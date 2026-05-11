Законът на Ким: Пхенян въведе автоматичен ядрен удар при ликвидиране на ръководството

/Поглед.инфо/ Пхенян официално превърна ликвидирането на държавното ръководство в автоматичен повод за ядрен удар. Без дипломатически мъгли и без „червени линии“, които после се преместват. На този фон в Русия все по-често задават неудобния въпрос: ако Курск не задейства ядрената доктрина, тогава какво всъщност би я задействало?

Основният проблем в текста не е Северна Корея. Тя е само поводът. Истинската тема е кризата на възпирането. И тук авторът удря по една болезнена точка, която в Москва започва да се обсъжда вече не само в телеграм каналите, а и в средите около армията и службите. Каква е стойността на една ядрена доктрина, ако противникът постепенно престане да вярва, че тя някога ще бъде приложена?

Пхенян реши този проблем по най-простия начин — чрез закон. Не чрез интервюта. Не чрез „сигнали“. Не чрез поредното изказване на говорител. Конституционна поправка. Черно на бяло. Ако висшето ръководство бъде унищожено или ако системата за управление бъде парализирана, следва автоматичен ядрен отговор.

Тук има една важна подробност, която много коментатори пропускат. Северна Корея не просто заплашва с ядрен удар. Тя променя самата логика на вземането на решение. Решението вече не е политическо. То трябва да стане процедурно.

Това е огромната разлика.

Реклама 300x250

Американците отлично разбират този език. Те десетилетия наред работят именно с такава логика — автоматизация на реакцията, минимизиране на човешкия фактор, изграждане на системи за гарантиран втори удар. Още по време на Студената война Вашингтон анализираше съветската система „Периметър“, която на Запад нарекоха „Dead Hand“. Не защото е ефектно име. А защото концепцията е проста: дори ръководството да бъде унищожено, ударът пак ще бъде нанесен.

Именно това сега се опитва да институционализира Пхенян.

Дали реално притежава такава система? Това вече е друг въпрос.

Военните анализатори спорят дали севернокорейците разполагат с техническа инфраструктура, сравнима със съветските алгоритми за автоматично командване. Малцина вярват, че Пхенян има подобно ниво на технологична сложност. По-вероятно е да става дума за предварително раздадени кодове, автономни заповеди и делегирани правомощия към командири на ракетни подразделения. Което само по себе си е опасно. Много опасно.

Реклама 300x250

Защото подобна схема снижава времето за реакция почти до нула.

И увеличава риска от грешка.

Но за Северна Корея това очевидно е приемлива цена. Причината е проста — режимът гледа на собственото си оцеляване като на единствен приоритет. Всичко останало е вторично. И тук идва историческият контекст, който обяснява защо Пхенян мисли така.

Ирак. Либия.

Реклама 300x250

Достатъчни са две думи.

Саддам Хюсеин нямаше ядрено оръжие. Муамар Кадафи се отказа от програмите си и отвори страната за преговори със Запада. И двамата приключиха по един и същи начин — държавите им бяха разрушени, а самите те ликвидирани. Това в Пхенян се изучава много внимателно. Там не гледат на ядреното оръжие като на символ на престиж. Те го разглеждат като единствения реален застрахователен механизъм срещу външна интервенция.

Сухо. Практично. Без идеология.

Точно затова Ким Чен Ун не вярва на никакви обещания за „денуклеаризация“. След срещата в Ханой през 2019 г. севернокорейското ръководство окончателно стигна до извода, че Вашингтон иска не ограничаване на програмата, а постепенен демонтаж на самия режим. От този момент нататък преговорите практически умряха.

Реклама 300x250

Впрочем, и американците вече почти не говорят сериозно за пълна денуклеаризация на КНДР. Темата остана повече за пресконференции.

Реалността е друга. Северна Корея вече е ядрена държава. И всички се държат съобразно този факт.

Никой не атакува Пхенян.

Никой.

Реклама 300x250

Същевременно държави без ядрен чадър бяха бомбардирани, окупирани, разбити отвътре или вкарани в режим на постоянен хаос. Това в Москва също се разбира отлично. И затова в руския информационен сектор реакцията към севернокорейската поправка е толкова нервна. Защото тя неволно поставя под прожекторите руската ситуация.

Особено след Курск.

Тук започва най-неприятната част за руските власти. Официалната ядрена доктрина на Русия допуска използване на ядрено оръжие при заплаха за съществуването на държавата или при мащабно нападение срещу критична инфраструктура и териториална цялост. След нахлуването на украински сили в Курска област много хора очакваха поне драматична промяна в руската реторика.

Не се случи.

Реклама 300x250

И това бе забелязано не само в Киев.

В Пентагона също.

Защото стратегическото възпиране не работи само чрез наличието на ракети. То работи чрез убедеността, че определени действия ще доведат до неизбежен отговор. Ако тази убеденост започне да ерозира, цялата конструкция отслабва.

Точно тук е тревогата, която прозира в текста на Андрей Пинчук.

Реклама 300x250

Неговата теза е проста: когато противникът започне да вярва, че „червените линии“ са гъвкави, той постепенно започва да тества още и още. Първо HIMARS. После Storm Shadow. После удари по руска територия. После Курск. След това — какво?

Това вече не е теоретичен спор.

Това е практическа военна динамика.

Особено ако отсрещната страна стигне до извода, че политическото ръководство няма готовност да премине към крайна ескалация независимо от публичните формулировки в доктрината. А точно това според част от руските „ястреби“ се е случило.

Реклама 300x250

Интересното е друго. Северна Корея, която икономически е несравнимо по-слаба държава от Русия, успява да изглежда по-непредсказуема. А в ядрената стратегия непредсказуемостта сама по себе си е оръжие.

Вашингтон не знае къде точно е границата на Ким.

И това го прави внимателен.

При Русия ситуацията е по-различна. Там Западът постепенно започна да тества лимитите с почти лабораторна последователност. Не защото не се страхува от руските оръжия. А защото се опитва да разбере реалния праг на реакция.

Реклама 300x250

Тук има и още един слой. Чисто психологически.

КНДР изгражда образ на държава, готова да извърши колективно самоубийство, ако бъде притисната. Това звучи ирационално за западната логика, но именно затова действа. Ако противникът смята, че си способен на крайност, той е много по-внимателен.

Русия, обратно, се опитва дълго време да изглежда рационален играч, който внимателно калибрира риска и избягва директен сблъсък със САЩ. Това има своите предимства. Но и своята цена.

Цената е ерозия на страха.

Реклама 300x250

А ядреното възпиране без страх започва да губи смисъл.

Тук вече възниква по-големият въпрос — дали светът постепенно не влиза в нов етап на ядрената епоха, в който малки и средни държави ще се опитват да компенсират икономическата и военната си слабост чрез максимално агресивни доктрини. Северна Корея е само началото. Иран внимателно наблюдава. Пакистан също. Израел отдавна играе по подобна логика, макар официално да не признава ядрения си арсенал.

Проблемът е, че колкото повече автоматизация и предварително делегиране се въвеждат в ядрените системи, толкова по-малко остава място за политическа деескалация в кризисен момент.

Една грешка в радара. Един срив в комуникацията. Един командир, решил че ударът вече е започнал.

Реклама 300x250

И после никой няма да обсъжда конституционни поправки.

Тъкмо затова през последните десетилетия дори най-твърдите ядрени държави предпочитаха определена стратегическа двусмисленост. Да държат врага в напрежение, но да оставят пространство за политическо решение в последната минута.

Пхенян очевидно смята, че времето за подобни нюанси е приключило.

Ким Чен Ун избра друго — максимална яснота и максимален риск.

Реклама 300x250

Кратко казано: ако се опитате да унищожите режима, режимът ще се опита да повлече всички останали със себе си.

Това е цялото послание.

И колкото и странно да звучи, именно тази груба откровеност днес кара част от руските коментатори да гледат към Пхенян с неочаквана смесица от уважение и раздразнение. Защото севернокорейците казаха нещо, което в Москва засега предпочитат да оставят в зоната на недоизказаното.