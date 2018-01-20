/Поглед.инфо/ Руската компания НПО Енергомаш води с китайската компания Great Wall Industry преговори, в резултат на които последната може да получи лиценз за производството на ракетни двигатели РД-180, съобщава британското издание Financial Times.

Както подчертава публикацията, руско-китайските преговори едва ли ще се харесат на САЩ, тъй като Вашингтон е убеден, че износът на руски авиокосмически технологии в Китай може да постави под съмнение американското превъзходство във въздуха. Нещо повече, преговорите "ясно показват задълбочаването на връзките между Москва и Пекин в космическия сектор, което отдавна тревожи Съединените щати".

(рус.ез.)

«Ракетные переговоры» России и Китая не понравятся Вашингтону

Российское предприятие «НПО Энергомаш» ведёт с китайской компанией Great Wall Industry переговоры, по результатам которых последняя может получить лицензию на производство ракетных двигателей РД-180, сообщает Financial Times. Как подчёркивается в материале издания, переговоры вряд ли придутся по нраву США, поскольку в Вашингтоне убеждены, что экспорт российских аэрокосмических технологий в Китай может поставить под вопрос американское превосходство в воздухе.

Китайская космическая компания Great Wall Industry ведёт переговоры с крупнейшим российским производителем ракет «НПО Энергомаш» с целью получить лицензию на производство ракетных двигателей РД-180, пишет Financial Times, ссылаясь на представителей российского предприятия. Как отмечает обозреватель британской газеты, переговоры «ясно свидетельствуют об углублении связей между Москвой и Пекином в аэрокосмическом секторе, которое уже давно беспокоит США».

Двигатели РД-180 настолько эффективны, что применяются даже самими Штатами для запуска спутников, однако американские политики ранее угрожали Москве отказаться от них «под давлением конкурентов вроде SpaceX, а также из-за геополитических опасений в связи с подобной зависимостью от России в плане стратегических технологий», напоминает журналист FT. Между тем, подчёркивает он, хотя РД-180 рассчитан на применение прежде всего в гражданских космических ракетах, он может иметь и военное назначение — тем более что Китай в настоящий момент разрабатывает новое поколение баллистических ракет, в том числе и «убийцы авианосцев». По данным FT, компания-учредитель Great Wall Industry, CASC (China Aerospace and Technology Company) — один из главных китайских разработчиков межконтинентальных баллистических ракет.

Наращивание Россией и Китаем обмена технологиями, имеющими военное применение, вряд ли понравится Вашингтону, констатирует автор статьи. В прошлом году Комиссия конгресса США по надзору за экономической безопасностью в американо-китайских отношениях обнародовала доклад, в котором утверждалось, что экспорт российских аэрокосмических технологий в Китай «бросает вызов превосходству США в воздухе и создаёт проблемы для региональных активов США, их союзников и партнёров».

Как заявил в интервью FT генеральный директор «НПО Энергомаш» Игорь Арбузов, заключению сделки с Great Wall Industry в настоящий момент препятствует лишь то обстоятельство, что Китай не присоединился к Режиму контроля за ракетной технологией — добровольному объединению стран, желающих не допустить распространения ракет, пригодных для доставки оружия массового поражения. Арбузов также уточнил, что китайская сторона не заинтересована в закупке готовых двигателей, желая либо приобрести технологию их производства, либо получить лицензию.

Между тем, как рассказал в беседе с корреспондентом FT инженер американского стратегического исследовательского центра Rand Чад Оландт, несмотря на то что РД-180 уже несколько десятилетий, он всё равно является более эффективным для вывода спутников на орбиту, чем любой из двигателей, производящихся в Китае на настоящий момент. По мысли Оландта, российский двигатель может помочь китайцам ускорить производство собственных систем запуска.

Такая перспектива, впрочем, беспокоит уже Россию, поскольку там «опасаются, что отечественные технологии могут оказаться в руках уже показавшего себя конкурента», подчёркивает автор статьи. Как пишет журналист, в 2004 году Россия неофициально приостановила продажу в Китай самолётов в связи с опасениями по поводу кражи технологий, так как Китай скопировал несколько российских моделей - например, истребитель Су-27, китайский аналог которого J-11b соревнуется с самолётами на мировом рынке. Вместе с тем после «оккупации» Россией Крыма Москва возобновила поставки, дабы «сгладить эффект от международных санкций» - так, например, Россия экспортирует в Китай свой самый современный истребитель Су-35, а также системы ПВО С-400, подчёркивается в статье.

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