/Поглед.инфо/ „Ние не заплашваме никого, но имаме право да се защитим, когато НАТО се приближава до нашите граници, а фашизмът и нацизмът надигат глава в Прибалтика и в много европейски страни”, казва Александър Полюбин, офицер от руския ВМФ, пред финландската журналистка Аря Паананен.

„Но какво ще кажете за пакта „Молотов-Рибентроп” и неговите тайни протоколи, съгласно които балтийските страни и Финландия влизат в сферата на интересите на СССР?”, пита журналистката.

„Този договор на Запад се тълкува превратно. Освен това, Русия откри всичките си архиви за войната. Защо САЩ, Германия и други европейски страни не направиха същото? Защо?”, отвръща Александър.

„Попитах го за Зимната война на СССР срещу Финландия (1939-1940 г.) и му казах, че ако напиша, че „руските войници никога не са били агресори”, всички във Финландия, от личната памет на техните семейства, ще кажат, че лъжа”. Но Александър отговаря: „Да, това беше необходимо; границата беше твърде близо до Ленинград”.

„Разбирате ли, че постоянната демонстрация на сила от страна на Русия, като съседна страна нас много ни безпокои?”, отново пита журналистката. На което Александър отговаря:

„Чуйте нашия президент. Той не заплашва никого, винаги е готов за диалог с всички. Но западните политици не искат да разговарят. Сега виждаме как в САЩ неоснователно атакуват президента Доналд Тръмп, просто защото искрено желае да подобри отношенията си с Русия”.

(рус.ез.)

Офицер ВМФ России: «Русские солдаты никогда не были агрессорами»

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Александр Полюбин — один из тех счастливчиков, которым выпала честь увидеть президента Владимира Путина вблизи во время парада в день военно-морского флота России 30 июля. «Мы отдали президенту честь, когда он выступал с праздничной речью на набережной», — гордо сказал Александр, обнимая жену Ольгу.

Александр охотно согласился побеседовать с иностранной журналисткой, однако быстро выяснилось, что за один воскресный день нам не удастся изменить взгляды друг друга.

«Мы никому не угрожаем, но у нас есть право защищаться, когда мы видим, как НАТО все время приближается к нашим границам», — сказал Александр.

«Мы также с беспокойством смотрим на то, как фашизм и нацизм продолжают поднимать голову в Прибалтике и многих европейских странах. Мы не можем это принять, ведь мы освободили Европу от фашизма», — продолжил он свою лекцию.

Затем я спросила у Александра, откуда он узнал, что фашизмом вновь стали восхищаться в Прибалтике и странах Европы.

«Об этом постоянно говорят в новостях. Например, мы видим, как в Прибалтике восхищаются наследием Ваффен-СС и даже проводят соответствующие парады. Это вызывает беспокойство», — ответил он.

Когда я выступила с контраргументом о том, что, по моему мнению, российское телевидение занимается пропагандой во всех новостных сюжетах и искажает происходящее в западных странах, офицер на мгновение задумался. Тем не менее, он не изменил свои взгляды.

Затем Александр подчеркнул, что парад российского флота — не демонстрация угроз и не запугивание стран-соседей, поскольку «российские солдаты никогда не были агрессорами».

А как же пакт Молотова-Риббентропа и секретные протоколы, рассказывающие о том, что СССР сотрудничал с Германией, а страны Прибалтики и Финляндия вошли в сферу интересов СССР?

«Этот договор истолкован на Западе неверно. Кроме того, Россия открыла все свои архивы военного времени. Почему же США, Германия и другие страны Европы не поступили так же? Нужно спросить, почему», — сразу же парировал Александр.

Я спросила у Александра о Зимней войне СССР срещу Финляндии, чтобы он вдруг не начал говорить о недавнем присоединении Крыма «как следствии референдума» и о войне на востоке Украины как о «внутреннем конфликте на Украине».

Я объяснила Александру, что если сейчас я напишу в статье для финских читателей, что «русские солдаты никогда не были агрессорами», то все, по личному опыту своих семей, смогут сказать, что это не так.

«Да, это было необходимо. Граница находилась слишком близко к Ленинграду», — ответил Александр. Это был единственный раз, когда он хоть немного сменил свои взгляды.

Все время интервью его жена Ольга тихо стояла рядом, а мимо нас постоянно проходили любопытные жители Санкт-Петербурга. Все хотели сделать фотографию с Александром, и он с удовольствием соглашался позировать.

«Понимаете ли Вы, что нас, соседнюю страну, постоянная демонстрация силы России очень беспокоит?» — спросила я у Александра.

«Послушайте нашего президента Владимира Путина. Он никому не угрожает, он всегда готов к диалогу со всеми. Жаль, что западные политики этого не понимают, — ответил Александр. — Сейчас мы наблюдаем, как в США необоснованно нападают на президента Дональда Трампа (Donald Trump), хотя он просто искренне хотел улучшить отношения с Россией».

На этой ноте я поблагодарила Александра и Ольгу за беседу и пожелала им хорошего продолжения праздничного дня. Александр дружелюбно попрощался и продолжил фотографироваться с прохожими.

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