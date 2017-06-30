/Поглед.инфо/ Според представители на разузнавателната служба на Пентагона, лидерите в Кремъл са убедени, че Америка се стреми към смяна на режима в Русия. Москва се страхува, че тези американски действия допринасят за нарастване на напрежението и на военното съперничество между бившите противници от времето на Студената война. В доклад от 116 страници се прави задълбочен анализ на всички аспекти на руската военна мощ.

През следващото десетилетие, Русия може да стане по-уверена и по-ефективна, се сочи в предговора към доклада. Нова глобална идеологическата борба, подобно на Студената, не се очаква, но авторите на доклада предупреждават, че Москва "ще използва армията си, за да гарантира собствената си стабилност."

(рус.ез.)

Доклад военной разведки США: Кремль считает, что США подстрекают к смене режима в России

По мнению представителя разведывательной службы Пентагона, кремлевские лидеры убеждены, что Америка стремится к смене режима в России. Они испытывают страх, который способствует нагнетанию напряженности и усилению военного соперничества между бывшими противниками времен холодной войны.

В не имеющем грифа секретности докладе разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США, который будет опубликован позднее в среду, Россия изображена как страна, относящаяся к США с растущей настороженностью. В докладе говорится о том, что Москва испытывает «глубокое и постоянное недоверие к усилиям США по продвижению демократии во всем мире и к тому, что она считает кампанией, проводимой США с целью навязывания единой системы глобальных ценностей».

«В Кремле убеждены, что США готовят почву для смены власти в России, и его уверенность подкрепляется событиями на Украине», — говорится в докладе. Авторы доклада имеют в виду заявления правительства президента Владимира Путина о том, что США спровоцировали народное восстание, в результате которого в 2014 году был свергнут пророссийский президент Украины Виктор Янукович. Россия предприняла ответные шаги, аннексировав украинский полуостров Крым и поддержав пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

«Москва опасается, что попытки США навязать систему приемлемых международных норм угрожает основам кремлевской власти, поскольку тем самым они предоставляют иностранным государствам право вмешиваться во внутренние дела России», — пишут авторы доклада. Доклад, озаглавленный «Военная мощь России» (Russia Military Power), является первым за два с лишним десятилетия аналитическим докладом без грифа секретности.

Агентство The Associated Press получило копию доклада до того, как он будет представлен вниманию общественности. Доклад вызывает в памяти времена холодной войны, когда разведывательное управление опубликовало серию аналитических докладов под заголовком «Военная мощь Советского Союза», которые определили характер соперничества двух сверхдержав. После распада Советского Союза в 1991 году выпуск этих докладов прекратился. Теперь они возвращаются, говорит глава РУМО генерал-лейтенант морской пехоты США Винсент Стюарт (Vincent Stewart) с учетом будущего американо-российских отношений.

«В следующем десятилетии Россия может стать более уверенной и эффективной», — написал Стюарт в предисловии к докладу. По мнению авторов доклада, новой глобальной идеологической борьбы, подобной холодной войне, не предвидится, однако авторы предостерегают, что Москва «для обеспечения стабильности на своих условиях намерена использовать армию».

За восемь лет пребывания Барака Обамы на посту президента США российско-американские отношения ухудшились — и от «перезагрузки», с которой все начиналось, дошли до того, что Вашингтон обвиняет Москву в том, что она вмешивалась в президентские выборы 2016 года, чтобы помочь Дональду Трампу победить. Период между этими «крайними точками» характеризуется весьма серьезными разногласиями по Украине и Сирии, где Россия предоставляет военную помощь правительству президента Башара Асада, а США оказывают поддержку выступающим против Асада повстанцам.

Хотя риторику Трампа времен президентской кампании многие считали выражением симпатии к России, за первые полгода его президентства отношения двух стран не улучшились. В апреле Трамп заявил, что американо-российские отношения «возможно, находятся на самом низком уровне за все время». Как ожидается, первая встреча Трампа с Путиным состоится во время международного саммита в Германии на следующей неделе.

В докладе, подготовленном задолго до избрания Трампа, отражено то, как меняется в глазах Пентагона общая картина глобальной безопасности. На протяжении почти двух десятилетий США придавали первостепенное значение борьбе с терроризмом и относительно малым войнам на Ближнем Востоке. Теперь же на передний план выходит Россия. Она является центральной темой национальной дискуссии в Конгрессе по вопросам безопасности. Этих дебаты обостряются по причине политических разногласий по поводу того, как относиться к Путину, как на него воздействовать, является ли наращивание военной мощи России угрозой для НАТО и служит ли предположительное вмешательство Москвы в президентские выборы основанием для выработки Вашингтоном нового подхода.

Адам Смит (Adam Smith), главный демократ в Комитете Палаты представителей по вооруженным силам, опубликовал в среду «национальный манифест безопасности» по России. В своей статье, опубликованной в журнале Time, они с группой депутатов пишут об угрозе «путинизма», называя его «философией диктатуры». По их мнению, эта философия выражает стремление уничтожить демократические идеалы — например, прозрачность деятельности органов власти — путем использования в своих интересах «недовольства некоторыми аспектами демократической формы правления существующего во всем мире».

Выступая в среду на слушаниях сенатского Комитета по разведке, сенатор от штата Виргиния Марк Уорнер (Mark Warner), главный демократ Комитета, заявил, что Россия ведет себя все более беззастенчиво и вызывающе.

«Цель России заключается в том, чтобы посеять хаос и неразбериху — и при любой возможности спровоцировать внутренние разногласия и подорвать демократию, а также поставить под сомнение демократический процесс, везде, где он существует», — сказал Уорнер.

По словам пресс-секретаря РУМО Джима Кудлы (Jim Kudla), подготовленный его ведомством доклад не связан с какими-либо недавними событиями. Он подготовлен не по заказу Конгресса.

В 116-страничном докладе приведен глубокий анализ всех аспектов военной мощи России. В документе нет никакой новой информации о военном потенциале. Но Россия изображена в документе как страна, которая методично и успешно модернизирует ослабленные после распада Советского Союза армию, флот и авиацию.

«Сегодня российские вооруженные силы находятся на подъеме — это не то же самое, что армия СССР, противостоявшая Западу в годы холодной войны и зависевшая от крупных войсковых соединений с тяжелой техникой», — говорится в докладе. Характеризуя современную российскую армию, авторы доклада пишут, что это «более компактная, более мобильная, сбалансированная армия, стремительно приобретающая способность выполнять весь спектр современных боевых задач».

В докладе приводится пример военной интервенции Москвы 2015 года в Сирии. Кремль начал кампанию с целью борьбы с боевиками «Исламского государства» (организации, запрещенной в РФ, — прим. ред.) Вашингтон был свидетелем того, как Москва оказывает Асаду существенную помощь, обеспечивая поддержку с воздуха при проведении сирийской армией наступательных операций против сил оппозиции.

В докладе говорится, что вмешательство России в Сирии предполагает и уничтожение джихадистов-выходцев из бывшего Советского Союза с тем, чтобы они не вернулись в Россию и не стали угрозой для России.

Так или иначе, авторы доклада считают, что в результате этого вмешательства «изменилась вся динамика конфликта, произошло укрепление режима Асада, и были созданы условия, в которых без согласования с Москвой урегулировать конфликт будет невозможно».

«Однако эти действия также выдают глубоко укоренившееся чувство незащищенности перед США, которые, по мнению Москвы, настойчиво стремятся пошатнуть позиции России внутри страны и за рубежом», — говорится в докладе.

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