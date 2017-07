/Поглед.инфо/ Заглавието на днешната уводната статия на „Вашингтон пост” гласи: "Защо Русия е враждебна държава." Авторите се опитват да настроят консервативната средна класа на Америка на вълната на русофобията: "Владимир Путин се придържа към ценности, които са противни на основополагащите американски ценности. Сферите на влияние той поставя над самоопределението; корупцията - над прозрачността; репресиите - над демокрацията".

Но нали точно това се договориха Франклин Рузвелт и Уинстън Чърчил със Сталин, като се съгласиха със създаването на сфери на влияние на великите сили? Нали точно това поддържаха със Съветския съюз всички президенти на САЩ от Труман до Джордж Буш-старши?

Ами какви бяха съюзниците на САЩ по време на Студената война: нима шахът на Иран и чилийският диктатор Аугусто Пиночет до един бяха демократи и поддръжници на Джеферсън? Защо забравяме новата си история?

Русия се намесвала в нашите избори. А нима ние не се намесваме във вътрешните работи на десетки страни под знамето на "цветни революции"? На Капитолия ежедневно се чува бойният вик за поредната "смяна на режим".

Русия е страната на Толстой, Пушкин, Солженицин; Русия със своята православна вяра трябва да бъде заедно със Запада. Ако Америка поради глупост започне война с Русия, която старателно избягваха всички наши президенти по време на Студената война, тези, които бесуват и мразят Путин, ще се окажат в същия кръг на Ада, като безумните военнолюбци от 1914 г. и тримата слепци от Версай през 1919 година.

Гонители России и ненавистники Путина

«Россия — это враг США?» — требовательно спросила у Теда Круза (Ted Cruz) Кейси Хант (Kasie Hunt) из NBC. На это кандидат на выдвижение от Великой старой партии ответил: «Россия — большой враг. А Путин — громила из КГБ».

А соратник Хиллари Клинтон по президентской гонке Тим Кейн (Tim Kaine), узнав о том, что русские предлагали Дональду Трампу-младшему компромат на Клинтон, и что тот рассматривал это предложение, заявил, что это можно считать «изменой».

Измена — это оказание помощи и содействие врагу во время войны.

Так мы действительно ведем войну с Россией? Россия действительно наш враг?

Заголовок сегодняшней передовицы The Washington Post гласит: «Почему Россия — враждебная держава». Авторы пытаются объяснить, почему консервативный средний класс Америки должен поддержать русофобию, охватившую нашу столицу:

«Владимир Путин придерживается ценностей, которые несовместимы с основополагающими американскими ценностями. Сферы влияния он ставит выше самоопределения, коррупцию — выше прозрачности, а репрессии — выше демократии».

Но ведь именно об этом Франклин Рузвельт и Черчилль договаривались со Сталиным, согласившись на создание сфер влияния великих держав. Именно это делали вместе с Советским Союзом все американские президенты, начиная с Трумэна и кончая Джорджем Бушем-старшим.

Когда восточные немцы, венгры, чехи, поляки восставали против коммунистических режимов, ни один американский президент не вмешался. Все дело в том, что эти страны находились на другой стороне от разграничительной линии, согласованной в 1945 году в Ялте.

Буш I и Джеймс Бейкер даже обвиняли Украину в «самоубийственном национализме» за то, что она задумалась о независимости от России.

Когда же это поддерживать сферы влияния стало «не по-американски»?

А если говорить о коррупции и прозрачности, то экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в ноябре подал в отставку с поста губернатора Одесской области, обвинив нашего человека в Киеве Петра Порошенко в поддержке коррупции.

А что касается репрессий и демократии, то разве это неприменимо к нашему натовскому союзнику турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану или к нашему арабскому союзнику руководителю Египта генералу Абдель-Фаттаху ас-Сиси? Или к нашему филиппинскому союзнику Родриго Дутерте? Что, союзники США времен холодной войны, такие как шах Ирана и чилийский диктатор Аугусто Пиночет, все до единого были демократами и приверженцами Джефферсона? Почему мы забыли свою недавнюю историю?

The Washington Post пишет о смерти в тюрьме в 2009 году юриста и активиста Сергея Магнитского. Приняв в 2012 году Закон Магнитского, конгресс проголосовал за введение санкций против российской элиты.

Но в четверг от рака печени в тюрьме скончался единственный китайский лауреат Нобелевской премии Лю Сяобо, приговоренный к 11 годам лишения свободы за поддержку демократии. Скончался в присутствии полиции в своей госпитальной палате. Коммунистический диктатор Си Цзиньпин, на фоне которого Путин выглядит как Джастин Трюдо, не захотел выпустить умирающего человека на свободу.

Что, теперь санкции по Закону Магнитского введут против Китая? Не надейтесь. Товарооборот слишком большой. Конгресс будет делать то, что у него получается естественно — раболепствовать. Однако наш героический сенат подавляющим большинством голосов 98 против 2 проголосовал за новые антироссийские санкции.

Каковы корни этой враждебности по отношению к России и ненависти к Путину, о котором один аналитик из Fox сказал, что он «ничем не лучше Гитлера»?

Во времена холодной войны каждый президент стремился к разрядке с СССР, хотя у этой страны был, пожалуй, самый кровавый режим в 20-м веке.

Когда в декабре 1991 года закончилась холодная война, Советский Союз распался на 15 государств. Москва отказалась от своей империи, третьей части ее территории, а также от половины населения СССР. Марксистско-ленинская идеология умерла. Произошли эпохальные перемены.

Но враждебное отношение к России и ненависть к Путину превосходят все то, что мы помним из худших дней холодной войны.

Путинскую Россию называют империалистической, хотя находящаяся рядом с ней Эстония, которую Москва может проглотить мгновенно, свободна уже четверть века.

Россия вторглась в Грузию. Ну да, но только после того, как Грузия вторглась в отделившуюся от нее Южную Осетию и убила российских миротворцев.

Россия отняла у Украины Крым. Это так, но сделала она это только после того, как в результате поддержанного США переворота в Киеве была свергнута законно избранная пророссийская власть.

Россия осуществила интервенцию в поддержку Башара аль-Асада в Сирии. Да, но только после того, как наши союзники-боевики в сговоре с «Аль-Каидой» и ИГИЛ (запрещенные в России организации — прим. пер.) решили попытаться сбросить его. Что, России не позволено поддерживать признанного ООН союзника, который предоставляет ей единственную военно-морскую базу на Средиземном море?

Россия вмешивалась в наши выборы. А мы вмешивались в дела десятка стран под лозунгами «цветных революций». На Капитолийском холме можно ежедневно слышать боевой клич о «смене режима».

Путин — не Папа римский Франциск. Но он и не Сталин. Он — не Гитлер, не Мао, а Россия сегодня — не СССР. Путин — самовластный руководитель, скроенный из того же сукна, что и цари Романовы.

Его содействие чрезвычайно важно для дела мира во всем мире, для свободы прибалтийских государств, для окончания гражданской войны в Сирии, для стабилизации обстановки в Персидском заливе и для урегулирования северокорейского кризиса.

Хотя наши тектонические плиты трутся друг о друга, мы — естественные союзники. Россия Толстого, Пушкина, Солженицына, Россия с ее православной верой должна быть вместе с Западом.

Если Америка по глупости развяжет войну с Россией, которой старательно избегали все наши президенты периода холодной войны, то ее гонители и ненавистники Путина окажутся в том же кругу ада, что и безумные поджигатели войны 1914 года и три версальских слепца из 1919 года.

* Патрик Бьюкенен — автор новой книги «Никсоновские войны. Сражения, которые возвысили и надломили президента, а также навсегда раскололи Америку» (Nixon's White House Wars: The Battles That Made and Broke a President and Divided America Forever).

