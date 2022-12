/Поглед.инфо/ Американският писател и консултант по стратегически рискове Фредерик Уилям Енгдал публикува статия на своя уебсайт How Blackrock’s Larry Fink Created the Global Energy Crisis (Как Лари Финк от BlackRock създаде глобалната енергийна криза).

Най-големият в света американски инвестиционен фонд BlackRock участва в много световни събития. Руският философ и военен историк Сергей Переслегин смята, че именно „Голямата тройка“ от такива финансови чудовища като BlackRock, Vanguard и State Street днес определят контурите на глобалното проектиране. Както пише проф. Катасонов, тази „Голяма тройка“ „загребва под себе си Америка“ и се опитва да подчини целия свят.

Фредерик Енгдал разгръща въздействаща картина на зловещата история за енергийния преход.

„Повечето хора не разбират истинските причини за световната енергийна криза, когато цените на петрола, газа и въглищата растат едновременно, което води до затваряне на големи химически, алуминиеви и стоманени и други промишлени предприятия. Администрацията на Байдън и лидерите на ЕС обвиняват Путин и военните действия на Русия в Украйна за всичко.

Това обаче не е този случай (This is not the case). Енергийната криза е отдавна планирана стратегия от западни корпоративни и политически кръгове за разрушаване на индустриалната икономика в името на антиутопичен зелен дневен ред. Това има своите корени много преди началото на операцията в Украйна през февруари 2022 г.“, пише Енгдал.

BlackRock придвижва „зеленото“

През януари 2020 г., преди опустошителните „пандемични“ блокирания, главният изпълнителен директор на Black Rock Лари Финк публикува писмо до колеги от Уолстрийт и корпоративни ръководители, в което очертава инвестиционните перспективи.

Във „Фундаменталното финансово преустройство“ Финк, който управлява най-големия инвестиционен фонд в света с около 7 трилиона долара под управление, обяви радикално отдалечаване от корпоративните инвестиции. Парите ще станат "зелени" (Money would “go green").

След това Финк написа по-подробна прогноза, в която заяви: "В близко бъдеще... ще има значително преразпределение на капитала." И нареди: "Всяко правителство, компания и акционер трябва да се изправи срещу изменението на климата."

В това писмо Финк очертава нова инвестиционна програма. Той даде да се разбере, че най-големият фонд в света прекратява инвестициите в нефт, газ и въглища. Той добави, че "климатичните промени са се превърнали в определящ фактор за дългосрочните перспективи на компаниите" и предстои "фундаментално преструктуриране на финансите".

Оттогава инвестирането в ESG (environmental-social-governance) , което наказва компаниите, чиито дейности са свързани с емисиите на CO 2 , стана модерно сред хедж фондовете, банките на Уолстрийт и инвестиционните фондове.

BlackRock подкупва ООН

Писмото на Финк беше обявяване на война на конвенционалните енергийни финансисти. BlackRock е съосновател на Работната група за финансово оповестяване, свързано с климата (TCFD) и е подписал подкрепяните от ООН Принципи за отговорно инвестиране (PRI). Участниците в тази програма насърчават само инвестиции с нулеви въглеродни емисии.

През 2020 г. BlackRock се присъедини към Climate Action 100+, коалиция от няколкостотин инвестиционни компании, управляващи близо 70 трилиона долара към днешна дата, а Лари Финк беше назначен в Съвета на попечителите на Световния икономически форум (WEF) от Клаус Шваб.

През 2021 г. Финк пое направо полицейски функции, като изпрати искане до редица компании да „разкрият информация за това как техният бизнес модел се вписва в чистата „нулева“ икономика“. В резултат на това до 2022 г. инвестициите в проучването и разработването на петролни и газови находища по света са паднали до 1 трилион долара. „Прекратяването на външни инвестиции от BlackRock и други инвеститори от Уолстрийт означава бавна смърт на индустрията“, пише Енгдал.

Байдън ли е президент на BlackRock?

В началото на своята президентска кампания в края на 2019 г. Байдън се срещна тайно с Финк, който му каза: „Тук съм, за да помогна“. Малко след тази среща Байдън обяви: „Ще се отървем от изкопаемите горива“.

През декември 2020 г., дори преди встъпването си в длъжност, Байдън назначи Брайън Дийз, глобален директор за устойчиво инвестиране на BlackRock Global, за помощник на президента и директор на Националния икономически съвет. Дийс, който при Обама изигра основна роля в изработването на Парижкото споразумение за климата, „изработи плана на Байдън за война срещу изкопаемата енергия“.

Огромният петролопровод Keystone XL беше спрян, Байдън се присъедини към Парижкото споразумение за климата, подписано през 2015 г. от Обама, но по-късно отхвърлено от Тръмп, и инициира глоби от 51 долара за петролната и газовата индустрия за емисии на тон CO2.

Всичко това беше катастрофа за американската нефтена и газова индустрия.

Убийте нефтената индустрия!

Американските рафинерии бяха избрани като основна цел на BlackRock и Байдън, контролирани от този фонд. През първите две години от президентството на Байдън в САЩ преработката на нефт беше намалена с 1 милион барела бензин и дизел на ден. През 2023 г., в резултат на прекратяването на инвестициите на BlackRock, рафинирането на петрол, съгласно изчисленията на Eнгдал, ще намалее с още 1,7 милиона барела на ден.

Позовавайки се на резкия спад на петролните инвестиции на Уолстрийт и политиките на Байдън, главният изпълнителен директор на Chevron наскоро каза, че никога повече няма да бъдат построени нови рафинерии в САЩ.

„В Европа към Лари Финк се присъедини прословутата корумпирана Урсула фон дер Лайен. Тя напусна борда на WEF през 2019 г., за да стане ръководител на Европейската комисия. Първото й голямо действие в Брюксел беше популяризирането на програмата за нулеви въглеродни емисии“, разказва Енгдал.

В резултат на това ЕС наложи тежки въглеродни данъци на европейските компании, както и наложи много ограничения на петролните, газовите и въглищните компании, много преди началото на СВO.

„Комбинираното въздействие от мошеническата програма ESG на Финк в администрацията на Байдън и обезумяването на ЕС по нулевите въглеродни емисии създаде най-лошата енергийна и инфлационна криза в историята“, заключава Енгдал.

BlackRock завладява Европа и целия свят

След като смаза американската петролна и газова индустрия, BlackRock пое, както писахме, Европа. Контролирайки заедно с Vanguard и State Street най-голямата немска инвестиционна компания Deutsche Wohnen, а чрез нея и най -големите компании и банки в Германия (Deutsche Bank, Lufthansa, Siemens, Allianz), BlackRock се държи като господар в Германия.

Франция също се подчини на американския инвестиционен хищник. Френската агенция за развитие (AFD) и германското министерство на околната среда си партнираха с BlackRock в Партньорството за финансиране на климата (CFP) за „мобилизирането на големи институционални инвестиции в свързаните с климата сектори на развиващите се пазари“ в голям мащаб. Инвестициите ще бъдат насочени към страните от Югоизточна Азия, Латинска Америка и Африка.

Америка възнамерява да прехвърли целия свят към зелена икономика, но за сметка на някой друг. Така Германия и Франция ще трябва да похарчат по 30 милиона долара за борба с митичното глобално затопляне.

BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity контролират, както писахме , конгломерата Big Pharma, в чиито интереси се отприщи световната истерия за „борба с пандемията“. Три от тези инвестиционни фондове, както и Morgan Stanley Investment Management , контролират десетте най-големи фармацевтични компании - основните производители на ваксини. И сега световната енергийна криза е посоката на атаката на финансовия интернационал, воден от американските инвестиционни фондове, срещу традиционните енергийни сектори.

Превод: ЕС

