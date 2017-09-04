/Поглед.инфо/ Преди сто години царската власт в Русия падна, следствие на което Финландия стана независима. Правнукът на Александър II разказва защо в руската империя Финландия е третирана по специален начин и защо Русия все още се нуждае от автократично управление. Георгий Юриевский е четвърто коляно потомък на Александър II.

За първи път среща Владимир Путин на мероприятие в Зимния дворец в Санкт Петербург на 8 декември – датата на рожденния му ден и руският президент лично дошъл да го поздрави. На руски той почти не може да общува. Родният му език език е немски, на този език той си разменил няколко шеги с Путин.

Според Юриевский, император Александър II е направил много за подобряване на положението на Финландия, поради което финландците го нарекли "добрия цар", а по-късно му издигнали паметник в центъра на Хелзинки, който все още се извисява.

Русия, където никога не е живял, за него е Vaterland, отечество. "Когато се озовах за първи път в Русия, бях много развълнуван. Чувствах, че съм в собствената си страна ", казва Юриевский.

(рус.ез.)

Правнук императора поддерживает жесткие действия Путина и имеет собственное мнение в отношении Финляндии

История в лицах.

Георгий Юрьевский — очень уверенный в себе человек. Когда на торжественном мероприятии он впервые встретился с Владимиром Путиным, он сразу начал с шутки.

«Дата мероприятия совпала с днем моего рождения, 8 декабря. Когда Путин подошел к нашему столу, чтобы поздороваться, я сказал, что очень ценю то, что он пришел, чтобы меня поздравить».

Наверное, чувство уверенности ему придало и место встречи — императорский Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Это место, где прошло детство его дедушки.

Георгий Юрьевский — прямой потомок Романовых, правивших в России сотни лет. Его прадеда, императора Александра II, правившего в Российской империи в 1855-1881 годы, знают в России как императора-освободителя, отменившего крепостное право.

Александр II сделал очень многое для улучшения положения Финляндии. Поэтому финны называли его «хорошим», а позже установили ему памятник в центре Хельсинки, который и сейчас там находится.

Юрьевский — потомок Александра II всего лишь в четвертом колене, что постоянно приводит русских в замешательство.

«Русские говорят, что я слишком молод для того, чтобы быть правнуком Александра II», — говорит Юрьевский. Он проводит свой отпуск в Швейцарии.

Дед Юрьевского появился на свет, когда Александр II был уже в солидном возрасте. В свою очередь, сам Юрьевский родился, когда его отцу было уже под 60 лет.

Швейцария, а точнее — кантон Граубюнден на юго-востоке страны, является местом, которое Юрьевский называет по-немецки Heimat — родина и дом.

Россия, где он никогда не жил, для него — Vaterland, отечество.

«Когда я впервые очутился в России, я был очень растроган. Я почувствовал, что нахожусь в своем отечестве», — говорит Юрьевский.

Первая поездка в Россию состоялась только в 1991 году — в период распада Советского Союза. До этого потомок императора не хотел ехать в Россию: ведь коммунисты — именно те люди, которые 70 годами ранее убили царскую семью, родственников Юрьевского.

В кровопролитии погиб другой правнук Александра II, последний наследник империи Алексей. Мальчику, страдавшему гемофилией, было всего 13 лет, когда его и других членов семьи расстреляли в подвале дома в Екатеринбурге летом 1918 года.

Приказ о расстреле был издан, когда возглавляемые Лениным большевики пришли к власти во время Октябрьской революции в 1917 году. Царская власть пала почти без сопротивления уже в феврале 1917 года, когда отец Алексея, Николай II, отрекся от престола.

В Финляндии 1917 год вспоминают в первую очередь как год обретения независимости, и поэтому 2017 год стал юбилейным.

Для Георгия Юрьевского столетие революции — грустная дата. Для него это — год, когда его род утратил свою власть, а Георгий потерял большую часть своих родственников. Юрьевский считает, что всего этого можно было бы избежать, если бы его прадеда не убили в разгар проведения реформ.

Что это означало бы для Финляндии?

Александр II пришел к власти в 1855 году, когда Российская империя отставала от других великих держав. Поражение в Крымской войне показало, что Российская империя отстает от западных стран с их развитой экономикой. Развитие России замедляло крепостное право, которое приковывало большую часть русских к земле и делало из них рабов. Самая значительная реформа Александра II как раз заключалась в отмене крепостного права.

Кроме этого, была ослаблена цензура, что привело к раскрепощению мысли. В 1872 году впервые на русском языке был издан труд Карла Маркса «Капитал», что позже оказало сильное влияние на Россию.

Реформаторская политика потрясла и северо-западную часть империи — Великое княжество Финляндское. Александр II впервые за 50 лет созвал сейм Финляндии. Финский язык сделали официальным наряду со шведским, и у Финляндии появилась своя собственная валюта — марка.

Автономная Финляндия приобрела черты государственности, однако прошла и через тяжелейшие испытания. В 1867-1868 годы от голода погибло 200 тысяч человек.

Реликвии Великого княжества Финляндского все еще хранятся в семье Юрьевского. У него есть золотые финские марки царских времен. Особенно дороги марки, отчеканенные в важные для его семьи годы.

Одним из таких был 1872 год, когда родился дедушка Юрьевского.

Это было большим скандалом

Матерью ребенка была не супруга Александра II, императрица с немецкими корнями Мария Александровна, а юная русская любовница царя Екатерина «Катя» Долгорукая.

В том, что у императора была любовница, не было ничего необычного. Однако Катя не была просто любовницей.

Отношения Александра II и Екатерины называли любовной историей столетия.

«Не только в Российской империи, но и во всей Европе», — говорит Юрьевский об отношениях своих прабабушки и прадедушки.

Сохранились тысячи их писем друг другу.

Катя еще училась, когда начались ее прогулки с императором в Летнем саду. Долгое время эти свидания были невинными.

В Российской империи уже назревали революционные настроения, что отразилось и на отношениях Кати и императора. После первого покушения на Александра II в апреле 1866 года император той же ночью отправился на свидание с Катей. Молодая 18-летняя женщина приняла это за проявление истинной любви и решила довериться почти 50-летнему императору. Вскоре после этого их отношения приобрели интимный характер, сообщает историк Саймон Себаг Монтефиоре (Simon Sebag Montefiore) в своей книге «Романовы, 1613-1918».

Позже император вспоминал первую близость с возлюбленной очень подробно.

«Ты попросила меня подождать, пока будешь снимать мешавший кринолин. Позже я с удивлением обнаружил тебя без панталон. Oh oh quel horror? Я чуть с ума не сошел, думая, что это фантазия, но это была правда».

Страх покушений на императора не только сблизил его и Катю, но также повлиял на политику. Растущие подозрения побудили его ужесточить проводимую политику, в том числе, в Польше и на Украине. В Финляндии освободительная политика, наоборот, продолжилась.

У Юрьевского есть объяснение особому положению Финляндии. По его мнению, император Александр II относился к Финляндии доброжелательно, и финны отвечали ему тем же. Финны уважали власть императора и были лояльны по отношению к нему.

«Уважение было взаимным»

Юрьевский не называет точных терминов, но описывает политику Финляндии по отношению к Российской империи в духе Снелльмана.

Когда поляки подняли восстание против Российской империи, Йохан Вильгельм Снелльман (Johan Vilhelm Snellman, финский государственный деятель) призвал финнов оставаться спокойными. Он напоминал, что всегда необходимо учитывать размеры Российской империи.

В Санкт-Петербурге протестный дух достигал своего пика. Реформы прорвали плотину: люди требовали больше свобод, и побыстрее. Темп проведения реформ их больше не устраивал. Покушения на императора продолжались.

Прадедушка и прабабушка Юрьевского знали о ненависти к царю и спешили узаконить свои отношения. Император и Катя Долгорукая поженились вскоре после смерти заболевшей императрицы. Этот шаг не одобряли дети от первого брака Александра.

Скромная церемония была проведена в 1880 году. Брак был морганатическим — супруга и общие дети пары не могли стать наследниками престола в отличие от детей первой семьи императора.

Супруга императора и дети получили фамилию «Юрьевские». Георгий Юрьевский очень мало говорит по-русски. Его родной язык — немецкий, на котором он и шутил с Путиным.

Позже Александр все же хотел короновать новую супругу.

«Их брак в условиях того времени столкнулся с множеством сложностей. Окружение было православным, вторые браки не были распространены, как сейчас», — говорит Юрьевский, сам женатый уже во второй раз.

В марте 1881 года император Александр II как обычно отправился проверять войска, хотя угроза политического террора по-прежнему существовала. По возвращении императора домой в Зимний дворец на него было совершено нападение. Первый взрыв не убил императора, но когда он вышел из кареты, ему бросили бомбу прямо под ноги. Император быстро скончался в Зимнем дворце.

«Покушения стали началом конца существования Российской империи», — говорит Юрьевский.

Реформы резко прекратились, когда к власти пришел второй сын императора и его первой супруги Александр III. Старший сын, которого всю жизнь готовили к престолу, скончался, к несчастью своих родителей, в возрасте всего 21 года.

Усилившееся давление было для Финляндии как холодный порыв ветра. Начался период русификации.

Юрьевский считает, что если бы Александр II успел завершить реформы, а его потомки их продолжили бы, Россия могла быть сейчас парламентской монархией наподобие Великобритании. Возможно, коммунистическая революция не свершилась бы.

Как бы тогда сложилась судьба Финляндии? Для империи не характерно добровольное расставание с территориями. Только падение империи сделало независимость Финляндии возможной.

«Финляндия постоянно становилась бы все свободнее», — считает Юрьевский.

А потом стала бы независимой?

«Трудно сказать. Думаю, это естественное следствие предоставленных свобод».

Сослагательное наклонение в истории — бесполезное дело, однако у Юрьевского есть мнение и касательно нынешней свободы Финляндии. Он считает, что Финляндия не такая свободная, как могла бы быть. Причину этому он видит в сотрудничестве с НАТО.

«Без сотрудничества с НАТО Финляндия была бы свободнее. Вы могли бы способствовать развитию позитивной дипломатии в отношении России».

Выяснилось, что у потомка императора очень кремлевский взгляд на европейскую политику.

Имперское мышление никуда не исчезло — в том числе и из императорской семьи.

Юрьевский считает захват Крыма законным, а Путина — подходящим правителем для России. Западные страны обеспокоены как Путиным, так и захватом.

Захват Крыма в 2014 году потряс всю Европу, и особенно сильно — те страны, которые пережили советскую оккупацию.

Путина сравнивают с российскими императорами и царями. Так же, как царь, он вновь сделал церковь сильной политической силой и выступает защитником народа от бюрократов. Его военные походы достигли Сирии и Украины.

Юрьевскому все равно, какой титул должен носить лидер страны. Однако его действия должны быть жесткими.

«Вне зависимости от государственного строя — монархии или демократии — России нужен жесткий руководитель. Путин понимает это», — говорит Юрьевский, который подумывал переехать в Россию, но все же решил остаться в Швейцарии, демократическом европейском государстве.

Работы хватает и в Швейцарии. Юрьевский, долгое время проработавший в сфере информационных технологий, теперь интересуется диетами и лечением диабета. В этих областях он видит много перспектив.

По мнению Юрьевского, швейцарская демократия никогда не подойдет для России. Причину он видит в размере страны: в России великое множество религий, языков и часовых поясов.

Он говорит так, несмотря на то, что период правления Путина означает для России ограничение многих свобод.

Юрьевский считает, что он в какой-то степени продолжает деятельность императора-освободителя. Он является членом Попечительского совета Европейского университета Санкт-Петербурга, который считается независимым учебным заведением высокого уровня. Университет находится в мраморном дворце, где в свое время жила Екатерина Долгорукая.

О наследии Александра II свидетельствует, по мнению Юрьевского, продвинутый уровень образования в университете. По мнению некоторых, именно это — критический и либеральный подход в образовании — чуть не привело университет к закрытию, хотя официально причины были бюрократическими.

Юрьевский не беспокоится. Он говорит, что университет получил письмо, в котором президент Путин выражает поддержку ВУЗу.

Вера в царя все еще жива.

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