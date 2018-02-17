/Поглед.инфо/ Оценките на много руски и западни аналитици, които се сближават в това, че така нареченият „Кремълски доклад“ няма да доведе до олигархичен бунт, на който разчитаха американските сенатори и конгресмени, предизвикаха определен скептицизъм: много хора не вярваха, че Вашингтон може да прави въпиещи глупости. Още по-голям скептицизъм предизвикваха прогнозите, че публикуването на „Кремълския доклад“ е даже изгодно за Русия, тъй като ще създаде сериозна мотивация за репатриация на руските капитали. База за скептично отношение към това беше формиралият се през десетилетията стереотип за това, че парите никога не текат в Русия, а само излизат от там.

Сега, благодарение на усилията на американските любители на санкционна политика, този стереотип започва да се руши направо пред очите ни.

Дмитрий Голобов – бивш глава на правнот управление на НК „ЮКОС“ и на „ЮКОС-Москва“, сега „политически“ емигрант, живеещ във Великобритания – съобщава на своята страница във Фейсбук за лондонската реакция на ставащото около „Кремълския доклад“:

„Разговарях вчера със свой стар приятел – английски банкер.

Човекът съвсем искрено ми казва: „Даже е страшно да си помислиш, колко е платил или каквото и да е там обещал Путин на Тръмп за този (нецезурно) „Кремълски списък“. Мангизите на всичките тези ваши изпоплашени олигарси тръгнаха като порой от Запад към Русия, а те самите – към чичо Володя като към роден баща се притиснаха: спаси ни от поганците америкоси. И всичко това тъкмо преди изборите“

За сега е рано да се говори за каквато и да е публична оценка на изтичането на капиталите в контекста на последните санкционни действия на САЩ, защото е минало твърде малко време., фактически половин месец, а официалната статистика винаги закъснява. По „първите лястовички“ във вид на преводи на най-внимателните и пресметливи представители на руския бизнес долетяха в Русия още преди публикуването на „Кремълския доклад“ от американското Министерство на финансите.

Ръководителят на Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова заяви на неотдавнашния брифинг, че в очакване на санкциите все повече състоятелни руснаци предпочитат да преведат паричните си средства в Русия, за което свидетелстват увеличилите се три пъти (в сравнение с аналогичния период на миналата година) преводи от Великобритания, Швейцария и Австрия.

(рус.ез.)

"Во-первых, это связано с ожиданием санкций, то есть конец декабря — последняя неделя — и январь, мне кажется, все прожили под тем, что сейчас будут 29 января и 2 февраля и будут санкции, давайте вот куда-нибудь переведем",

— рассказала Тюрикова.

По оценке Sberbank Private Banking, речь идет о сотнях миллионов долларов и "тысячах новых клиентов". Легко заметить, что тенденция, на которую указывает представитель крупнейшего российского банка, идеально логически стыкуется с мнением английского банкира, которое процитировал бывший топовый юрист "ЮКОС".

Российские СМИ поспешили указать на то, что такой приток средств зафиксирован пока лишь в одном банке, а российская сфера управления активами этой тенденции еще не чувствует. Возможным объяснением может быть склонность "финансовых репатриантов" искать для себя наиболее надежные российские финансовые структуры и инструменты, а это предполагает, что значительная часть возвращенных средств окажется в той или иной форме в банках с государственным участием или в государственных ценных бумагах. Стоит также учитывать, что эти "сотни миллионов долларов" являются притоком средств со стороны самых осторожных бизнесменов, которые не стали ждать публикации санкций, выпуска специальных анонимных российских евробондов для репатриации капитала и, наконец, принятия Госдумой закона о новом этапе амнистии капитала. Все эти факторы свидетельствуют: есть основания для сдержанного оптимизма в отношении перспектив возвращения еще более серьезных сумм в финансовую систему России.

Если тенденция будет сохраняться или даже усилится в контексте следующих антироссийских мер со стороны США и недавнего призыва Владимира Путина, который настоятельно посоветовал крупному бизнесу "цивилизованно работать в России", то шутка о том, что противники Трампа начнут официально обвинять его в содействии развитию российской экономики, имеет все шансы стать суровой политической реальностью.

Благодаря санкциям и антироссийской истерии на Западе, представители российской экономической элиты начали чувствовать то, что на дипломатическом языке называется "токсичной атмосферой". По логике американских и европейских авторов антироссийской санкционной политики это должно было привести к появлению некоего "массового чувства стыда" и — в перспективе — к нужным им политическим и социальным изменениям в России.

Но схема сработала неожиданным для Запада образом. В материале "Российские миллиардеры строят мегашколы для того, чтобы конкурировать с Итоном и Эксетером" американское агентство деловой информации Блумберг с определенным удивлением сообщает, что российский президент "подталкивает" бизнесменов к инвестициям в образовательные проекты и что число российских учеников, которые поступают в элитные частные британские школы, за последний год сократилось вдвое. По оценкам Блумберг, за период, прошедший после возвращения Крыма, "30 российских миллиардеров и высокопоставленных корпоративных управленцев, у которых есть инвестиции за границей, создали или помогли финансировать проекты для развития студентов на родине". Если тенденция продолжится, можно будет говорить о том, что национализация элиты происходит не только в финансовом, но в ментальном и даже географическом контекстах.

В своем недавнем выступлении на встрече с представителями российского крупного бизнеса Владимир Путин красочно и точно описал суть настоящего исторического момента:

"Новая технологическая волна серьезно меняет ландшафт мировой экономики. <…> Сегодня карты сдаются по новой: будут формироваться принципиально новые рынки товаров и услуг, появляться новые лидеры. И естественно, что конкуренция сейчас будет обостряться. <…> В такой ситуации с конкурентами, в том числе в глобальной бизнес-среде, конечно, надо прямо сказать, церемониться не будут. В ход могут пойти любые формы давления и конкурентной борьбы".

Сегодня карты действительно сдаются по новой. И если уж случилось так, что нам выпал козырь в виде не очень продуманного "кремлевского доклада", то его нужно использовать на полную катушку. И если результатом санкций станет то, что большая часть российских граждан — от солдата до бизнесмена, от чиновника до ученого — полностью осознает, что только сильное государство является гарантом его личного счастья и успеха, то у России будут хорошие шансы на победу в геополитической конкурентной борьбе.

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