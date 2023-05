/Поглед.инфо/ Според речника на чуждите думи в руския език "полюс" - (от гръцки polos - краят на оста, върху която се върти колелото) краят на въображаемата земна ос: южният и северният полюс "[1] . Геометрично може да има само два полюса; географията изхожда от това. Но не и съвременната геополитика, в която набира популярност концепцията за многополюсен (многополярен) свят.

След като направихме тази терминологична уговорка, в бъдеще ще използваме концепцията за многополюсен свят с повишено внимание, въз основа на нейните различни интерпретации от различни мислители.

1. Промяна на полюсите на световната икономика с промяна на световните икономически структури.

В контекста на теорията на автора за дългите цикли на глобалното социално-икономическо развитие[2], под полюс ще разбираме държава, чийто управляващ елит има решаващо влияние върху развитието на световната икономика.

Представяйки този процес като промяна на световните икономически структури (СИС), може да се изведе закономерността на периодичната промяна на полюсите на световната икономика.

В същото време, през периода на промяна на СИС, не може да има по-малко от два полюса (стария и новия СИС). В края на този преходен период глобалното господство преминава към страната, която формира ядрото на новата СИС.

Ето как Арига [3] представя развитието на световната капиталистическа икономика, която той разделя на пет системни светски цикъла на натрупване на капитал: испано-генуезки, холандски, английски и американски, който в момента се заменя с азиатски.

По време на петстотингодишната ера на капитализма испано-генуезкият, холандският, английският и американският управляващи елити се смениха един друг като решаваща движеща сила в развитието на световната икономика, която сега е изместена от китайските комунисти.

С изключение на първия цикъл, в който генуезкият капитал формира финансовата основа за бързото разрастване на Испанската империя, всички останали се характеризират с господството на една държава, чиито производствени отношения и институции служат като пример за останалите .

С течение на времето ефективността им намалява, а в периферията възниква нов лидер с качествено по-ефективни производствени отношения и институции. Глобалното господство премина към него в резултат на световна война, която напускащият лидер разгръща срещу основните си конкуренти, за да запази световната хегемония, без да забележи формирането на нов СИС със собствен геоикономически полюс.

Откритите от Ариги системни вековни цикли на натрупване на капитал представляват съответните епохи в развитието на световната капиталистическа система. Те се различаваха значително не само във водещите страни, но и в системите за управление на възпроизводството и икономическото развитие. За тяхното изследване авторът въвежда понятието световна икономическа структура (СИС), която се определя като система от взаимосвързани международни и национални институции, които осигуряват разширеното възпроизводство на икономиката и определят механизма на глобалните икономически отношения[4].

Водещо значение имат институциите на водещата страна, които имат доминиращо влияние върху международните институции, регулиращи световния пазар и международните търговско-икономически и финансови отношения.

Те служат и за модел на страните от периферията, които се стремят да догонят лидера чрез внасяне на наложени им институции.

Следователно институционалната система на световната икономическа структура прониква във възпроизводството на цялата световна икономика в единството на нейните национални, регионални и международни компоненти.

Системният цикъл на натрупване на капитал е форма на жизнения цикъл на световната икономическа структура. Испано-генуезкият, холандският, английският, американският и последователните азиатски светски цикли на натрупване на капитал, описани от Ариги, са проявления на жизнените цикли, съответно на търговията, търговията и производството, колониалната, имперската и интегралната СИС.

Те се различават толкова много по системите си за управление на възпроизводството и икономическото развитие, че преходът от един към друг досега е станал чрез световни войни и социални революции, по време на които остарялата система на управление е била смазана и страната победител е формирала нова.

Световните икономически структури се различават не само по вида на организацията на международната търговия, но и по системата на производствени отношения и институции, които позволяват на водещите страни да постигнат глобално превъзходство и да формират режима на международната търговия и икономически отношения.

Класификацията на световните икономически структури се определя от институционалните системи на напредналите страни, които доминират в международните икономически отношения и формират ядрото на световната икономическа система.

В същото време в нейната периферия могат да се възпроизвеждат други, по-малко ефективни и дори архаични институционални системи на организация на националните и регионалните икономики.

Отношенията между ядрото и периферията на световната икономическа система се характеризират с нееквивалентен външноикономически обмен в полза на ядрото, чиито страни получават свръхпечалби поради технологично, икономическо и организационно превъзходство под формата съответно на интелектуална и монополна рента, предприемаческа и премия за акции.

Следователно страните от ядрото формират центъра на световната икономика, доминиращи международните икономически отношения и определящи глобалното социално-икономическо развитие.

Логиката на геополитическата конкуренция в капиталистическата световна система определя господството на една страна в рамките на жизнения цикъл на една или друга СИС. Това се дължи на ролята на националното законодателство и суверенитета за осигуряване на разширеното възпроизводство на капитала.

Националният суверенитет предоставя на управляващия елит възможности за неограничено натрупване на капитал чрез разчитане на националната кредитно-банкова система и емитиране на национална валута, различни инструменти за защита на вътрешния пазар и съдебна защита на правата на собственост.

Въпреки че международните договори могат да предвиждат защита на правата на собственост и чуждестранните инвеститори, на практика гаранциите за тяхното спазване са силно зависими от съотношението на геополитическото влияние на държавите. Националните въоръжени сили често се превръщат в решаващ аргумент при разрешаването на геополитическите противоречия.

Започвайки с Вестфалската система, която проправи пътя за придобиване на национален суверенитет от държавите, и до днес, на международно ниво, не беше възможно да се създадат никакви наднационални или междудържавни структури, които да са близки по своята ефективност до национални системи за осигуряване на възпроизводството на икономиката и натрупването на капитал на най-мощните държави.

Дори и държавите да са цивилизационно близки, различните коалиции и съюзи между тях са несравнимо по-слаби от институциите, които свързват икономическите отношения на икономическите субекти в рамките на суверенни държави в единен организъм.

Колкото по-мощни са те, толкова повече възможности за съответния национален елит да реализира своите интереси в международните отношения, включително обогатяване на нееквивалентен външноикономически обмен, експлоатация на природни ресурси и човешки капитал на относително слаби държави, елитът на които не е в състояние да гарантира националния суверенитет.

Пряката връзка между силата на националните държави и възможностите за натрупване на капитал чрез нееквивалентен външноикономически обмен генерира възходяща вълна на укрепване на силата на страната, водеща във формирането на новия СИС. Неговият управляващ елит последователно увеличава възможностите си, използвайки превъзходството на своята държава, за да максимизира печалбите в международните икономически отношения.

Така се развива капиталистическата световна система, чийто център се измества последователно от Северна Италия към Испания, Холандия, Великобритания и САЩ. В същото време държавите, които загубиха лидерството си, се спуснаха в периферията и обратно, от нея се издигнаха нови лидери.

Жизненият цикъл на СИС се състои от фази на материална и финансова експанзия. В първата фаза, благодарение на свръхефективността на системата за управление, страната, която формира ядрото на новия СИС, прави пробив на дълга вълна на растеж на нов технологичен ред, модернизиращ икономиката на негова основа.

По това време основните държави от стария СИС се потапят в структурна криза и депресия поради свръхконцентрацията на капитал в остарели индустрии от предишния технологичен ред. Те се опитват да запазят хегемонията по всякакъв начин, включително и подклаждане на световна война между конкуренти. Взаимното им отслабване създава допълнителни възможности за икономическия пробив на страната, който формира ядрото на новия СИС.

В резултат на това той (новият СИС) завладява глобално лидерство, което постепенно изгражда до доминираща позиция. Така Холандия придоби глобално господство след Испано-британската война, Великобритания - след Наполеоновите войни, САЩ - след Първата и Втората световна война. В момента глобалната хибридна война, отприщена от Съединените щати, обективно допринася за икономическия пробив на Китай, който формира ядрото на новия СИС.

След като завладее глобално господство, във втората фаза от жизнения цикъл на СИС, страната от нейното ядро получава възможността да налага на другите своите условия за международен финансов и икономически обмен, до използването на собствена валута, финансови институции, външна търговия и транспортна инфраструктура.

В тази фаза на финансова експанзия доминацията на страната-ядро на вече зрялата СИС се превръща в глобална хегемония, която се поддържа от супер печалби от експлоатацията на ресурсите на периферията чрез неравен търговски обмен, манипулиране на световните цени, притискане на капитал и изтичане на мозъци.

Обратната страна на тази хегемония е нарастването на държавния дълг и спадът в производителността на икономиката, при което финансовите спекулации стават за предпочитане пред продуктивните инвестиции. СИС навлиза във финалната фаза на своя жизнен цикъл, която съвпада с фазата на раждането на нова СИС в периферията на световната система с порядък по-ефективна система за управление на възпроизводството и икономическото развитие.

От този анализ следва, че капиталистическата световна система е еднополюсна в периода на зрелостта на СИС и многополюсна в периода на промяна на СИС. При формирането на нов СИС се появяват една или няколко страни от нейното ядро, които се конкурират както с напускащата хегемонна страна, така и помежду си.

В резултат на тази конкуренция се появява глобален лидер, който постоянно увеличава своето господство. Освен тях остава и Русия, която запазва глобалното си влияние в различни политически форми през целия разглеждан период, историческата роля на която Ариги напълно пренебрегва.

2. Русия като независим полюс на световно влияние.

През цялата епоха на капитализма, започвайки покрай Ариги с генуезко-испанския системен светски цикъл на натрупване на капитал, Русия действаше като независим полюс на световно влияние. Отиващата си имперска СИС беше двуполюсна, САЩ и СССР контролираха по една трета от световната икономика, а останалата трета беше полето на тяхното съперничество.

В колониалната СИС, която я предхожда, Руската империя успешно се противопоставя на британците, контролирайки по-голямата част от Евразия, Аляска и Северния Пасифик. В търговско-производствената Московска художествена школа Русия преминава през модернизацията на Петър Велики, като всъщност наваксва по отношение на технологичното развитие и надминава тогавашния световен лидер Холандия по отношение на производствения мащаб.

Московското царство на Иван Грозни, което наследи традициите на Византийската и част от територията на Ордата, едва ли отстъпваше по силата си на Испанската империя, с която нямаше никакви противоречия.

По този начин, поне от 17-ти век, Русия представлява независим полюс на световно влияние, който съществува успоредно с конкуриращите се и последователни страни от ядрото на СИС на Запад. Тук не разглеждаме предишния период, покрит с мрака на историческите фалшификации, затъмняващи световното влияние на Русия (Рус) през Ордата и Византия.

Нашият анализ засяга само добре документирания период от 17 век до наши дни, в който може да се проследи ритъмът на промяна в световните икономически и технологични структури. Разкритите на базата на този анализ закономерности позволяват да се направи надеждна прогноза за смяната на полюсите в развитието на световната икономика до края на този век.

Прогнозата за ролята на Русия остава несигурна, която през цялото това време остава самостоятелен полюс на световното развитие, успоредно на изместването на полюсите на западната светосистема с промяната на СИС.

След Смутното време и идването на Романови, Русия е въвлечена в сложни и противоречиви отношения с европейските държави, които в различни периоди са действали или като съюзници, или като противници. Русия се разглежда от тях като реакционна сила, възпрепятстваща процесите на либерализация на обществените и производствени отношения и демократизация на държавно-политическите системи.

Управляващите елити на европейските държави се страхуват от Русия и периодично се обединяват срещу нея, стремейки се да я смажат и разчленят. От създаването на колониалната СИС и британската световна хегемония, Русия винаги е била разглеждана като полюс на световно влияние, противопоставящ се на Запада.

От своя страна лидерите на руската държава се отнасяха към променящите се полюси на западната световна система или като съюзник и партньор, или като противник и враг, или като учител, или като стажант. Многовековните системни цикли на натрупване на капитал засягат Русия като периферия, а не като център, докато СССР престане да участва напълно в този процес. И сега Западът се опитва да отнеме всичко натрупано от Русия.

Трябва да признаем, че руският управляващ елит не е изградил някакво определено отношение към Запада. Дискусията между западници и славянофили продължава и до днес. Ако първите свързват особеното положение на Русия с нейната изостаналост и се застъпват за нейното преодоляване на базата на интеграция със Запада, то вторите виждат специалната мисия на Русия в спасяването на човечеството от заплахите на либерализма, капитализма и постхуманизма, вкоренени в Запада.

Този спор днес е загубил своята актуалност поради антируската агресия на колективния Запад, с което всъщност завършва половинхилядолетната епоха на неговото глобално господство, а с това и капиталистическата епоха. Центърът на световната икономика се измества към Югоизточна Азия, където се появяват собствените им полюси на световно влияние.

3. Полюсите на новия световен икономически ред.

Текущата промяна на СИС е в пълно съответствие с предварително идентифицираните модели на този процес [5]. Започвайки с разпадането на СССР, завършва днес с разпадането на Pax Americana.

В пълно съответствие с теорията, за да запази глобалната си хегемония, управляващият елит на САЩ отприщи световна война, стремейки се да смаже или хвърли в хаос страните, които са останали извън неговия контрол: Китай, Русия, Иран.

В него обаче няма да може да спечели поради качествено по-високата ефективност на създадената в КНР система за управление. Съединените щати вече загубиха търговската и икономическа война от Китай, до края на текущия петгодишен план Китай ще постигне технологичен суверенитет и ще излезе на първо място в света по отношение на научен и технически потенциал. Като арестува руските валутни резерви, Вашингтон подкопа доверието в долара и бързо губи хегемонията си във валутната и финансовата сфера.

В същото време Китай се превръща в най-големия инвеститор в света. Инвестициите на Китай в развитието на страните от „Един пояс – един път“ (BRI) са с порядък по-високи от финансирането на широко рекламираната инициатива „Американска индо-тихоокеанска визия за бъдещето“. Мащабът на този проект бледнее в сравнение с BRI, в рамките на който се планира да се усвоят, според различни оценки, от 4 до 8 трилиона.

Инвестиционният портфейл на BRI също превъзхожда плана Маршал за финансиране на следвоенното възстановяване на Западна Европа, който при сегашната стойност на долара може да се оцени на 180 милиарда долара (12 милиарда долара преди 70 години) [6].

След разпадането на СССР американският управляващ елит побърза да обяви окончателната си победа и „края на историята”[7]. Тази еуфория обаче приключи с глобалната финансова криза от 2008 г., която маркира границите на американския светски цикъл на натрупване на капитал.

Ерата на глобалното господство на САЩ продължава малко по-дълго от тази на Великобритания след края на Първата световна война, която завършва с финансовата криза от 1929 г. Голямата депресия и последвалата я Втора световна война погребват Британската империя, която не може да устои на конкуренцията с много по-ефективни системи за управление в СССР и САЩ, които формират двата полюса на имперската СИС, заменила колониалния .

По всички макроикономически показатели Китай вече изпреварва САЩ. Почти незасегнат от глобалната рецесия през последното десетилетие, Китай измести Япония като втората по големина икономика в света през август 2010 г.

През 2012 г. с 3,87 трилиона долара внос и износ Китай изпревари Съединените щати с общ външнотърговски оборот от 3, 82 трилиона долара, измествайки ги от 60-годишната им позиция на световен лидер в трансграничната търговия. До края на 2014 г. брутният вътрешен продукт на Китай, измерен по паритета на покупателната способност, беше 17,6 трилиона долара, надминавайки този на Съединените щати (17,4 трилиона долара), най-голямата икономика в света от 1872 г.[8]

Китай се превръща в световен инженерен и технологичен център. Делът на китайските инженерни и научни работници в техния световен брой достигна 20% през 2007 г., удвоявайки се в сравнение с 2000 г. (съответно 1420 и 690 хиляди). Показателно е, че много от тях се върнаха в Китай от американската Силициева долина, играейки голяма роля за възхода на иновативното предприемачество в Китай.

Според прогнозите до 2030 г. в света ще има 15 милиона инженерни и научни работници, от които 4,5 милиона души. (30%) ще бъдат учени, инженери и техници от Китай[9]. До 2030 г. Китай ще заеме първо място в света по разходи за научно-технически разработки, а делът му в обема на глобалните разходи ще бъде 25%[10].

Между 2000 г. и 2016 г. делът на Китай в глобалните публикации в областта на физическите науки, инженерството и математиката се е учетворил, надминавайки този на Съединените щати. През 2019 г. Китай изпревари САЩ по патентна активност (58 990 срещу 57 840).

Не само на макро ниво, но и на микро ниво китайските предприятия надминават американските лидери в иновативната дейност. Така за трета поредна година китайската Huawei Technologies Company с 4144 патента значително изпреварва американската Qualcomm (2127 патента).

Китай е световен лидер в мобилните плащания, а САЩ са на шесто място. През 2019 г. обемът на такива транзакции в Китай възлиза на $80,5 трилиона. Прогнозираният общ обем на мобилните плащания в Китай е $111 трилиона, в САЩ - $130 милиарда. Паричната емисия е свързана в контурите на спекулативните операции на финансовия пазар , без да достига до крайните потребители.

Делът на долара в международните разплащания бързо намалява, докато делът на юана непрекъснато расте. В същото време продължаващият растеж на пирамидата на държавния дълг на САЩ и трилиони деривативни финансови балони (удвояващи се след финансовата криза от 2008 г. и не оставящи съмнение за предстоящия колапс на доларовата финансова система) продължава на базата на свиващ се доход.

Повече от четирикратното увеличение на паричната база след 2008 г. не доведе до възстановяване на икономиката на САЩ, тъй като по-голямата част от паричното предлагане отиде за надуване на финансови балони.

В същото време Китай постигна много по-голяма монетизация на икономиката, като същевременно увеличи инвестициите в развитието на своя реален сектор, създавайки много по-ефективни вериги за натрупване на възпроизводствен капитал.

Причините за ускореното развитие на КНР се крият в институционалната структура на новата СИС, която осигурява качествено по-ефективно управление на икономическото развитие. Комбинирайки институциите на централното планиране и пазарната конкуренция, новият световен икономически ред демонстрира качествен скок в ефективността на управление на социално-икономическото развитие в сравнение с предишните системи на световния ред: съветската с директивно планиране и тотална национализация; и американската с господството на финансовата олигархия и транснационалните корпорации. Това се доказва не само от рекордните темпове на растеж на китайската икономика през последните три десетилетия, но и от излизането на КНР в челните редици на научно-техническия прогрес.

Както и пробиви в развитието на други страни, използващи институциите на интегралната световна икономическа структура: Япония, докато американците изкуствено не спряха нейния възход чрез рязка преоценка на йената; Южна Корея преди азиатската икономическа криза, провокирана от американската финансова олигархия през 1998 г.; модерен Виетнам, до голяма степен възприемащ опита на Китай; Индия, която прилага демократичен модел на нов световен икономически ред; Етиопия, показваща рекордни темпове на растеж с активното участие на китайски инвеститори.

Независимо от доминиращата форма на собственост - държавна, както в Китай или Виетнам, или частна, както в Япония или Корея - цялостната световна икономическа структура се характеризира с комбинация от институции на държавно планиране и пазарна самоорганизация, държавен контрол върху основни параметри на възпроизводството на икономиката и свободното предприемачество, идеологията на общото благо и частната инициатива.

В същото време формите на политическа структура могат да бъдат коренно различни - от най-голямата в света индийска демокрация до най-голямата в света комунистическа партия на Китай. Приоритетът на обществените интереси пред частните остава непроменен, изразяващ се в строги механизми на лична отговорност на гражданите за добросъвестно поведение, точно изпълнение на задълженията им, спазване на законите и служене на националните цели. Системата за управление на социално-икономическото развитие е изградена върху механизмите на личната отговорност за подобряване на благосъстоянието на обществото.

По този начин, ако изхождаме от най-вероятния изход от глобалната хибридна война, отприщена от управляващия елит на Съединените щати не в негова полза, новият световен икономически ред ще се формира в съперничеството на комунистическата и демократичната разновидности, резултатите от което ще се определя от тяхната сравнителна ефективност при овладяване на възможностите и неутрализиране на заплахите на новия технологичен ред.

Вероятно основната конкуренция между комунистическите и демократичните разновидности на новия световен икономически ред ще се разгърне между Китай и Индия, които днес са лидери по отношение на икономическото развитие и заедно със своите сателити претендират за почти половината от световната икономика. Това състезание ще бъде мирно и ще се ръководи от международното право.

Всички аспекти на този регламент, от контрола на глобалната сигурност до емитирането на световни валути, ще се основават на международни договори. Държавите, които отказват да поемат задължения и международен контрол върху спазването им, ще бъдат изолирани в съответните области на международно сътрудничество.

Световната икономика ще стане по-сложна, възстановяването на значението на националния суверенитет и многообразието на националните системи за икономическо регулиране ще се съчетае с фундаменталното значение на международните организации с наднационални правомощия.

Конкуренцията между комунистическата и демократичната разновидности на интегралната световна икономическа структура няма да бъде антагонистична. Например китайската инициатива „Един пояс, един път“ с идеологията „обща съдба на човечеството“ включва много държави с различни политически системи. Демократичните страни от ЕС създават зони за свободна търговия с комунистически Виетнам. Конкурентната среда ще се определя от сравнителната ефективност на националните системи за управление.

По-нататъшното развитие на световната финансова криза обективно ще бъде придружено от укрепване на Китай и отслабване на САЩ. Както д-р Уан Уен правилно отбелязва: „Глобалната общност вижда Китай да расте, докато САЩ се свива по отношение на международни инвестиции, сливания и придобивания, логистика и валута. Глобализацията става все по-малко и по-малко американизирана и все по-китаизирана[11].“

В хода на тази трансформация страните от периферията на центрираната към САЩ финансова система, включително ЕС и Русия, ще пострадат значително. Единственият въпрос е мащабът на тези промени. При благоприятно стечение на обстоятелствата Голямата стагнация на икономиките на западните страни, продължаваща повече от десетилетие, ще продължи още няколко години, докато капиталът, останал след срутването на финансовите балони, бъде инвестиран в производството на нов технологичен ред и могат да „оседлаят“ новата дълга вълна на Кондратиев.

В случай на неблагоприятно развитие на събитията паричното изпомпване на финансовата система ще доведе до галопираща инфлация, което ще доведе до дезорганизация на възпроизводството на икономиката, спад в стандарта на живот на населението и политическа криза. Силовият елит на САЩ ще има две възможности.

Първата е да се примири със загубата на глобално господство и вместо да формира световно правителство, както през предишния век, да преговаря с националните държави за условията за инвестиране на капитал. Това ще му даде възможност да участва във формирането на нов световен икономически ред като водещ играч. А втората е да се премине към ескалация на вече водената от тях световна хибридна война. И въпреки че обективно няма да могат да спечелят тази война, щетите за човечеството могат да бъдат катастрофални, дори фатални.

Процесите на разрушаване на системата за възпроизвеждане на американския цикъл на натрупване на капитал ще се ускорят, тъй като страните, експлоатирани от управляващия елит на Съединените щати, ще излязат от техния контрол.

Ако отново прибегнем до исторически аналогии на предишния период на промяна в световните икономически структури, тогава неговата крайна фаза (аналог - Втората световна война) може да отнеме до седем години. Засега тези аналогии се потвърждават изненадващо.

Първата фаза на преходния период, която съвпада с последната фаза от жизнения цикъл на настоящия световен икономически ред, започва с перестройката в СССР през 1985 г. и завършва с разпадането му през 1991 г. В предишния цикъл тя започва с Първата световна война през 1914 г. и приключи през 1918 г. с разпадането на четири европейски монархии, което възпрепятства глобалната експанзия на британския капитал.

Това е последвано от втората фаза на преходния период, през който доминиращата държава в света достига върха на своята мощ. След края на Първата световна война се установява британска хегемония за две десетилетия, която продължава до Мюнхенското споразумение, което бележи началото на Втората световна война.

В тази фаза на преходния период изходящият световен икономически ред достига пределите на своята еволюция, докато в неговата периферия се появява ядрото на формирането на нов световен икономически ред. В предишния цикъл тя възниква в три политически формата: социалистически в СССР, капиталистически в САЩ и национално-корпоративен в Япония, Италия и Германия.

В момента също се очертава в три политически формата: социализъм с китайски характеристики; индийският демократичен национализъм и световната диктатура на мондиалистите, които дръпнаха спусъка на ескалацията на световната хибридна война с използването на коронавируса. Както миналия път, тази фаза отне две десетилетия, започвайки с разпадането на СССР и временното установяване на Pax Americana през 1991 г.

И накрая, третата и последна фаза на преходния период е свързана с разрушаването на ядрото на доминиращата СИС и появата на нова, чието ядро формира нов център за развитие на световната икономика. В тази фаза водещата страна в отиващата си СИС отприщва световна война, за да запази хегемонията си, в резултат на което страните от новата СИС печелят и глобалното лидерство преминава към тях. В последния цикъл тази фаза започва с Мюнхенското споразумение през 1938 г. и завършва с разпадането на Британската империя през 1948 г.

Ако считаме нацисткия преврат в Киев, фактическата окупация на Украйна и налагането на финансови санкции срещу Русия като начало на световната хибридна война, отприщена от Съединените щати, то последната фаза на настоящия преходен период започва през 2014 г. и завършването й се очаква през 2024 г.

Според Пантин, който предварително прогнозира световната финансова криза от 2008 г., именно през 2024 г. трябва да очакваме пика на американската агресия срещу Русия. Нека отбележим, че тази година бележи и промяната на руския политически цикъл във връзка с президентските избори.

Нека разгледаме по-подробно историческата аналогия на предишната промяна в световните икономически структури, започнала с участието на водещите страни в Първата световна война. След социалистическата революция в Русия възниква прототип на нова световна икономическа структура с комунистическа идеология и тотално държавно планиране.

Десетилетие и половина по-късно, за преодоляване на Великата депресия в САЩ се прилага Новият курс, който формира различен тип нов световен икономически ред с идеологията на социалната държава и държавно-монополното регулиране на икономика. Успоредно с това в Япония, Италия и след това в Германия се формира третият й тип – с нацистка идеология и частно-държавна корпоративна икономика.

Всички тези промени се случват в последния период от британския цикъл на натрупване на капитал и лежащата в основата колониална световна икономика. Заемайки централно място в глобалната икономическа система, властният елит на Обединеното кралство се опитва да се противопостави на промените, които подкопават глобалното му господство.

Срещу СССР се въвежда икономическа блокада, като от него се разрешава да се внася само зърно, за да се предизвика масов глад. Има търговско ембарго срещу САЩ. В Германия се насърчава антикомунистически нацистки преврат и, за да противодействат на влиянието на СССР, британските тайни служби защитават и издигат Хитлер на власт. Със същите намерения и в очакване на големи дивиденти американските корпорации инвестират много в модернизацията на германската индустрия[12].

Британците провеждат традиционната си геополитика на принципа „разделяй и владей“, провокирайки война между Германия и СССР. Те се надяват да повторят успеха си в отприщването на Първата световна война, чийто праг беше японското нападение срещу Русия, провокирано от Лондон. В резултат на Първата световна война всички основни конкуренти на Великобритания в Евразия се самоунищожиха: Руската, Германската, Австро-Унгарската, Османската и накрая Китайската империя.

Но веднага след началото на Втората световна война става ясно качественото превъзходство на Третия райх над всички европейски страни, включително Великобритания, в ефективността на управлението на икономиката и мобилизирането на всички налични ресурси за военни цели. Британските войски претърпяват унизителни поражения не само от Германия, но и заедно с американските от Япония, която по отношение на организационните и технологични възможности за провеждане на широкомащабни военни операции в обширната територия на Югоизточна Азия уверено надмина англо-американския съюз.

И въпреки че Великобритания, благодарение на съюзническите отношения със САЩ и СССР, беше сред победителите, след Втората световна война тя загуби цялата си колониална империя - повече от 90% от територията и населението си.

По това време съветската система за управление на националния икономически комплекс се оказа най-ефективна, която направи три икономически чудеса наведнъж: евакуацията на промишлени предприятия от европейската част в Урал и Сибир, възстановяването на нови индустриални региони в шест месеци; достигане във военни условия на параметри на производителност на труда и възвръщаемост на активите, които са извън границите на други страни, надхвърлящи с порядък показателите на обединена от фашистите Европа; бързото възстановяване на градове и производствени съоръжения, напълно унищожени от окупаторите след войната.

Новият курс на Рузвелт значително увеличи мобилизационните възможности на американската икономика, което позволи на Съединените щати да победят Япония в Тихия океан. В следвоенна Западна Европа Съединените щати нямаха конкуренти: след като се оградиха от СССР с блока на НАТО, американският управляващ елит всъщност приватизира западноевропейските страни, включително остатъците от техните златни резерви.

В страните от Третия свят бившите колонии на европейските държави се превърнаха в зона на съперничество между американските корпорации и съветските министерства. По-нататъшното световно развитие протича във формата на Студената война на две световни империи - Съветската и Американската, които имат сходни технократски и диаметрално противоположни политически модели за управление на социално-икономическото развитие.

Всяка от тях имаше своите предимства и недостатъци, но в същото време радикално надмина колониалната система на семейния капитализъм с безмилостната експлоатация на наемни работници и роби по отношение на ефективността на организиране на масовото производство и възможностите за мобилизиране на ресурси.

Подобна картина се очертава и в момента. Възникващата нова световна икономическа структура също има три възможни разновидности. Първата от тях вече е сформирана в КНР под ръководството на Китайската комунистическа партия. Характеризира се с комбинация от институции на държавно планиране и пазарна самоорганизация, държавен контрол върху основните параметри на възпроизводството на икономиката и свободното предприемачество, идеологията на общото благо и частната инициатива и демонстрира удивителна ефективност в управлението развитието на икономиката, която е с порядък по-висока от американската система.

Това се вижда от многократно по-високите темпове на развитие на напредналите индустриални сектори през последните три десетилетия и отново се потвърждава от показателите за ефективност в борбата с епидемията.

Вторият вид интегрална световна икономика се формира в Индия, която е най-голямата реално функционираща демокрация в света. Основите на индийската разновидност на интегралната система са положени от Махатма Ганди и Джевахарлал Неру върху основата на индийската култура.

Конституцията на Индия след обявяването на независимостта определя икономиката й като социалистическа. Тази норма се прилага практически в системата на стратегическото планиране, нормите на социалната политика и финансовото регулиране.

Насоките за паричната емисия се определят от специална комисия, която въз основа на планираните приоритети на социално-икономическата политика определя параметрите за рефинансиране на институциите за развитие и банките в областта на кредитирането на малкия бизнес, селското стопанство, промишлеността и др.

Национализацията на банковата система, извършена от правителството на Индира Ганди, направи възможно привеждането на управлението на финансовите потоци в съответствие с индикативните планове за развитие на икономиката. Правилно избраните приоритети дадоха тласък на развитието на ключови области за формирането на нов технологичен ред и малко преди пандемията от коронавирус Индия излезе на първо място в света по икономически растеж.

Както в Китай, държавата в Индия регулира пазарните процеси, за да подобри благосъстоянието на хората, стимулирайки инвестициите в развитието на производството и развитието на нови технологии. В същото време паричните и финансови ограничения задържат капитала в страната, а държавното планиране насочва предприемаческата дейност към производството на материални блага.

Третата разновидност на новия световен икономически ред съществува засега като образ на бъдещето в очите на американоцентричната финансова олигархия, стремяща се към световно господство. От недрата на дълбоката държава на Съединените щати се инициират заявления за формиране на нов световен ред.

В резултат на изкуствено организирана пандемия бяха направени опити за създаване на институции, които претендират да контролират човечеството. Фондация Б. Гейтс установява контрол върху дейността на СЗО по отношение на ваксинирането на населението.

В същото време ваксинацията се използва за насърчаване на отдавна разработена технология за биологично програмиране с цел намаляване на раждаемостта и пълен контрол върху поведението на ваксинираните хора. Тази технология съчетава постиженията на биоинженерството и компютърните науки: ваксинацията е придружена от чипизация, което ви позволява да създавате всякакви ограничения върху живота на хората[13].

С други думи, третият вариант на новия световен икономически ред всъщност предвижда формирането на световно правителство под ръководството на американския управляващ елит в интерес на финансова олигархия, която контролира емисиите на световната валута, транснационалните банки и корпорации и световния финансов пазар.

Това е продължение на тенденцията на либерална глобализация, допълнена от авторитарни технологии за контрол на населението на страни, лишени от национален суверенитет. Това е описано в много антиутопии, като се започне от известната "1984" на Оруел и се стигне до съвременни религиозни образи на пристигането на Антихриста - "електронен концентрационен лагер", който очаква края на света. Този сценарий на глобално господство на капитала беше представен в първата глава на тази монография.

Всяка от разновидностите на новия световен икономически ред, описани по-горе, включва използването на напреднали информационни технологии, които са ключовият фактор в новия технологичен ред.

Всички те разчитат на методи за обработка на големи данни и системи с изкуствен интелект, необходими за управление не само на безпилотни производствени процеси, но и на хора в системите за икономическо регулиране и социално поведение.

Целите на това регулиране се поставят от управляващия елит, чийто начин на формиране предопределя същностните характеристики на всяка от горните разновидности на новия световен икономически ред.

В Китай властта се държи от ръководството на Комунистическата партия, която организира регулирането на икономиката с цел подобряване на благосъстоянието на хората и насочва социалното поведение към постигане на политическите цели за изграждане на социализъм с китайска специфика.

Пазарните механизми са регулирани по такъв начин, че най-ефективните производствени и технологични структури печелят конкуренцията, а печалбата е пропорционална на техния принос за растежа на общественото благосъстояние.

В същото време в средни и големи корпорации, включително недържавни, има партийни организации, които контролират съответствието на поведението на ръководния персонал с моралните ценности на комунистическата идеология. Насърчава се повишаването на производителността на труда и ефективността на производството, скромността и производителността на мениджърите и собствениците, от една страна, и злоупотребата с господстващо положение на пазара и спекулативното манипулиране на него, прахосничеството и паразитното потребление, от друга страна, се наказват.

За регулиране на социалното поведение на индивида се разработва система за социален кредит. Според неговия дизайн социалните възможности на всеки гражданин ще зависят от неговия рейтинг, който постоянно се коригира въз основа на баланса на добрите и лошите дела.

Колкото по-висок е рейтингът, толкова повече доверие има човек при кандидатстване за работа, повишение, получаване на заем, делегиране на правомощия. Тази своеобразна модернизация на системата за лични дела, позната на съветските хора, която придружава човек през целия му трудов живот, има своите положителни и отрицателни страни, оценката на които е извън обхвата на тази статия.

Нейната основна проблемна област е зависимостта на механизма за формиране на продуктивен елит на обществото от изкуствения интелект, който управлява социалната кредитна система.

Втората разновидност на новия световен икономически ред се определя от демократичната политическа система, която може да варира значително в различните страни. Най-развита е в Швейцария, където основните политически решения се вземат на народни референдуми. Нейното най-значимо въплъщение за световната икономика е Индия и традиционно страните от европейската социалдемокрация.

В повечето страни тя е сериозно засегната от корупция и е обект на манипулация от едрия бизнес, който може да бъде патриотичен или компрадорски. Въвеждането на добре познатата днес информационна технология за разпределен регистър (блокчейн) в системата за избори на народни представители може значително да повиши ефективността на тази политическа система, премахвайки манипулирането на резултатите от гласуването и осигурявайки равен достъп на кандидатите до медиите.

Нарастващата популярност на защитените с авторски права медии в блогосферата създава конкуренция между източниците на информация, улеснявайки достъпа на кандидатите до избирателите. С подходяща правна подкрепа за използването на съвременни информационни технологии в изборния процес се формира автоматичен механизъм за отговорност на държавните органи за резултатите от тяхната дейност в интерес на обществото.

Колкото по-образовани и активни са гражданите, толкова по-ефективно работи една демократична политическа система. Нейният основен проблем е зависимостта на формирането на управляващия елит от кланово-корпоративни структури, незаинтересовани от прозрачността и честността на изборите.

И накрая, третата разновидност на новия световен икономически ред се определя от интересите на финансовата олигархия, която претендира за световно господство. То се постига чрез либерална глобализация, която се изразява в разрушаване на националните институции за регулиране на икономиката и подчиняване на нейното възпроизводство на интересите на международния капитал.

Доминираща позиция в структурата на последния заемат няколко десетки преплетени американо-европейски семейни кланове, които контролират най-големите финансови холдинги, правоприлагащи органи, разузнавателни агенции, медии, политически партии и изпълнителната власт[14].

Това ядро от управляващия елит на САЩ води хибридна война с всички страни, които не контролира, използвайки широк арсенал от финансови, информационни, когнитивни и вече биологични технологии, за да ги дестабилизира и хвърли в хаос.

Целта на тази война е формирането на глобална система от институции под неин контрол, която да регулира възпроизводството не само на световната икономика, но и на цялото човечество чрез съвременни информационни, финансови и биоинженерни технологии. Основният проблем на такава политическа система е нейната пълна безотговорност и безнравственост, придържането на нейния наследствен управляващ елит към малтусиански, расистки и отчасти мизантропски възгледи.

Формирането на нов световен ред ще върви в конкуренция между тези три разновидности на новия световен икономически ред. В същото време последният от тях изключва първите два, които могат да съществуват мирно.

Така както победата на фашистка Германия и Япония във войната срещу СССР и САЩ би изключила както съветския, така и американския модел на световната икономическа структура, който беше нов за онова време. След общата победа СССР и САЩ създадоха политически системи, конкуриращи се помежду си, разделяйки света на зони на влияние и избягвайки пряка конфронтация.

И така, има три прогнозни сценария за формирането на нов световен икономически ред. Тяхната обща материална основа е нов технологичен ред, чието ядро е комбинация от цифрови, информационни, биоинженерни, когнитивни, адитивни и нанотехнологии.

С тяхна помощ днес се създават: безпилотно напълно автоматизирано производство; системи с изкуствен интелект, които управляват неограничени бази данни; трансгенни микроорганизми, растения и животни; живи същества се клонират и човешки тъкани се регенерират. На тази технологична основа се формират институции на интегрална световна икономическа структура, която осигурява съзнателно управление на социално-икономическото развитие както на суверенните държави, така и потенциално на човечеството като цяло.

Това се постига чрез комбинация от държавно стратегическо планиране и пазарна конкуренция, основана на публично-частни партньорства. В зависимост от това в чии интереси се регулира дейността на автономните икономически субекти, се формира една от описаните по-горе разновидности на новия световен икономически ред.

Първите две - комунистическата и демократичната - могат да съжителстват мирно, съревновавайки се и сътрудничейки на основата на международното право. Третата – олигархичната – е антагонистична на първите две, тъй като включва установяване на наследено световно господство от няколко десетки американо-европейски семейни клана, несъвместими нито с демократичните, нито с комунистическите ценности.

Кой от трите прогнозни сценария ще следва еволюцията на човечеството зависи от изхода на хибридната война, започната от американския управляващ елит срещу суверенни държави.

От трите сценария за формиране на нов световен икономически ред, описани по-горе, господството на световната капиталистическа олигархия изглежда най-малко вероятно. Въпреки че днес световната хибридна война се разгръща в основния си поток, управляващият елит на САЩ е обречен на поражение в нея поради качествено по-високата ефективност на мобилизационните способности на КНР и незаинтересоваността на всички страни по света. в тази война.

При всеки сценарий на по-нататъшно развитие на кризата в световната икономика, механизмите за възпроизвеждане на американския цикъл на натрупване на капитал се разяждат и съответно икономическата мощ на Съединените щати се отслабва.

Няма съмнение, че американският властови елит ще използва всякакви средства, за да запази глобалното си господство. Той ще се стреми да насочи хода на събитията към формирането на световно правителство, за което наскоро говори бившият британски премиер Хенри Браун[15]. Пандемията от страх от коронавирус, глобално затопляне, екологична катастрофа, подклаждана от контролираните от нея медии, подготвя общественото мнение за този сценарий.

Под него обаче се крие интересът на финансовата олигархия на САЩ от укрепване на хегемонията в световната финансова система и запазване на последната, което не оставя шанс за самостоятелно развитие на други страни. За да ги държи в зависимо положение, англосаксонската геополитическа традиция разполага с инструменти като противопоставяне на съперничещи си страни, провокиране на социално-политически конфликти, организиране на държавен преврат и насърчаване на сепаратистите да хаотизират неконтролирани държави и региони.

За да се сведат до минимум произтичащите от това рискове за Русия, ЕАЕС, Евразия и човечеството като цяло, е необходимо незабавно да се създаде антивоенна коалиция, способна да нанесе неприемливи щети на агресора.

Потенциалните участници в антивоенната коалиция включват всички страни, които не са заинтересовани от нова световна война и огромното мнозинство от човечеството, живеещо в тях. На първо място това са страните, срещу които е насочен основният удар на американската агресия – Русия и Китай.

Това са страните от новия световен икономически ред, успешно израстващи на вълната на растежа на новия технологичен ред: Китай, Индия, страните от Индокитай, формиращи нов център за развитие на световната икономика. Между другото, те включват Япония, Корея и всички постсъветски държави, запазили суверенитета, които са били предшественици при формирането на нейните съставни институции.

И, разбира се, страните бенефициенти на сътрудничество с Азиатския център за икономическо развитие, получаващи положителни импулси от неговия растеж чрез участие в "Един пояс, Един път" и други евразийски интеграционни процеси.

За разлика от страните от „ядрото“ на съществуващия световен икономически ред, които наложиха на света универсална система от финансови и икономически отношения като основа на либералната глобализация, възникващото „ядро“ на новия световен икономически ред е много разнообразно. Тази особеност се проявява и в принципите на международните отношения, споделяни от съставните страни: свободата на избор на пътищата на развитие, отричането на хегемонизма, суверенитета на историческите и културни традиции. Формирането на нов световен икономически ред се осъществява на равноправна, взаимноизгодна и консенсусна основа.

Съгласно тези принципи се създават нови регионални икономически асоциации - ШОС, ЕАЕС, МЕРКОСУР, АСЕАН-Китай - и международни финансови институции: (Банката за развитие и пулът от валутни резерви на БРИКС, Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции, Евразийската Банка за развитие.

Обединяването на страните в такива големи международни организации като ШОС и БРИКС е качествено нов модел на сътрудничество, който отдава почит на многообразието в противовес на универсалните форми на либерална глобализация. Неговият основен принцип е твърдата подкрепа на общопризнатите принципи и норми на международното право, отхвърлянето на политиката на силов натиск и нарушаване на суверенитета на други държави.

Принципите на международния ред, споделяни от страните от възникващото „ядро” на новия световен икономически ред, са коренно различни от тези, характерни за предишните световни икономически структури, които са формирани от западноевропейската цивилизация, според С. Хънтингтън, „не поради превъзходството на техните идеи, морални ценности или религия (към която населението на само няколко други цивилизации беше вкарано), а по-скоро в резултат на превъзходство в използването на организирано насилие“[16].

Преструктурирането на световната валутна и финансова система е от ключово значение за прехода към нов световен икономически ред. Новата архитектура на международните валутно-финансови отношения трябва да се формира на правна основа.

Страните емитенти на световните резервни валути ще трябва да гарантират тяхната стабилност чрез спазване на определени ограничения върху размера на публичния дълг и дефицитите в платежния и търговския баланс.

Освен това те ще трябва да спазват изискванията, установени на базата на международното право за прозрачност на механизмите, които използват, за да осигурят емитирането на своите валути, да осигурят възможността за безпрепятствената им обмяна за всички активи, търгувани на тяхна територия.

4. Конфигурацията на полюсите в новия световен икономически ред

Въз основа на горното конфигурацията на многополярността на световната икономика до края на този век най-вероятно ще изглежда така.

Биполярното ядро на новия (интегрален) СИС с комунистически (Китай) и демократичен (Индия) полюси, в конкуренцията между които ще се произвежда половината от растежа на БВП.

Близката му периферия (АСЕАН, Пакистан, Иран).

Ядрото на капиталистическата част на разпадащата се стара (имперска) СИС (САЩ и Великобритания) с техните сателити, която запазва значително влияние.

Европейският съюз, Турция, арабският свят, лутащи се между ядрата на стария и новия СИС, чиито възможности за световно влияние ще зависят от способността им да се освободят от диктата на САЩ.

Фрагменти от стария СИС, прилежащи към ядрото на интегралния СИС, който най-вероятно ще бъде интегриран в него, след като се освободят от зависимостта от Вашингтон (Япония, Южна Корея, Тайван).

Суровинна периферия на интегралния СИС (Африка, Централна Азия, Латинска Америка).

Русия и ЕАЕС, които в зависимост от текущата икономическа политика могат както да влязат в ядрото на новия (интегрален) СИС, така и да останат в неговата суровинна периферия, където всъщност се намират сега.

Международни организации, които осигуряват консолидирането на новата (интегрална) СИС (БРИКС, ШОС, ЕАЕС, АСЕАН), чието влияние ще нараства.

Международни организации, използвани от САЩ за поддържане на хегемонията си (НАТО и др.), чието влияние бързо ще избледнее с края на глобалната хибридна война.

Интегралният СИС се различава от имперския по възстановяването на значението на националния суверенитет и международното право, основано на него. Това предопределя много по-голямо разнообразие на геополитическия пейзаж, върху който националните държави и техните интеграционни обединения могат да създават различни конфигурации на международните отношения, опитвайки се да заемат най-удобните за себе си ниши в световните икономически отношения.

В същото време значително нараства значението на такива неикономически фактори на интеграция като духовна култура, цивилизационна близост, духовни ценности и обща историческа съдба. Съответно ще се увеличи влиянието на духовните и историческите полюси на влияние, които ще бъдат вградени в конфигурацията на интегралния СИС. Неговата многополярност ще има цивилизационен оттенък, потвърждавайки концепцията за многополюсен свят на цивилизациите[17].

Позицията на Русия в многополюсния свят, който се формира в резултат на промяната на СИС, остава несигурна. За да се излезе от сегашното периферно положение между ядрата на стария и новия СИС, е необходима фундаментална промяна в икономическата политика, прилагане на приоритетна стратегия за развитие, основана на нов технологичен ред, основан на институциите и методите на управление на интегрирания СИС[18

