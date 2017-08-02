/Поглед.инфо/ Американското посолство разполага само с няколко часа, за да освободи сградите си в Москва, които в продължение на много години използва като място за почивка, в местността „Серебрянный бор”, както и голямото складово помещение на улица „Дорожной” в южната част на Москва. Когато в понеделник следобед кореспондентът на NRK посети мястото, изнасянето на имуществото от склада вървеше с пълна скорост.

След като САЩ изгони 35 руски дипломати, обвинени в „намеса в американската предизборна кампания”, за изненада на всички, руският президент Владимир Путин реши да не отговаря на наказателната мярка. Той искаше да даде възможност на новата американска администрация да подобри отношенията си с Русия. Но сега търпението на Путин се изчерпи; последната капка бе решението на Конгреса и Сената на САЩ за нови санкции срещу Русия.

(рус.ез.)

Дипломатическая война между США и Россией: «Американцы должны образумиться»

Санкции: кто кого

В столице России Москве у посольства США есть лишь несколько часов для того, чтобы освободить два здания, которые были в распоряжении дипломатов долгие годы.

«Американцы должны образумиться», - говорит пенсионерка Алла, считающая, что в возникшем кризисе виноваты США.

Корреспондент NRK повстречал Аллу и ее подругу по дороге на автобус, который должен отвезти их в Серебряный Бор - известное место отдыха на берегу Москвы-реки на западе Москвы.

Всего лишь в сотне метров от остановки автобуса на улице Таманской находится большое здание, которым американское посольство пользовалось много лет - там отдыхали сотрудники посольства.

Сегодня перед большими въездными воротами дома по адресу Таманская 107А тихо. Все как будто вымерло, через маленькую дырочку в воротах можно заглянуть на территорию, которой американцы могли распоряжаться как своей собственностью - вплоть до сегодняшнего дня. На месте только несколько команд российских телевизионщиков - отслеживают происходящее.

«Мне очень жаль, что это сейчас происходит», - говорит Тамара, убирающая ветки и мусор на тротуаре напротив здания, которое американцы использовали для отдыха.

«Нам следовало бы избегать таких ситуаций, как эта», - говорит она, не вступая в дискуссию о том, кто же виноват в том, что произошло.

В прямом телеэфире

«Здесь сегодня ничего не происходило», - говорит один из технических сотрудников корреспонденту NRK.

Его задача - обеспечить прямую трансляцию для российского телевидения, поскольку драма вокруг дипломатической войны между США и Россией по-прежнему преобладает в программах новостей.

В пятницу российский МИД в видео, записанном на русском и английском, проинформировал о том, что США должны будут сократить персонал дипмиссий в России до 455 человек, - то есть, такого же количества, которое работает в посольстве и консульствах России в США.

Помимо этого, американцам было дано три дня на то, чтобы освободить место отдыха, известное как «дача» в Серебряном бору, а также большое складское помещение на улице Дорожной на юге Москвы.

Когда корреспондент NRK в понедельник днем посетил склад, было очевидно, что вывоз находившегося там имущества идет полным ходом.

Грузовики и прочие машины с красными дипломатическими номерами въезжали и выезжали через хорошо охраняемые ворота. Здесь тоже не было недостатка в представителях российских телеканалов, фиксирующих происходящее. Но, вероятно, американское посольство было готово к тому, что нечто подобное может случиться.

Ожидаемая реакция

Уже накануне Нового года российские власти дали понять, что они закроют склады и дачу в ответ на то, что США закрыли два места отдыха, которые российские дипломаты использовали на Восточном побережье США.

Помимо этого, были высланы 35 российских дипломатов - после того, как Россию обвинили во вмешательство в американскую избирательную кампанию. Ко всеобщему удивлению, российский президент Владимир Путин предпочел в тот раз не отвечать на американские карательные меры. Он хотел дать администрации нового американского президента шанс исправить отношения с Россией.

Но сейчас терпению Путина пришел конец, последней каплей стало решение о новых санкциях, принятое Конгрессом и Сенатом.

Хотя эти документы еще не подписаны президентом Дональдом Трампом, Россия предпочла отреагировать так, как будто они уже вступили в силу. Закрыты не только дача и склады, уехать из России придется более 750 сотрудникам тех диппредставительств, которые США имеют в стране.

Мы, русские, люди хорошие

В телеинтервью вечером в минувшее воскресенье президент России Владимир Путин сказал, что американская сторона — без всяких на то оснований — предприняла меры, ухудшающие отношения между США и Россией. Путин добавил также, что не верит в скорое улучшение отношений между США и Россией.

В Серебряном Бору наша собеседница Алла считает, что то, что сейчас происходит, непостижимо.

«Если бы американцы были людьми разумными, они бы перестали злиться на Россию. Россия и мы, русские — хорошие люди. Мы не хотим войны, на протяжении истории мы никогда не начинали никаких войн».

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