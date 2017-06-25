/Поглед.инфо/ В покрайнините на Буенос Айрес, полицията откри колекция от 75 нацистки предмета, която провокира различни спекулации: дали тези предмети са донесени от намерилите убежище в Аржентина нацисти? Кому са принадлежали първоначално? Някои считат, че тези предмети представляват неопровержимо доказателство, че високопоставени нацисти са се укрили в Аржентина.

Привържениците на конспиративни теории считат, че Адолф Хитлер и Ева Браун са могли през 1945 г. да избягат с подводница в Южна Америка в изградена за целта подземна хасиенда на около 1000 км от Буенос Айрес. Това е могло да стане с помощта на огромната нацистка мрежа, ръководена от тайната организация «Одесса» (организация на бивши офицери от СС), която е предоставяла убежище и финансова подкрепа на много високопоставени нацисти.

"Първите резултати от разследването показват, че предметите са оригинални", заяви на пресконференция Патриция Булрих, министър на сигурността на Аржентина.

(рус.ез.)

Эта находка стала пищей для фантазии сторонников теории существования организации «ОДЕССА»

Приверженцы теории заговора всегда об этом знали: Адольф Гитлер и Ева Браун могли в 1945 году бежать из разрушенного Берлина на подводной лодке в Южную Америку и начать строить новую жизнь в подземной гасиенде примерно в тысяче километров от Буэнос-Айреса. В этом им помогла огромная нацистская сеть, тайная организация «ОДЕССА» («ODESSA») (организация бывших сотрудников СС), которая предоставляла убежище многим нацистам из высшего руководства и оказывала им финансовую поддержку. Сенсационная находка коллекции нацистских артефактов, которую обнаружили аргентинские полицейские в пригороде Буэнос-Айреса, может послужить очередным подтверждением этой истории для ее приверженцев.

За скрытой раздвижной дверью в одной из квартир на севере Беккара было обнаружено в общей сложности 75 предметов, собрание бюстов и портретов Гитлера, украшенные свастикой серебряные пивные кружки, статуэтка с орлами Рейха, пистолеты, наградные кинжалы, губные гармоники, бинокли и увеличительные стекла, а также оборудование, предназначенное, видимо, для измерения окружности черепа, и использовавшееся в нацистских расовых исследованиях.

В то время как владелец нацистских реликвий, 55-летний торговец антиквариатом, клянется в своей невиновности и указывает на другие специфические коллекции в совершенно разных тематических областях — как, например, художественно оформленные дилдо из царской империи — нацистские артефакты распаляют фантазию. Идет ли речь действительно только о товарах для черного рынка, потому что распространение нацистской пропаганды в Аргентине строго запрещено? Или торговец состоит в организации контрабандистов, которая снабжает, как и прежде, быстро растущий международный рынок «коричневой» безвкусицей? И как эти вещи оказались в Южной Америке, кто был их изначальным владельцем?

«Первые результаты исследований указывают на то, что это оригиналы», — заявила на пресс-конференции министр безопасности Патриция Буллрих (Patricia Bullrich). Обнаруженные фотографии, на которых изображен Гитлер с некоторыми из предметов, часто используются торговцами черного рынка для доказательства подлинности их товара и назначения за него более высокой цены. Это в большей степени указывает на криминальную подоплеку, чем на идеологическую.

Однако президент DAIA («Делегация аргентинских еврейских организаций») Ариэль Коэн Саббан расценивает эту крупнейшую находку нацистских предметов искусства в Аргентине иначе: «Эти предметы — неопровержимое доказательство того, что высокопоставленные нацисты нашли убежище в Аргентине». В аргентинских СМИ заявили о том, что бюсты Гитлера и статуэтки орлов рейха ввезли в Аргентину Адольф Эйхман (Adolf Eichmann) и Йозеф Менгеле (Josef Mengele), что опять же напоминает о таинственной организации «ОДЕССА».

О ее деятельности снова вспомнили в 2014 году, когда в рассекреченных файлах ФБР всплыло написанное в 1945 году письмо от «друга» директору ФБР Эдгару Гуверу, в котором шла речь о гасиенде Гитлера в Аргентине. Но дополнительных доказательств не хватает. Вместо этого постоянно приводятся известные факты о враче Освенцима Йозефе Менгеле, о «лионском мяснике» Клаусе Барбье (Klaus Barbie), офицере СС Эрихе Прибке (Erich Priebke) — и прежде всего — об Адольфе Эйхмане. Руководитель отдела гестапо в Главном управлении имперской безопасности, отвечавшего за окончательное решение еврейского вопроса, и организатор Холокоста вел спокойную жизнь под именем Рикардо Клемент (Riccardo Klement) в Буэнос-Айресе, пока в 1960 году он не был похищен агентами израильской разведки «Моссад» и вывезен в Израиль.

Им всем удалось бежать в Южную Америку, но не благодаря помощи всемирной тайной организации СС, а известными «крысиными» тропами, как это подтвердил австрийский историк Геральд Штайнахер (Gerald Steinacher) («Нацисты в бегах»). Йозеф Менгеле сначала прятался в своем родном городе Гюнцбурге. Под фальшивым именем он добрался до Южного Тироля, где выдал себя за «фольксдойче», этнического немца, который не был ни германским, ни австрийским, ни швейцарским гражданином. Международный комитет Красного Креста (МККК) выдал ему удостоверение, и он смог выехать из Генуи в Новый Свет.

«Бедственное положение тысяч беженцев и неспособность, а также неготовность международного сообщества оказать помощь изгнанным представителям фольксдойче, позволило Красному Кресту продолжать оказывать помощь», — пишет Штайнахер. Во многих случаях беженцы могли предъявить Красному Кресту рекомендательное письмо из Ватикана. Эти письма выдавались не только из гуманитарных соображений. Хорватский священник-францисканец Крунослав Драганович (Krunoslav Draganovic) и австрийский епископ Алоис Худал (Alois Hudal) построили настоящую сеть — бастион против коммунизма — они обеспечивали нацистов убежищем и организовывали их переправку на судах. Иногда спецслужбы США также пользовались этими так называемыми крысиными тропами, чтобы переправить технических специалистов нацистского режима или своих сотрудников.

Не случайно большинство нацистов переехали именно в Аргентину. Авторитарный президент Аргентины Хуан Перон (Juan Perón) был поклонником Гитлера и хотел с помощью немецких ученых модернизировать свою страну. Уже в 30-е годы немецкая диаспора страны симпатизировала Третьему рейху. Теперь беженцам, не задавая вопросов об их прошлом, легко открыли все двери, как со стороны властей, так и со стороны общества. Вызывает сомнение предположение, что они, начиная новую жизнь, могли идти на риск, привозя с собой и демонстрируя нацистские артефакты.

Информационное агентство ФРГ указывает на очередную связь между Германией и находкой в Аргентине. Многие из предметов маркированы фабричным клеймом основанного в 1865 году и специализирующегося на производстве армейских ножей предприятия Карла Эйкхорна (Carl Eickhorn) в Золингене, среди них также статуэтка имперского орла со свастикой на мраморном пьедестале. Также Эйкхорн занимался производством холодного оружия для СА и СС.

Название этой торговой марки и сегодня остается нарицательным, предприятие-преемник подчеркивает в своем описании компании в интернете: «Тогда как Eickhorn-Solingen снабжал государственный рынок практически исключительно штыками, боевыми и спасательными ножами (…), теперь предприятие хотело бы поразить гражданский рынок инновационными конструкциями ножей и режущих изделий, изготовленных с применением последних технологий». Ведет ли этот след к изначальным владельцам нацистского клада из Буэнос-Айреса, однако, остается вопросом. Как и вопрос, пройдут ли клейма проверку на подлинность.

Дальнейшее расследование взяли на себя специалисты из Интерпола. Когда оно будет завершено, 75 нацистских артефактов станут доступны для общественности. «Мы надеемся в скором времени передать их музею Холокоста в Буэнос-Айресе», — заявила министр Патриция Буллрих.

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