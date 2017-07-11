/Поглед.инфо/ В статията се привеждат цифри, които показват, че отношението на нефтените и газовите компании в САЩ спрямо Русия е като към надежден купувач.

За американския бизнес ще бъде много по-добре ако санкциите, наложени срещу Русия, бъдат премахнати. Но за бизнеса ще бъде много по-лошо, ако санкции се наложат на руските енергийни компании по целия свят, а точно това цели законопроектът на Сената на САЩ, приет през юни с огромно мнозинство.

(рус.ез.)

Почему Россия значит больше, чем Канада или Мексика

Первый закон нефтяной политики

Что касается этого конкретного вопроса, то никто из соседей не в состоянии поспорить с Россией. Верно то, что Россия, в целом, не является важным торговым партнером Соединенных Штатов. Она не идет ни в какое сравнение с Мексикой и Канадой, с нашими партнерами по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). Но когда речь заходит об одном очень важном и политически весьма значимом секторе экономики, Россия побивает их обоих. Она стала надежным партнером, несмотря на три года санкций, постоянной рецессии и падения цен на нефть, что ударило по ее доходам.

Если не учитывать самолеты компании Boeing, то самой большой составной частью российского импорта из Соединенных Штатов является буровое оборудование для нефтегазовой отрасли — такие данные приводит отдел внешней торговли Бюро переписи населения США (U.S. Census Bureau). Судя по всему, это деловое сотрудничество Сенат будет вынужден учитывать в своем новом законопроекте о санкциях в отношении России, призывающем к введению экстерриториальных санкций против тех компаний, которые сотрудничают с российскими энергетическими фирмами в разных частях планеты.

Газета Wall Street Journal на этой неделе сообщила, что такие компании как Exxon и Chevron активно лоббируют против принятия нового законопроекта. Вероятно, именно поэтому спикер Палаты представителей США Пол Райан (Paul Ryan) отправил его назад в Сенат. По данным Бюро переписи населения США, в прошлом году Россия потратила 391,7 миллиона долларов на закупку американского бурильного оборудования для нефтегазовой отрасли. Кое-что из этого оборудования подпадает под действие санкций — в основном речь идет о глубоководных арктических проектах и добыче сланцевого газа. Любые технологии и любое оборудование, используемые для фрекинга, тоже запрещены.

Компания Exxon участвует в совместном предприятии с объемом инвестиций в 720 миллионов долларов по поиску месторождений углеводородов в Карском море, в российской части Арктики. В результате санкций работа над этим проектом не ведется вот уже в течение трех лет.

Российский импорт нефтяного и газового оборудования достаточно уверенно держится на определенном уровне в течение последних 10 лет, несмотря на экономические трудности. Он увеличился до 264 миллионов долларов в 2015 году, однако это меньше, чем показатель в 458 миллионов долларов в 2008 году, когда баррель нефти стоил 150 долларов. Вместе с тем, Россия ближе к своим пиковым значениям, чем многие другие торговые партнеры в этой области.

Мексика находится в значительно более плохом положении. Ее показатели импорта развернулись в противоположную сторону. В прошлом году мексиканские энергетические фирмы закупили американское нефтегазовое буровое оборудование на 287,2 миллиона долларов, и это меньше, чем в 2015 году (920,9 миллиона долларов), меньше чем в 2014 году (1,2 миллиарда долларов), меньше, чем в 2013 году (1,4 миллиарда долларов) и меньше, чем при пиковых ценах на нефть в 2008 году (487 миллионов долларов).

Закупки Канады сокращаются, и, кроме того, она не является таким большим рынком, как Россия. По данным Бюро переписи населения США, сумма импортных закупок ее компаниями в прошлом году (388,5 миллиона долларов) оказалась немного меньше российских показателей. В 2015 году канадцы потратили на закупку такого рода оборудования 683,5 миллиона долларов, и в предыдущие четыре года этот показатель сокращался на 1 миллион долларов. Некоторые цифры могут объясняться экономическими циклами и вводом в строй новых месторождений. Другие страны, занимающиеся добычей энергоресурсов, также приобрели меньше оборудования в прошлом году.

Саудовцы импортировали меньше оборудования, чем русские. Они закупили в Соединенных Штатах буровое оборудование на 176,8 миллиона долларов — это меньше, чем в 2015 году (377,3 миллиона долларов), и намного меньше, чем в пиковом 2008 году (540 миллионов долларов).

Соединенное Королевство в прошлом году импортировало буровое оборудование для нефтегазовой отрасли на сумму 160,5 миллиона долларов, что намного меньше показателей 2015 года (281 миллион долларов) и меньше пикового уровня 2008 года (619,7 миллиона долларов). Соединенное Королевство является одним из самых крупных производителей природного газа в Европейском Союзе.

Объединенные Арабские Эмираты, крупнейший экспортер сжиженного природного газа, в прошлом году закупил нефтегазовое оборудование на 219,2 миллиона долларов. Это в три раза меньше, чем пиковые показатели 2008 года (795 миллионов долларов).

А что можно сказать о бразильцах, а также о нефти и газе, которые они добывают на своих подводных горизонтах под соляными слоями у берегов Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу? Из-за низких цен на нефть, а также по причине коррупционных скандалов кошельки государственной нефтяной компании Petrobras были затянуты, и в итоге Бразилия в 2016 году импортировала оборудование на сумму 183,3 миллиона долларов, что меньше, чем в 2015 году (292,6 миллиона долларов), и меньше пиковых показателей десятилетней давности (957 миллионов долларов), то есть 2007 года, когда начиналась разработка новых месторождений.

Приведенные цифры свидетельствуют о том, что американские нефтегазовые компании стали полагаться на Россию как на надежного покупателя. Бизнес будет намного лучше себя чувствовать, если введенные против России санкции будут сняты. Но бизнесу будет намного хуже, если санкции будут введены в отношении российских энергетических компаний по всему миру, — а именно такая цель и содержится в июньским законопроекте Сената, принятом подавляющим большинством голосов. В таком случае американским компаниям будут запрещено продавать им определенные виды оборудования до тех пор, пока Конгресс не проголосует за отмену санкций. С учетом антироссийской риторики в Вашингтоне, это маловероятно без активного давления со стороны нефтяного лобби.

Ужесточая позицию в отношении России, Сенат загоняет в угол не только Трампа, но и некоторые корпорации. Как показывают недавние публикации в газете Wall Street Journal, некоторые из них начинают терять терпение. Это происходит потому, что американские нефтяные компании в теории могут конкурировать с Россией в Европе, если русские будут находиться там под санкциями. Но, с другой стороны, этим же компаниям будет, несомненно, намного сложнее заниматься бизнесом в России — стране, которая в последний год лучше вела себя по отношению к ним, чем Мексика или Канада.

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