/Поглед.инфо/ След като държавните глави и правителствата на ЕС продължиха с още шест месеца санкциите срещу Русия, Източният комитет на германската икономика огласи за вестник Handelsblatt съкрушителното си заключение: "Общият размер на щетите на ЕС, Русия и съседните страни, причинени през трите години от икономическите санкции, достигат внушителни двуцифрени, ако вече не и трицифрени суми в милиарди евро."

Преди две седмици, по време на многочасовият си диалог с гражданите в ефира, президентът Путин каза: "ООН смята, че загубите ни от санкциите възлизат между 50 и 52 милиарда щатски долара. Но тези, които ги обявиха, загубиха 100 милиарда. Това е нож с две остриета, което е в ущърб на всички."

(рус.ез.)

Ущерб на миллиарды

Санкции: кто кого

В то время как главы государств и правительств ЕС продлили еще на полгода санкции против России, Восточный комитет немецкой экономики подвел сокрушительный итог: «Общий ущерб от экономических санкций для ЕС, России и соседних стран достиг после трех лет их существования по меньшей мере значительного двузначного числа, если уже не трехзначной суммы в миллиардах евро», — говорится в одном из анализов Восточного комитета, эксклюзивно предоставленном газете Handelsblatt.

Речь идет о последствиях санкций, объявленных летом 2014 года после российской аннексии украинского полуострова Крым, а также ответных российских мер, таких как запрет на импорт европейских и американских продуктов питания. Точную сумму подсчитать, мол, трудно: параллельно обрушившиеся цены на нефть дополнительно ослабили находящуюся в рецессии с начала 2014 года российскую экономику. Эти факторы почти невозможно отделить друг от друга.

Российский президент Владимир Путин допускает: «Естественно, санкции оказали воздействие на российскую экономику, но больше всего они повлияли на внешнеэкономическую конъюнктуру, в том числе и на падение цен на энергоносители». Во время своего многочасового прямого эфира с ответами на вопросы граждан две недели тому назад он сказал далее: «ООН считает, что мы потеряли из-за санкций от 50 до 52 миллиардов долларов США. Те же, кто объявили эти санкции, потеряли 100 миллиардов», — продолжал глава государства. «Это обоюдоострый меч, который наносит ущерб всем».

При подсчете ущерба от санкций эксперты из США, России и Германии исходят из того, что от 20% до 43% потерь при экспорте в Россию непосредственно зависят от санкций и около 20% от спада экономики в России после 2013 года.

Перенос производства

О том, насколько в этом ущербе виновны отсутствующие реформы и упавшая цена на нефть, а не только санкции, свидетельствуют следующие цифры: с января 2014 по декабрь 2016 года экспорт Германии и США в Россию сократился соответственно на 41% и на 42%. Экспорт из Китая, который не присоединился к санкциям, за тот же период также уменьшился все же на 33%.

Количество представительств немецких фирм в России сократилось в результате кризиса с шести тысяч до 5300. По подсчетам, из-за санкций было потеряно 60 тысяч рабочих мест, а в результате прекращения производства для бизнеса с Россией — 13,5 миллиардов евро. Случаи банкротства, как, например, магдебургской машиностроительной фирмы Vakoma Production GmbH, согласно данным Восточного комитета, «очевидно, были исключением». С лета 2016 года низшая точка спада в торговле с Россией уже пройдена. Двусторонний товарообмен с тех пор опять значительно вырос. В то время как экспорт до этого резко сокращался, «похоже, что из-за привязки к местам производства и более выгодных условий оплаты труда инвестиции в Россию возрастают». По данным Восточного комитета, «в Россию меньше экспортируют, но зато больше производят в самой стране».

Восточный комитет выступает за то, чтобы пошагово отменять санкции при существенном прогрессе в реализации Минского соглашения по умиротворению Восточной Украины. Кроме того, комитет хочет провести серьезные переговоры между Комиссией ЕС и Евразийской экономической комиссией о создании совместного экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.

Около 40 стран мира участвуют различным образом в экономических санкциях против России. Наряду с Украиной, Норвегией, Канадой, Японией и Швейцарией под давлением ЕС к ним примкнули также такие кандидаты на вступление в ЕС, как Албания или Черногория, в то время как Сербия до сих пор воздерживается. Никаких санкций против России не ввели также такие важные экономические державы, как Китай, Индия, Бразилия, Турция, Египет, Израиль, Южная Африка или Южная Корея.

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