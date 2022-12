/Поглед.инфо/ Съединените щати и техните съюзници следят отблизо прилагането на антируските санкции. Западът основателно смята, че една от най-болезнените санкции за Русия е забраната за доставка на микрочипове и друга електроника, която може да се използва в производството на оръжие и военна техника. Съответно Западът изключително внимателно следи колко ефективно се изпълнява тази забрана. В тази връзка има по-специално интересни разследвания, проведени от журналисти и независими експерти.

Едно такова разследване беше проведено от Кралския институт на обединените служби за изследвания в областта на отбраната и сигурността (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies – RUSI) в Лондон. Разследващият доклад се появи през август: „Предварителни уроци от конвенционалната война след нахлуването на Русия в Украйна: февруари-юли 2022 г.“

В доклада се отбелязва, че въпреки факта, че буквално на 24 февруари повечето високотехнологични компании от колективния Запад обявиха прекратяване на доставките на чипове и други електронни компоненти за Русия, доставките продължават.

Акцентът на доклада беше теренно проучване на петима експерти от RUSI, които бяха в Украйна от няколко месеца. През това време те са изследвали 27 образци от най-съвременните руски оръжия, пленени, свалени или изоставени от руските войски. Вниманието на експертите беше насочено към идентифициране на части, компоненти, възли от неруски произход. Общо в най-новата руска технология са идентифицирани повече от 450 вносни компонента, предимно от САЩ, Япония, Тайван, Корея и европейски страни.

Но все пак 70% от компонентите са с американски произход. Съгласно данните на RUSI от 24 февруари до края на май в Русия са доставени повече от 15 хиляди партиди западни електронни компоненти, като повечето от тях са американско производство. Описах съдържанието на доклада достатъчно подробно в статията „Западната електроника в сърцето на руската военна машина .

А на 13 декември се появиха резултатите от ново разследване по същата тема, проведено от RUSI и агенция Ройтерс . Докладът се нарича „ Веригата на доставки, която поддържа потока на технологиите към Русия“ (The supply chain that keeps tech flowing to Russia). Новият доклад съдържа факти и цифри предимно от началото на април до края на октомври 2022 г.

Новият доклад признава, че между август и края на октомври потокът от микроелектроника към Русия не е намалял в сравнение с предходните месеци.

Още през март руската митническа служба затвори значителна част от оперативната статистика за износа и вноса на Руската федерация. Включително внос на електроника и микроелектронни продукти. Но очевидно RUSI и Ройтерс са успели да получат секретна информация от Федералната митническа служба на Руската федерация за вноса на такива продукти. И така, според Федералната митническа служба, от 1 април до 31 октомври (т.е. за седем месеца) Русия е получила електронни компоненти на стойност най-малко 2,6 милиарда долара, включително чипове на стойност 777 милиона долара, произведени от западни компании - Intel Corp. , Advanced Micro Devices (AMD), Texas Instruments, Analog Devices, Infineon . Това са чиповете, открити в руските оръжия, използвани в СВO.

На първо място сред американските фирми е Intel Corp ; Доставките на нейните продукти в Русия за седем месеца възлизат на 457 милиона долара Дадена е месечна статистика за постъпленията на продуктите на Intel Corp в Русия (млн. долара): април - 30,38; май - 40,73; юни - 52,83; юли - 69,14; август - 85,91; септември - 90,26; октомври - 87.96. Както виждате, има тенденция към увеличаване на доставките.

Авторите на доклада се опитват да проследят пътищата на движение на микроелектронни продукти към Русия. Разбира се, това са доставки през трети страни. Докладът споменава "между третите" страни като Турция, Хонконг и Естония. Посредническите фирми („фирми - носачки“) оперират на техните територии.

Такава фирма е например Azu International . Тя е създадена специално за доставка на забранени компоненти за Русия, регистрирана в Турция през март 2022 г. А седмица по-късно започва да доставя американски компоненти за Руската федерация. До края на октомври стойността на такива доставки възлиза на 20 милиона долара.

Между другото, турският бизнесмен Гьоктурк Агваз , съосновател на Azu International , е и ръководител на германската компания Smart Impex. До 24 февруари последната се занимаваше с доставка на електронни компоненти за Русия. И след това премина към износ за Турция, откъдето забранените продукти започнаха да се реекспортират чрез други фирми в Русия.

През март Григорий Григориев, главен изпълнителен директор на Novelco , базирана в Москва логистична компания, регистрира Smart Trading в Турция , която започна да доставя американски полупроводници в Русия. Доставките възлизат на поне 660 хиляди долара до края на октомври.

А ето и компания, регистрирана в Хонконг Pixel Devices . Създадена е от руския гражданин Кирил Носов (самият той обаче не е част от персонала на компанията). Основният партньор на Pixel Devices е руската компания CompLiga (Петербург), която за седем месеца закупи електроника от хонконгската компания за 210 милиона долара, включително продукти на американските компании Intel и AMD за най-малко 50 милиона долара.

Друга подобна компания е Elmec Traderegistered в Талин; Изпълнителен директор - Александър Фоменко . Естонската компания достави на Русия микроелектроника на стойност най-малко 17 милиона долара за седем месеца, включително продукти на американския производител на чипове Analog Devices .

Докладът се фокусира върху някои руски фирми за внос на микроелектроника, които имат няколко партньора в „приятелски“ страни. Например OOO Fortap от Санкт Петербург, фирмата е основана от руски бизнесмен през април и оттогава е внесла електроника на стойност най-малко 138 милиона долара, включително част от САЩ. Един от основните доставчици на Fortap е турската компания Bion Group Ltd Sti . Друг руски вносител е Titan-Micro LLC. Негови партньори са фирми в Хонконг и Турция, свързани с руски граждани.

Още веднъж повтарям, че основният извод от доклада е, че ефективността на антируските санкции срещу микроелектрониката се оказа ниска, вносът на забранени продукти в Русия дори расте. Докладът цитира следното съобщение от говорител на Министерството на търговията на САЩ: „ От началото на инвазията достъпът на Русия до полупроводници от всички източници е намален с почти 70 процента благодарение на безпрецедентните действия на коалиция от 38 държави, обединени, за да отговорят на Агресията на Путин.“

Нищо чудно, че Русия работи усилено, за да заобиколи контрола . Ройтерс изпрати запитвания до Министерството на търговията на САЩ, както и до администрацията на президента на Руската федерация и Министерството на промишлеността и търговията на Русия с молба да коментират материалите от разследването. В материала се казва: "Говорителят посочи, че Министерството на търговията [на САЩ] е анализирало различни данни и следователно не може да коментира констатациите на Ройтерс. Администрацията на Путин и руското министерство на промишлеността и търговията не отговориха на исканията за коментар по тази статия .

Правителството на САЩ наложи експортни ограничения на десетки компании от 24 февруари в опит да спре потока от чувствителни високотехнологични компоненти към Русия. Вашингтон дори успя да затвори някои фиктивни фирми, но това напомня на лов на мухи: на мястото на затворената фирма се появява нова. Докладът признава: „ Разследването на Reuters и RUSI установи, че изглежда има активен списък от заместители, готови да заменят такива организации .“

Заключенията, съдържащи се в доклада на Reuters и RUSI, предизвикват у мен смесени чувства.

От една страна, разбира се, добре е, че продължаваме да получаваме западни електронни компоненти, необходими за производството на оръжия и военна техника, демонстрирайки на Запада неефективността на неговите икономически санкции.

От друга страна обаче, увеличението през последните месеци на „сивия“ внос на микроелектроника отчасти потвърждава, че заместването на вноса в производството на такива стратегически важни продукти в Русия е в застой (има и други, по-очевидни и убедителни доказателства за този неприятен факт, но това е тема за отделна дискусия).

И има още един опасен момент от продължителното ни „висене“ на вносната игла по отношение на микроелектрониката. Някои американски експерти предлагат следното. Ако е невъзможно да се блокира потокът от американска микроелектроника към Русия, това трябва да се обърне в полза на Запада. А именно: да се организират доставки на "токсични" продукти за врага. Отнася се за електрониката и микроелектрониката с "шперцове". Такива „шперцове“ (другото им име е „логически бомби“) ще направят възможно блокирането или дори унищожаването на вражеското военно оборудване и въоръжение в точното време.

Ето какво пише по-специално професор С. В. Казанцев в статията „Значението на военно-промишления комплекс за възхода на руската икономика ” : Той дава примери за практическото приложение на "шперцовете". По време на войната в Персийския залив Ирак не можа да използва системи за противовъздушна отбрана, закупени от Франция: „логическите бомби“, вградени в тези системи, бяха активирани с избухването на военните действия.

Друг пример са германските противовъздушни системи Roland , които някога са били закупени от Югославия. По време на операцията на НАТО тези комплекси спряха да работят -те бяха дистанционно дезактивирани с помощта на „шперцовете“ в електронното оборудване.

Разбира се, в тези и други примери става дума за „шперцове“ в крайния продукт на военно-промишления комплекс – въоръжение и военна техника, закупени в тяхната цялост. Такъв "шперц" не е много трудно да се скрие от купувача на крайния продукт. Но включването му вътре в самия микрочип вече е висш пилотаж.

И американските експерти смятат, че днес най-големите производители на микроелектроника ( Intel, AMD, Texas Instruments ) са в състояние да направят това. И да рекламират такива продукти чрез посредници в руската отбранителна индустрия. Недопустимо е да се отхвърля подобна заплаха. Тя може да бъде премахната само чрез рязко ускоряване на заместването на вноса в областта на микроелектрониката.

