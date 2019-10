/Поглед.инфо/ По време на скандалния разговор между Доналд Тръмп и Владимир Зеленски американският президент посъветва колегата си да сключи споразумение с Русия за Донбас - и това не е първият път, когато ръководителят на Белия дом става помощник на Путин, пише The Washington Post. Подкрепата за формулата на Щайнмайер, изтеглянето на войските от Сирия и наскоро публикувания разговор с Тереза ​​Мей, в който Тръмп поставя под въпрос участието на Кремъл в отравянето на двамата Скрипал, всичко това е в полза на Русия.

Септемврийската среща между Доналд Тръмп и Владимир Зеленски в Ню Йорк се състоя в същия ден, когато Белият дом публикува черновата от техния телефонен разговор на 25 юли и заради обвиненията срещу американския лидер за това, че е помолил за помощ за изборната надпревара ръководителя на друга държава, по-дребните детайли от тази среща бяха забравени, пише The Washington Post. Например съветът на американския президент към украинския му колега да сключи мирен договор с Владимир Путин. „Чух, че за много кратък период от време наистина сте постигнали известен напредък с Русия“, привежда изданието думите на Тръмп. - Чух, че е постигнат голям напредък. Така че просто продължавайте да го правите. Няма да бъде лошо да се приключи с цялата тази катастрофа." Както отбелязва американският вестник, под „катастрофа“ президентът очевидно разбира превземането* от Русия на Крим и нахлуването му в източните територии на Украйна. Че този напредък е постигнат, той е могъл да чуе по време на телефонния разговор с Путин на 31 юли.

Изданието разказва, че миналата седмица Зеленски обяви подкрепата си за формулата на Щайнмайер - предложение за компромис, разработено от немския политик. Според него Донбас може да бъде признат за автономна територия след провеждане на местни избори. Президентът на Украйна подчертава, че изборите ще се проведат само след напускането на руснаците, но жителите се опасяват, че това споразумение ще бъде отстъпка, която ще засили влиянието на Русия в региона. Според бившия президент Петро Порошенко "формулата на Щайнмайер означава формула на Путин".

Както съобщи в петък онлайн изданието The Daily Beast, Русия е съгласна с това, говорителят на президента Дмитрий Песков подкрепя такова решение на проблема, а един от коментаторите на руската програма на държавната телевизия свързва отстъпката на Зеленски с Тръмп: „Тръмп подведе Зеленски. Три пъти му казал: „Иди се срещни с Путин“. Според The Washington Post, за Русия е изгодно да разпространява идеята, че решението на Зеленски е продиктувано от натиск от страна на Тръмп, но това не е първият път, когато президентът на САЩ е представян като помощник на Русия.

В понеделник лидерът на републиканското мнозинство в Сената Мич Макконъл, изрази своята гледна точка относно решението на Тръмп, благодарение на което Турция ще може да проведе военната си операция в Северна Сирия. Гражданската война в тази страна създаде конфликт на интереси между Русия, която подкрепя съществуващия режим, Турция и кюрдското опълчение, което получи военна подкрепа от САЩ. „Прибързаното изтегляне на американските войски от Сирия ще играе само в полза на Русия, Иран и режима на Асад. И това ще увеличи риска, че ИД** и другите терористични организации ще успеят да се прегрупират, - привежда изданието писменото заявление на Макконъл. Настойчиво призовавам президента да използва американското лидерство, за да удържи заедно нашата международна коалиция за унищожаване на ИДИЛ и да избегне сериозен конфликт между нашия партньор по НАТО Турция и нашите местни сирийски партньори по борба с тероризма.“ Повтаряйки след него, сенаторът Линдзи Греъм, силен съюзник на Тръмп, заяви, че с това решение САЩ ще „оставят кюрдските съюзници и ще предадат Сирия на Русия, Иран и Турция“.

В същото време Москва празнува друга геополитическа победа, която дължи на Тръмп. След публикуването на жалбата на информатора относно разговора на Тръмп и Зеленски, вниманието на обществеността беше насочено към общуването на президента на САЩ със световните лидери. Така че в петък The Washington Post вече подробно се спря на няколко тревожни случая: например през лятото на 2018 г. Тръмп в разговор с Тереза Мей я е убеждавал, че изводите на британското разузнаване относно участието на администрацията на Путин в отравянето на двамата Скрипал са грешка. Британският вестник The Guardian публикува статия с заглавие „Тръмп каза на Тереза Мей за съмненията си, че Русия стои зад отравянето на Скрипал“. Както и в други подобни случаи, Кремъл отрича своята причастност, така че руското посолство във Великобритания с ентусиазъм подхвана статията. Разбира се, според The Washington Post, това е било най-вече „тролинг“, който е използвал продължаващото отричане и подценяване на намесата на Русия в изборите, благодарение на която той стана президент.

Освен това той припомня и за друг „подарък за Русия“, съдържащ се в разговора на Тръмп със Зеленски. Когато украинският президент спомена, че Украйна би искала да се сдобие с повече отбранителни оръжия за борба с Русия, Тръмп отправи ответна молба. „Бих искал да ни направите услуга, защото страната ни е преживяла много, а Украйна знае много за това“, привежда думите му американският вестник. "Бих искал да изясните какво се случи с цялата тази ситуация и какво общо има Украйна с нея." Тук под „ситуация“ той разбира „странната и необоснована“ теория, която се връща към хакерските атаки срещу Националния комитет на демократите през 2016 г. - теорията, че Русия не носи отговорност за това.

* Крим влезе в състава на Русия, след като огромното мнозинство от полуострова гласува на референдум на 16 март 2014 г. (бел. ИноТВ).

** „Ислямска държава” (ИД) - организацията беше призната за терористична с решение на Върховния съд на Руската федерация от 29 декември 2014 г.

Превод: М.Желязкова

