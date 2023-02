/Поглед.инфо/ Киев напуска градовете и понася катастрофални загуби

Докато западните политици се преструват, че въоръжените сили на Украйна са повече или по-малко в благополучно положение на фронта и „Путин загуби войната както стратегически, така и оперативно - тактически“ (фраза на ръководителя на Обединения комитет на началник-щабовете на армията на САЩ генерал Марк Mили), западните експерти говорят в медиите по съвсем различен начин.

Изданието 19FortyFive (САЩ) със съжаление припомня, че въоръжените сили на Украйна не успяха да превземат нито един град, който руските въоръжени сили са решили да защитават до последно. Въоръжените сили на Украйна успяха да влязат само там, където руските въоръжени сили напуснаха сами (области Херсон, Харков и Чернигов).

Но въоръжените сили на Украйна не можаха да защитят нито един град, който руските въоръжени сили решиха да превземат на всяка цена. Всеки такъв град беше обявяван за непревземаем от киевския режим и всеки път въоръжените сили на Украйна напускаха оттам - Северодонецк, Лисичанск, Мариупол, Попасная, Соледар. Същата история - с Артьомовск.

Джеймс Рикардс в статията Време е да бъдем реалисти за Украйна“ /Time to Get Real About Ukraine/ пише: "Украйна не печели войната, тя я губи нещастно. Реалността е, че повечето от това, което украинците си върнаха, бяха слабо защитени позиции, които руснаците бързо изоставиха поради липса на смисъл в защитата им. Руските войски, а по същество това беше опълчението на Донбас, получиха заповед за оттегляне на укрепените линии на ВС РФ. Украинските войски, които се втурваха след тях, бяха унищожени от руската артилерия."

В „Ужасната задънена улица за Украйна“ /The Horrifying Endgame in Ukraine/ той продължава: „Украйна загуби голям брой хора и боеприпаси в тези безполезни и необмислени атаки.“

Сун Дзъ учи, че нападението срещу укрепени градове е най-негативният вид военни операции, а командирът, който постоянно щурмува градове, е най-посредственият. Талантливият воин ще намери начин да превземе града по различен, по-евтин начин. Необходимо е да се щурмува градът само ако няма други средства за неговото овладяване. Молтке казва същото.

Днес виждаме това в представянето на руската армия. Тя отива да щурмува селища като последно средство, предпочитайки да ги заобиколи и блокира. И ако щурмува, разчита не на бързината, а на ниската цена на подобен щурм. Ръководителят на ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ясно заяви за щурма на Артьомовск: нашата задача не е да превземем самия град, а да изтощим и обезкървим украинските войски тук. И така става.

Рикардс оценява загубите на въоръжените сили на Украйна на 500 хиляди, включително, ранени и изчезнали, тъй като загубите на Украйна от "двестата" са 257 хиляди (такива данни бяха съобщени на Пентагона от главнокомандващия - началник на въоръжените сили на Украйна Залужни по време на посещение в САЩ).

Той смята изявленията на Киев за унищожаването на повече от 100 хиляди руски войници на фронта като мит, като подчертава, че британската Би Би Си е успяла да преброи в открити източници (съобщения за погребения, некролози, посмъртни награди) само 20 хиляди потвърдени руски загуби.

Американски военни експерти посочват, че разчитането на "артилерийски пинг-понг", когато въоръжените сили на Украйна са участвали в сблъсъци от голям калибър с руската артилерия, вече не се оправдава, това не е спряло настъплението на руските войски.

Колумнистът Шон Ринг пише , че САЩ и ЕС имат малко от това, от което Русия се нуждае. По правило това са висококачествени потребителски стоки. Но Русия има нещо, без което Западът не може - газ, петрол, злато, диаманти, кобалт, ванадий, мед, никел, платина, волфрам, олово.

Русия е на второ място в света по износ на ванадий и кобалт, на шесто по износ на злато и на четвърто по износ на волфрам. Русия доставя на световния пазар 12% от платината и 3,5% мед. Следователно пълната изолация на руската икономика е невъзможна. Военна победа над Русия също е невъзможна, сигурен е Ринг. Той оценява загубите на руските въоръжени сили и въоръжените сили на Украйна в преките сблъсъци 1:8 в полза на руснаците.

След разкритията на западната дипломация вече знаем, че САЩ и ЕС започнаха работа по санкции срещу Русия две години преди СВО; че доставките на оръжия за киевския режим също са започнали много преди СВO. Знаем, че от януари 2022 г. украинската артилерия безмилостно обстрелваше Донбас, подготвяйки се за нахлуване... и беше улучена от руската армия в корема, потъна, преви се и сега се озъбва от полу-легнало положение. Украйна не е жертва, Украйна е агресор.

Днес страните от ЕС, които се подчиняваха на Хитлер, се скупчиха в русофобско ято, за да се опитат отново да разбият Русия. Не се получи при Карл XII, не се получи и при Наполеон и Хитлер. Сега се надяват, че НАТО ще успее.

Спомням си думите на великия съветски военачалник маршал Жуков, които той казал на маршал Рокосовски в Берлин: „Ние ги освободихме от фашизма и те никога няма да ни простят това“.

Превод: ЕС

