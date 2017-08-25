/Поглед.инфо/ Отношенията между Русия и САЩ са в дълбока криза. На този фон невъзможно е да се игнорира фактът, че Кремъл изпраща във Вашингтон като нов посланик, 62-годишният Анатолий Антонов с чин генерал, считан за твърд преговарящ при отстояване на позиции. В Министерството на отбраната, където е работил до края на 2016 г., той добива славата на най-значимия патриот на ведомството; и не случайно получава прякор „бултериерът”. Като привърженик на твърдата линия, той вероятно ще наложи още по-рязък тон в отношенията със САЩ.

Кремъл високо цени лоялността и компетенциите на Антонов, който владее английски език. Обстоятелството, че е работил с военните, се счита за предимство; той познава подходите им, също както Тръмп оценява мненията и подходите на своите генерали.

Съгласно директивата на Путин, във Вашингтон Антонов ще отстоява линията САЩ да разговарят с Москва като с равнопоставен партньор. "Без Русия, днес не може да се реши нито един проблем", заявява в интервю Антонов.

(рус.ез.)

Новый посол России в Вашингтоне: путинский бультерьер

Отношения между Россией и Соединенными Штатами сегодня плохие, и на таком низком уровне они уже давно не находились. И вот теперь Путин направляет нового человека в Вашингтон — Анатолия Антонова. Этот сторонник жесткой линии, вероятно, сделает тон этих отношений еще более резким.

Москва — 2 декабря 2015 года, вскоре после того как Турция сбила

российский боевой самолет, Анатолий Антонов перешел в наступление: он подверг резкой критике лично турецкого президента, а также обвинил Реджепа Тайипа Эрдогана и его семью в том, что они являются пособниками международного терроризма.

Эрдоган и его окружение принимают участие в нефтяных сделках с «Исламским государством» (запрещенная в России организация — прим. ред.), сказал тогда заместитель министра обороны России Антонов. По его словам, удалось установить, что Турция «является главным потребителем той нефти, которую "Исламское государство" ворует у законных владельцев в Сирии и в Ираке». И дальше: «По имеющейся информации, представители правящего политического класса, в том числе президент Эрдоган и члены его семьи, замешаны в этой незаконной торговле».

Спустя полтора года многое изменилось — Эрдоган и президент Владимир Путин сегодня активно сотрудничают, они нужны друг другу в сирийской войне; в Соединенных Штатах бизнесмен Дональд Трамп примеряет на себя роль президента; а Антонов скоро покинет Москву — с 1-го сентября он будет новым российским послом в Вашингтоне.

62-летний Антонов приступает к выполнению своих новых обязанностей в то время, когда российско-американские отношения оказались в нижней точке. Вашингтон и Москва вот уже в течение нескольких месяцев вводят друг против друга карательные меры, а началось все с того, что американские спецслужбы сообщили о попытках со стороны России оказать влияние на президентские выборы в Соединенных Штатах.

Санкционная спираль

В понедельник американское посольство в Москве объявило о прекращении выдачи туристических, студенческих и рабочих виз. А с 1-го сентября визы будут выдаваться только в российской столице. По этой причине некоторые желающие получить американскую визу теперь вынуждены будут проехать тысячи километров, тогда как очереди будут становиться все длиннее. Американское посольство в Москве объяснило это тем, что теперь оно вынуждено по-новому организовать свою работу. По указанию Путина Соединенные Штаты должны сократить штат своего посольства на 750 человек, и теперь там останется 455 мест — такова реакция Москвы на новые санкции, одобренные конгрессом США. Пострадают от этого, как это будет и в связи с усложнением процедуры выдачи виз, прежде всего россияне — особенно люди на местах потеряют свою работу в качестве делопроизводителей и сотрудников секретариата.

Жесткий переговорщик

В отличие от своего предшественника Сергея Кисляка, который активно использовал социальные сети, дипломатию приемов, но избегал публичности, стиль работы Антонова, как ожидается, будет более прямым и более громким. Кисляк должен покинуть Вашингтон, он стал обузой в российско-американских отношениях. Он получил известность за счет того, что много раз встречался с членами избирательной команды Трампа, в том числе с будущим советником по национальной безопасности Майклом Флинном. Флинн после нескольких недель работы в администрации президента вынужден был покинуть свой пост, поскольку он сообщил не всю правду относительно своих контактов с Кисляком.

Антонов считается жестким переговорщиком. Подобную репутацию этот специалист по биологическому, химическому и ядерному оружию заработал, прежде всего, в тот момент, когда вместе с Соединенными Штатами занимался разработкой нового договора СНВ, договора о сокращении ядерных вооружений. В 2011 году (так в тексте — прим. перев.) тогдашние президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев подписали этот договор. В том же году Антонов, опытный дипломат, работавший с 1978 года в Министерстве иностранных дел сначала СССР, а затем России, перешел на работу в Министерство обороны.

Там этот заместитель министра в ранге генерала обратил на себя внимание своими публичными высказываниями не только по поводу Эрдогана. Говоря о войне на Украине, он подвергал резкой критике НАТО, он утверждал, что авиалайнер рейса MH17 был сбит киевскими правительственными войсками, а затем по инерции пролетел еще несколько минут и рухнул на землю в том районе, который находился под контролем пророссийских сепаратистов. В настоящее время международные следователи исходят из того, что это сепаратисты сбили самолет с 298 пассажирами на борту. Евросоюз в феврале 2015 года внес Антонова в свой санкционный список.

Кто самый большой патриот?

В Министерстве обороны, в котором Антонов работал до конца 2016 года, он считался человеком, который пытался добиться того, чтобы его считали самым большим патриотом ведомства, за что, как сообщила газета Moscow Times, и получил прозвище «бультерьер». В Кремле ценят лояльность и компетентность Антонова, который свободно владеет английским и бирманским языками. Преимуществом считается то, что он работал вместе с военными и знает их подходы, поскольку Трамп тоже высоко ценит мнение своих генералов. По сообщению российских средств массовой информации, вопрос о назначении Антонова новым послом в Соединенных Штатах рассматривался в течение нескольких месяцев. В прошлом году Москва еще исходила из того, что президентом Соединенных Штатов будет Хиллари Клинтон.

В последнее время разговоры по поводу Антонова стали более спокойными. Теперь, согласно директиве Путина, Антонов в Вашингтоне будет требовать, чтобы с Москвой говорили на равных. «Без России сегодня нельзя решить ни одну проблему», — сказал как-то Антонов в одном интервью.

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