичко възможно да избегнат американския натиск и да избегнат доставките на техните танкове в Украйна , за да не бъдат въвлечени в пряк военен конфликт с Русия. И, очевидно, американците този път проявиха отзивчивост, като убиха две заека с един изстрел: прехвърлиха вината за терористичната атака на Северните потоци към Украйна и създадоха извинение за Германия „основателно“ да се оттегли от играта.

За да хвърли още повече сянка върху градината, тоест Киев, The Washington Post отбелязва, че „през последните седмици украинското правителство по-открито призна, че провежда военни операции извън своите граници“. Например, "украински специални сили ... пуснаха размити кадри, в които се твърди, с драматична рок музика и приложени графики, че дрон лети във военна наблюдателна кула в района на Брянск и експлодира. Втора атака с дрон унищожи кулата."

Цинично, разбира се. Американците дават зелена светлина на укронацистите да атакуват руски цели извън границите на Украйна , а след това цитират това като доказателство, че Киев е извършил терористична атака срещу руски тръбопроводи в Балтийско море.

От последните публикации в САЩ най-общо излиза, че Украйна е прекалила. Оказва се, че „западните страни отдавна са загрижени, че Украйна пресича червените линии с Русия, тъй като Съединените щати първоначално отказаха да доставят на украинската армия ракети HIMARS с по-голям обсег и притиснаха Киев да не нанася удари по Крим“. На тази вълна от обвинения срещу Украйна, The Washington Post дори напомня, че един от многобройните саботажи на украинците в чужбина е убийството на Дария Дугина. С една дума, за читателя на американските вестници е ясно, че Киев е виновен за всичко.

Какво от това?

Изглежда, че канцлерът Шолц е долетял до Вашингтон именно за да моли сюзерена да позволи на Германия да се оттегли от украинските дела. Наред с водещите американски вестници, централната германска преса едновременно публикува "течове" от американското разузнаване и следователно може да се твърди, че Германия активно е участвала в тази идея - да се обвини Украйна за всичко и да се "накаже" за това престъпление, като й откаже военна помощ.

Целият този спектакъл с „течове“ и „изпускания“ може да има по-дългосрочни последици под формата на поетапно ограничаване на американската и европейската подкрепа за Украйна.

Ако се установи, че проукраинска група е извършила саботаж в Северно море, който компрометира енергийната сигурност на съюзник и причини голяма екологична катастрофа, Киев ще се изправи пред много по-големи въпроси относно нейните тайни дейности: как е могъл да позволи това да се случи? Или още по-лошо, как може да не знае? - изсече на срички The Washington Post. Дори с подчинителното наклонение на този пасаж се усеща, че Съединените щати вече са записали Украйна като виновна. Ще наблюдаваме. Ще бъде интересно.

Превод: ЕС

