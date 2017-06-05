/Поглед.инфо/ В интервю за американската журналистка Meгин Кели, руският президент Владимир Путин подчерта намесата на Вашингтон в изборните процеси по целия свят.

"Не искам да обидя никого, но Съединените щати навсякъде по света активно се намесват в предизборни кампании на други страни", каза руският държавен глава.

(рус.ез.)

«Куда пальцем ни ткнешь»: Путин рассказал о вмешательстве США в выборы по всему миру

Президент России посоветовал Вашингтону изменить избирательное законодательство, чтобы не «винить кого бы то ни было в своих бедах».

Президент России Владимир Путин рассказал о вмешательстве Вашингтона в выборы по всему миру, отметив, что Россия в эти процессы никак не вмешивается. «Я никого не хочу обидеть, но Соединенные Штаты везде, по всему миру активно вмешиваются в выборные кампании других стран», — заявил глава государства в интервью американской журналистке Мегин Келли, которое вышло вечером в воскресенье, 4 июня, на телеканале NBC.

Путин посоветовал Келли поговорить на эту тему с людьми, убедив их перед этим в том, что их слова не будут преданы гласности. «Вот куда пальцем на карту мира ни ткнешь, везде вам будут жаловаться на то, что американские официальные лица вмешиваются в их внутренние политические процессы», — заявил Путин.

Он посоветовал США не обижаться, если кто-то вмешивается в их избирательную кампанию. «Я не говорю, что это мы — мы не вмешивались», — подчеркнул Путин. «Вы сами постоянно вмешиваетесь», — добавил он.

На слова американской журналистки о том, что это все звучит как оправдание, Путин ответил: «Это звучит не как оправдание, это звучит как констатация факта».

Он подчеркнул, что вмешиваться в выборы в США нет никакого смысла. «Президенты приходят и уходят, даже партии меняются у власти, а основная политическая линия не меняется, поэтому по большому счету нам все равно, кто будет во главе Соединенных Штатов, мы примерно знаем, что будет происходить», — пояснил он.

Путин напомнил, что конституция и избирательное законодательство США устроены таким образом, что за кандидата может проголосовать большее количество выборщиков, за которым стоит меньшее количество избирателей. «Если уж говорить о какой-то социально-политической справедливости, то нужно, видимо, менять это избирательное законодательство, довести дело до того, чтобы прямым тайным голосованием избирался глава государства, и был прямой подсчет, который можно легко проконтролировать», — отметил глава государства. «И не нужно ни на кого ссылаться и винить кого бы то ни было в своих бедах тем, кто выборы проиграл», — подчеркнул Путин.

Ранее, 2 июня, президент Путин заявил, отвечая на вопросы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017), что западные страны систематически и на протяжении многих лет грубо, абсолютно бесцеремонно, в том числе даже на уровне дипломатических ведомств, вмешиваются во внутреннюю политику России. «Вы бы посмотрели, что ваши коллеги у нас делают: они просто с ногами забрались в нашу внутреннюю политику, на голову нам сели, ноги свесили и жвачку жуют», — заявил он модератору пленарного заседания Мегин Келли. «Заканчивайте», — попросил Путин.

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