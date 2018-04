/Поглед.инфо/ На срещата си с Доналд Тръмп, германският канцлер Ангела Меркел няма да използва, както Макрон, своето очарование, пише германското издание Das Erste. Тя обаче възнамерява да предотврати търговския конфликт на САЩ с Европа и да спаси ядреното споразумение с Иран.

Впрочем, в Белия дом имат не малко претенции към Берлин, включително заради строителството на газопровода "Северен поток -2", което ще усложни мисията на канцлера, добавя изданието.

За разлика от воайажа на Еманюел Maкрон, посещението на германския канцлер Ангела Меркел във Вашингтон ще бъде "по-спокойно", пише в Das Erste журналистката Ангела Улрих. Тя не прави държавно, а работно посещение при Доналд Тръмп, при това в рамките само на няколко часа.

"За мен това е едно от първите ми пътувания, които предприемам след преизбирането ми за федерален канцлер и това посещение е породено от потребността на действителността", заяви Меркел, цитирана от германското издание.

(рус.ез.)

Das Erste: на встрече с Трампом чопорную Меркель ожидает трудный диалог

В ходе встречи с Дональдом Трампом канцлер Германии Ангела Меркель не станет подобно Макрону пускать в ход свои чары, пишет Das Erste. Однако она намерена предотвратить торговый конфликт США с Европой и спасти ядерное соглашение с Ираном. Впрочем, Белый дом имеет немало претензий к Берлину, в том числе из-за строительства газопровода «Северный поток — 2», что осложнит миссию канцлера, добавляет издание.

В отличие от вояжа Эммануэля Макрона, визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон пройдёт «более спокойно», пишет журналист Das Erste Ангела Ульрих. Она совершает не государственный, а рабочий визит к Дональду Трампу всего на несколько часов. «Для меня это одна из первых поездок, которые я предпринимаю после переизбрания федеральным канцлером, и это было настоящей потребностью», — заявила Меркель.

Для предшественника Трампа, Барака Обамы, Меркель была «партнёром для переговоров номер один в Европе». В последние месяцы Меркель исчезла с мировой арены из-за длительных коалиционных переговоров в Берлине. «Прагматичная и чопорная» канцлер вряд ли будет льстить Трампу, как это мастерски умеет делать Макрон. Её отношение к американскому президенту считают «напряжённым», отмечает автор.

Однако, по мнению эксперта из Германского фонда Маршалла* в Берлине Томаса Кляйне Брокдорфа, страх того, что Германия будет «играть только вторую скрипку», не обоснован. «Сильная Франция — это хорошо для Германии. Разделение труда — это хорошо. Я не вижу ничего плохого в том, что госпожа Меркель якобы окажется во втором ряду», — отметил Брокдорф.

Как пишет автор материала, несмотря на то что она находится «во втором ряду», Меркель намерена убедить Трампа не начинать конфликт с пошлинами на сталь и алюминий против ЕС. Она также планирует «спасти» ядерное соглашение с Ираном. По мнению представителя немецких зелёных Юргена Триттина, Трамп планирует реализовать то, что он обещал в ходе предвыборной кампании, а именно переустроить североамериканскую торговую зону, а также отказаться от ядерного соглашения с Ираном. Кроме того, у Германии и США есть проблемы в Сирии, где Берлин ведёт себя «сдержанно» в отношении авиаударов. «Трампа, который и так упрекает немецкое правительство в слишком маленьком военном бюджете, это возмущает», — отмечает Ульрих.

Кроме того, американский президент считает, что Германия «обманывает» США превышением своего экспорта над импортом. Настроение Белого дома также испорчено тем, что Берлин строит с Россией газопровод «Северный поток — 2». Трамп больше не оскорбляет Меркель, как это было во время его предвыборной кампании, когда он заявил: «Я всегда считал, что Меркель могла бы быть великим лидером. Но то, что она сделала в Германии, это безумие». В свою очередь, Меркель отреагировала на это, «пожав плечами», и напомнила Трампу об «общих ценностях», резюмирует автор Das Erste.

* «Германский фонд Маршалла Соединённых Штатов» (The German Marshall Fund of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 20.03.2018.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели