/Поглед.инфо/ Руският вестник "Строго секретно" наскоро публикува нови данни, хвърлящи светлина върху катастрофата на малайзийския самолет MN17 на територията на Донбас преди три години, в която загинаха всичките 298 пътници и екипажа. За отбелязване е, че всички данни, които бяха представени на международната следствена група, разследваща катастрофата, се опират на два основни източника: интернет и специалните служби на Украйна. Следователно, обективността на тези сведения и направените въз основа на тях констатации, будят сериозни съмнения.

Новите разкрития вадят наяве инструкции на украинските служби за сигурност, да се откриват и задържат очевидци и свидетели, вкл. украински войници, за случилото се на 17 юли 2014 г. в небето над Донбас; да се вземат срещу тях "превантивни мерки"; да се премахнат всички доказателства за наличието на бойни самолети в района в деня на катастрофата; и най-вече – да се заличат всички следи от операцията на службите за сигурност.

На 20 юли 2014 г. очевидец дава показания, че видял как MN17 е свален от украински военен самолет. Началникът на управлението на СБУ в Луганск наредил да се предприемат незабавни действия срещу свидетеля, тъй като информацията му можела да представлява заплаха за украинската държава. Скоро след това свидетелят „изчезва”.

На 24 юли 2014 г. очевидци, в това число и военнослужещия сержант Вячеслав, свидетелстват за свалянето на малайзийският самолет от украински военен изтребител и дори имат видеоматериал за инцидента. Очевидците са задържани, а скоро след това сержант Вячеслав е убит от снаперист извън зоната на бойните действия...

(рус.ез.)

Украине придется ответить по «утечкам о МН17»?

Катастрофа MH17: Расследование

Российская газета «Совершенно секретно» недавно публиковала статью о катастрофе рейса МН17 в Донбассе три года назад, которая может пролить свет на эти трагические события.

Как вы помните, 17 июля 2014 года рейс МН17 Malaysian Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур с 298 людьми на борту, был сбит над Донбассом и разбился у деревни Грабово (к востоку от Донецка).

Остов самолета еще дымился, как на ДНР и Россию со всех сторон посыпались обвинения еще до начала хоть сколько-нибудь серьезного расследования. Кроме того, украинская армия провела несколько обстрелов зоны катастрофы, не дав следователям нормально работать.

Сформированная международная следственная группа работала в тесном сотрудничестве с СБУ, и многие «доказательства» предоставлялись именно ей, хотя Украина входила в число подозреваемых (словно обвиняемый в убийстве полицейский помогает вести расследование этого самого убийства). Переданные Россией материалы систематически отвергались, а следствие велось в обстановке строжайшей секретности, вызывая серьезные сомнения насчет заключений комиссии.

Промежуточный и окончательный доклады готовились невероятно долго, а отсутствие в них серьезных доказательств неоднократно указывалось и осуждалось компанией «Алмаз-Антей» (производитель ракетных комплексов «Бук», из которых, как считается, был сбит самолет), российскими властями, независимыми следователями вроде Макса ван дер Верффа (Max van der Werff). Стоит отметить и работу добровольческих объединений вроде Anti-Bellingcat, которые выпустили два доклада с развенчанием аргументов Bellingcat (диванные эксперты), послуживших основой для последнего отчета международной следственной группы.

После выхода в сентябре 2016 года финального варианта доклада с обвинением России официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков подчеркнул шаткость расследования:

«Напомню, что у всех данных, которые сегодня были представлены на брифинге следственной группы, два основных источника: интернет и спецслужбы Украины. Поэтому объективность этих сведений, а следовательно, и сделанных на их основе выводов не может не вызывать сомнений».

Если взглянуть на расследование «Совершенно секретно», причастность украинских спецслужб выходит на совершенно иной уровень. В частности, там представлено четыре документа СБУ относительно катастрофы МН17. Хотя подлинность этих документов еще должна будет быть подтверждена экспертами, их предварительный анализ бывшим сотрудником Лубянки указывает, что подход к составлению распоряжений укладывается в методологию школ КГБ, из которых вышли многие члены современной СБУ. Я сама показала их отставному военному, который хорошо знаком с российскими и украинскими спецслужбами. Он на 80% уверен в подлинности этих бумаг. После этого я и решила написать эту статью.

Дело в том, что эти документы указывают на попытку украинских спецслужб скрыть правду о том, что случилось 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. В этих бумагах значится указание найти и задержать очевидцев (в том числе украинских солдат), принять против них «превентивные меры», ликвидировать все доказательства присутствия боевого самолета в зоне в день катастрофы и, наконец, стереть все следы спецоперации.

Если эти документы правдивы, в архивах СБУ найдутся основания для того, чтобы сместить все украинское правительство и отправить его под суд. Утечка, по всей видимости, шла изнутри, от сотрудников, которые хотят избавиться от руководства. За предоставление оригиналов они потребовали финансовое вознаграждение, которое российская газета была не в состоянии им предоставить.

В результате у нас в распоряжении пока имеются лишь копии. Как бы то ни было, тут есть чем заняться специалистам по «утечкам», которые могут получить доступ к электронным версиям четырех документов, подтвердив или опровергнув их. Именно поэтому «Совершенно секретно» запустила публичное расследование, призвав на помощь всех добровольцев, которые могли бы внести вклад в сбор доказательств. Цель — найти истину и добиться справедливости для 298 жертв.

Документы датированы периодом с 20 по 28 июля 2014 года. Первый, от 20 июля, касается очевидца, который утверждал, что видел, как МН17 был сбит украинским боевым самолетом. Начальник луганского управления СБУ распорядился принять меры против свидетеля, чья информация могла представлять угрозу для украинского государства. Нам неизвестно, был ли найден свидетель, и что с ним случилось.

Второй документ был составлен 24 июля 2014 года. Он тоже касается очевидцев случившегося, в том числе одного военного.

«Так установлено, что действительно существуют свидетели расстрела гражданского воздушного судна, некоторые лица установлены и задержаны, но вместе с тем, Управлением получены данные, что одним из военнослужащих, который находится на территории Луганской области, осуществлена видеофиксация этого события»

Как утверждает источник газеты, упомянутый солдат, сержант Вячеслав, был убит некоторое время спустя снайпером вне зоны боевых действий, тогда как все его личные вещи были описаны СБУ. Газета обращается к командиру сержанта с призывом выложить видео, которое тот снял незадолго до гибели.

Третий документ тоже датирован 24 июля 2014 года. В нем значится предельно четкий приказ насчет возможных свидетелей.

(илюстрация)

«В рамках АТО, провести специальные мероприятия по уничтожению фактов проведения специальной операции. Получить данные о наличии возможных свидетелей из числа жителей района, военных и других. Использовать эффективные профилактические меры». Эти «профилактические меры» явно не сулили ничего хорошего бедным свидетелям.

Наконец, последний документ составлен 28 июля 2014 года. В верхнем левом углу листа стоит герб Украины, а внизу — печать СБУ. В нем содержится несколько распоряжений, в том числе уничтожить все свидетельства нарушения закона украинскими солдатами, принять превентивные меры против очевидцев, стереть все следы присутствия украинского боевого самолета в этой зоне 17 июля 2014 года, провести ротацию и профилактические шаги в отношении служащих ВВС, которые проводили полеты в регионе (в частности это касается солдат бригады А-4104 из города Чугуева в Харьковской области).

Эта утечка документов СБУ вызывает вполне оправданные сомнения насчет выводов официального следствия почти через три года после трагедии. Если подлинность этих бумаг будет подтверждена, они полностью дискредитируют выводы следствия, которое по большей части опиралось на представленные СБУ «доказательства».

Если документы правдивы, это объяснит упорное стремление сосредоточиться на пуске ракеты «Бук» в ущерб всем остальным гипотезам (к их числу относится и удар с боевого самолета), а также отсутствие данных с украинских радаров под предлогом их недоступности или поломки (быть может, они зарегистрировали то, что не должны были?).

Ведь если МН17 действительно был сбит самолетом, виновным может быть только украинская армия. Надуманные обвинения в адрес России и ДНР развалятся, как карточный дом, а Западу будет чрезвычайно сложно оправдать оказанную Украине поддержку после такого скандала.

Пора уже раскрыть правду об этой катастрофе, чтобы семьи погибших добились справедливости, а виновные понесли наказание. Надеюсь, что все люди доброй воли поддержат команду «Совершенно секретно» и помогут ей получить оригиналы документов и прочие материалы, чтобы, наконец, установить подлинную картину событий в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

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