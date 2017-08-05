/Поглед.инфо/ Поддръжниците на доставки на американско оръжие за Украйна смятат, че това ще представлява мярка за сдържане на Русия, но в Москва тази стъпка почти със сигурност ще се възприеме като провокация и ще бъде повод за по-агресивно поведение от страна на Русия.

Но проблемът е в това, че тази стъпка няма нищо общо със сигурността на Съединените щати и техните съюзници.

Обратното, сигурността на Украйна няма да бъде гарантирана, нито пък САЩ са длъжни да й предоставят помощ за нейната защита. Във всички случаи, да се доставя оръжие на Украйна е глупост, откъдето и да се погледне...

(рус.ез.)

Вооружать Украину — глупо, как ни крути

Ситуация на Украине

Поступило новое предложение по вооружению Украины: «Пентагон и Госдеп США разработали планы поставок на Украину противотанковых ракет и другого оружия и ждут одобрения со стороны Белого дома, как утверждают американские чиновники. Тем временем, Киев продолжает сражаться с сепаратистами, получающими поддержку России, а отношения между Москвой и Вашингтоном висят на волоске.

Американские военные чиновники и дипломаты утверждают, что оружие, которое они охарактеризовали как средство обороны, предназначено для сдерживания агрессивных действий Москвы, которая, как говорят США и другие, поставляла танки и другое сложное вооружение, а также предоставляла военных советников мятежникам, борющимся против киевского правительства».

Вооружение Украины остается неудачной и нелепой идеей по всем тем причинам, что я озвучивал ранее. Сторонники поставок оружия считают, что те послужат сдерживающим фактором, но в Москве данный шаг почти наверняка будет воспринят как провокация и станет поводом для более агрессивного поведения со стороны России и ее марионеток. Безопасность Украины от этого не повысится, а США и без того не обязаны оказывать содействие в вопросах ее защиты, но суть проблемы данного предложения состоит в том, что оно не имеет никакого отношения к содействию безопасности США или их союзников. Некоторые из наших важнейших европейских союзников, включая Германию и Францию, понимают это и в прошлом уже выступали против подобных идей.

Поставки оружия на Украину чреваты возобновлением и эскалацией конфликта, а вместе с тем и углублением участия в нем США. Это вызовет противодействие со стороны России и еще сильнее втянет США в конфликт, который совершенно не затрагивает наши жизненные интересы. Если Россия отреагирует соответственно или еще агрессивнее, США не смогут убедительно пригрозить нанесением встречного удара, поскольку для России Украина всегда будет иметь гораздо большее значение, чем для нас. Белому дому следует отклонить неразумное предложение по отправке оружия на Украину.

P. S. Леонид Бершидский объясняет неоправданность данной затеи:

«После того, как на протяжении двух лет стороны старались придерживаться существующих демаркационный линий (за исключением незначительных вмешательств), снабжение Украины оружием смертельного действия нецелесообразно с военной точки зрения, если только США не стремятся поспособствовать ее попыткам вернуть в свой состав „народные республики". Это было бы ошибкой. Хоть Россия и не располагает таким количеством ресурсов, чтобы захватить и удерживать Украину, не переставая при этом проявлять осмотрительность в отношении других военных угроз, денег, огневой мощи и решимости для защиты сепаратистских образований у нее предостаточно».

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели