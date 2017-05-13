/Поглед.инфо/ Денят след уволнението на шефа на ФБР Джеймс Коми не беше добър за Доналд Тръмп. Изглеждаше странно, че точно в този ден Тръмп трябва за първи път като президент да се срещне с висш представител на руския президент и то в момент, когато почти всички медии дуднеха, че истинската причина за уволнението на Коми е разследването на изборните контакти на Тръмп с Москва.

Минути преди срещата при закрити врати и научавайки за уволнението на Коми, руският външен министър Сергей Лавров каза, усмихвайки се: "Той е уволнен? Вие се шегувате!" и прекрачи прага на Белия дом.

На американско-руските преговори в Овалния кабинет на Белия дом не бяха допуснати репортери и фоторепортери. Въпреки това, представители на американските медии бяха изумени, когато се появиха снимки от събитието. Разпространи ги информационната агенция ТАСС и руски правителствени ведомства. В Белия дом бяха не по-малко изумени от американските медии, от появата на тези снимки. В действителност, на срещата е трябвало да присъства само по един официален фотограф от всяка страна. Фотографът, направил снимките, наистина работи за руската информационна агенция ТАСС и постоянно придружава Лавров.

(рус.ез.)

Как русский фотограф перехитрил Дональда Трампа

День после увольнения шефа ФБР Джеймса Коми (James Comey) не был хорошим днем для Дональда Трампа. Во всяком случае, выглядело несколько странным, что Трамп впервые встретился в качестве президента с высокопоставленным представителем Москвы именно в то время, когда все воробьи на крышах чирикали о том, что истинной причиной увольнения Коми было расследование ФБР о предвыборных контактах Трампа с Москвой.

Незадолго до встречи с Трампом за закрытыми дверями министр иностранных дел России также шутил по поводу увольнения Коми. «Его уволили? Вы шутите!» — сказал, усмехаясь, Сергей Лавров, прежде чем скрыться в Белом доме. Конечно, Москва радуется всему, что затрудняет расследование российских манипуляций во время американских выборов. А тут еще возникло дело с фотографиями переговоров президента США с российскими официальными лицами в Овальном кабинете. Трамп и его команда журналистов, ошеломленные резкой реакцией на увольнение Коми, по крайней мере сознавали, что встреча с русскими на следующий день не произведет хорошего впечатления. Очевидно, поэтому Белый дом и не допустил репортеров и фотожурналистов.

Впервые русские присутствовали, а американцы нет

Поэтому представители американских СМИ были поражены, когда неожиданно появились фотографии этого события. Их распространили российское информационное агентство ТАСС и российские правительственные ведомства.

Как могло получиться, что Белый дом разрешил русским то, что было запрещено американским журналистам, которые регулярно освещают деятельность Трампа? Вероятно, российские СМИ впервые в истории Америки получили больше доступа в Белый дом, чем американские.

На этих снимках Трамп стоял и беседовал с Лавровым и российским послом в США Сергеем Кисляком в непринужденной атмосфере. Именно тот самый Кисляк, из-за которого уже погорел советник по национальной безопасности Майкл Флинн (Michael Flynn), утаивший свои встречи с российским послом. По той же самой причине возникли трудности и у министра юстиции Джеффа Сешнса (Jeff Sessions), который высказался за увольнение Коми.

В Белом доме также были поражены

В Белом доме, очевидно, были не менее поражены появлением этих снимков, чем американские СМИ. Собственно говоря, на встрече должен был присутствовать лишь один официальный фотограф с каждой стороны. Поэтому администрация Трампа чувствовала себя обманутой русскими из-за фотографа, взятого с собой Лавровым.

Он действительно работает на информационное агентство ТАСС и постоянно сопровождает Лаврова. «Русские не проинформировали нас о том, что их официальный фотограф имел двойное подчинение, и фотографии были распространены государственным информационным агентством», — сказал официальный представитель США в интервью Washington Post.

И, как будто этого было недостаточно, некоторые эксперты по вопросам безопасности критиковали и то, что члены российской делегации вообще получили право войти в Овальный кабинет с электронными приборами. В них можно, мол, легко спрятать и тайком пронести в Белый дом оперативную технику.

Во всяком случае, бывший заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн (David Cohen) прокомментировал в Twitter риторический вопрос одного бывшего высокопоставленного сотрудника Барака Обамы, правильно ли было допустить российского фотографа со всем его оборудованием в Овальный кабинет, словами «нет, это было неправильно». Очевидно, Трампа больше беспокоит, чтобы его не подслушивал Барак Обама, чем то, что он мог бы быть подслушан русскими.

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