/Поглед.инфо/ На 5 септември на книжния пазар в САЩ ще се появи новата книга на писателя Джош Дийн „Улавянето на К-129” (The Taking of K-129), подробно разказваща за една от най-невероятните тайни операции в американската история, именно, как в пиковите години на Студената война, използвайки ексцентричния милиардер Хауърд Хюс за прикритие, ЦРУ разходва 350 милиона долара, за да се опита да открадне съветска подводница.

През февруари 1968 г. съветската подводница К-129, носеща на борда си три ядрени ракета, напуска полуостров Камчатка със задача да стигне до район в Тихия океан, разположен на североизток от Хавайските острови. На 9 март разузнавателен кораб на американските ВМС съобщава за безпрецедентна активност край бреговете на Камчатка, след като цяла флотилия съветски подводници се впускат в дълбините на Тихия океан, без да вземат мерки да останат незабелязани; вероятно да търсят К-129, която изчезва от радарите, потънала в средата на океана. Поддръжниците на Студената война във Вашингтон виждат в това възможност да получат много ценни разузнавателни данни, свързани както с ядрената технология, така и с декодирането на военните кодове. И в седалището на ЦРУ в Ленгли разработват свръх-секретният проект "Азориан", целта на който е създаването на огромен кораб, способен да издигне от дъното потъналата съветска подводница.

Cкоро след това, публицистът Джек Андерсън – носител на Пулицърова награда, публикува статия за изразходваните напусто 350 млн. долара от ЦРУ за сметка на американския данъкоплатец. Тогавашният държавен секретар Хенри Кисинджър съветва президента Форд да не признава нищо. Американците се отказват от повторен опит да измъкнат съветската подводница. От страна на Съветския съюз не последва реакция. Това, което се е случило в океана, там си и остава; съветската подводница К-129 все още е на дъното на Тихия океан.

(рус.ез.)

Как ЦРУ пыталось украсть советскую подлодку с помощью известного миллиардера

На пике холодной войны, используя эксцентричного миллиардера Говарда Хьюза (Howard Hughes) в качестве прикрытия, ЦРУ потратило 350 миллионов долларов на попытки украсть советскую подводную лодку.

Писатель Джош Дин (Josh Dean) подробно рассказывает об одной из самых удивительных секретных операций в американской истории в своей новой книге под названием «Захват К-129» (The Taking of K-129). Эта книга поступит в продажу 5 сентября.

Холодная война набирала обороты по мере того, как обе ее стороны наращивали свои ядерные потенциалы, делая их все более смертоносными.

К концу 1960-х годов советские военные уже патрулировали Тихий океан, имея в своем распоряжении небольшую флотилию дизельных подводных лодок, оснащенных ядерным оружием.

Эти подводные лодки могли погружаться, проводить атаки и занимать такие позиции, которые позволяли им уничтожить города на американском западном побережье в случае ядерной войны.

Подводная лодка К-129, имевшая на борту три ядерных ракеты, покинула российский Камчатский полуостров в феврале 1968 года. Она должна была добраться до удаленного участка Тихого океана, расположенного к северо-востоку от Гавайских островов.

9 марта корабль-разведчик ВМФ США сообщил о беспрецедентной активности у берегов Камчатки. Оттуда внезапно выдвинулась целая флотилия подводных лодок, которая двинулась вглубь Тихого океана, не заботясь о том, чтобы оставаться незамеченной.

К-129 пропала — предположительно, затонула посреди океана. Поборники холодной войны в Вашингтоне увидели в этом возможность получить в свое распоряжение массу ценных разведданных, касающихся как ядерных технологий, так и расшифровки военных кодов.

В штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли был разработан проект «Азориан». Целью этой сверхсекретной миссии стало создание огромного корабля, способного разместить затонувшую советскую подлодку в своей днищевой части.

Однако агентству нужно было прикрытие для того, чтобы выстроить этот корабль и при этом не рассекретить его задачи. Оно не могло использовать акционерное общество в качестве прикрытия для 350-миллионного обмана.

64-летний Говард Хьюз скрывался на верхнем этаже одного из своих отелей в Лас-Вегасе. Этот известный своей нелюдимостью миллиардер в тот момент уже переживал свой долгий и странный закат.

Эксцентричный Хьюз согласился стать прикрытием для этого плана. Когда ключевые участники встретились в отеле в Лос-Анджелесе, чтобы разработать «черный контракт», юрист Хьюза несколько раз выходил из комнаты в критические моменты.

Один из представителей правительства был поражен тем, что Хьюз находился поблизости и каким-то загадочным образом был в курсе всех деталей переговоров.

Участникам удалось разработать такую легенду: компания Хьюза финансирует первый этап разведывательных работ для начала добычи полезных ископаемых в океане. Следующий шаг: рассказать о его фальшивых планах ни о чем не подозревающей прессе.

Хотя эту историю было очень легко выдать за очередную безумную идею Хьюза, эта операция требовала тщательной проработки, чтобы не вызвать подозрения у Советского Союза.

Манфред Крутейн (Manfred Krutein), эксперт по добыче полезных ископаемых в океане, был нанят специально для того, чтобы разработать ряд убедительных аргументов, оправдывающих строительство этого гигантского корабля.

Технические особенности корабля Hughes Glomar Explorer требовали массы объяснений. Этот корабль должен был быть достаточно большим, чтобы поднять на борт груз весом в 3,93 миллиона фунтов и незаметно доставить его в США.

Спустя несколько месяцев Крутейн уже слушал, как представитель Хьюза рассказывает о рождении «совершенно новой отрасли» глубоководной добычи полезных ископаемых на роскошной пресс-конференции на Гавайских островах.

Ни одна из особенностей корабля не вызвала ни малейших сомнений. Его работа была сделана.

Хотя этот корабль теперь можно было строить открыто, устройство захвата, которое нужно было спрятать в этой крупнейшей в мире погружной барже, необходимо было создавать в атмосфере глубочайшей секретности. Секретность соблюдалась практически до самого спуска корабля на воду.

Незаконное вторжение на склад Хьюза в середине 1974 года должен был вызвать больше тревоги, чем он вызвал. Но когда выяснилось, что ворами оказались всего лишь мелкие мошенники, ЦРУ пустило это дело на самотек.

4 июля Explorer достиг места назначения — 40 градусов широты и 180 градусов долготы. Из-за технических проблем прошло несколько недель, прежде чем корпус корабля открылся и из него показались гигантские клещи, прозванные Клементиной.

Не успела Клементина погрузиться достаточно глубоко, чтобы ее нельзя было заметить, как небольшой спасательный буксир — такой, какие советские власти обычно использовали для ведения скрытого наблюдения — начал преследовать Explorer.

Этот буксир подходил близко, затем отдалялся, а потом снова возвращался, неотступно следуя за гигантом в тот самый момент, когда Клементина захватила свою добычу.

4 августа медленный процесс подъема затонувшей подводной лодки начался. Все члены экипажа чувствовали, как корабль испытывает напряжение перед началом тяжелого испытания.

Но внезапно это напряжение улетучилось.

Камеры наблюдения зафиксировали поломку Клементины и передали данные в командный пункт. Находясь в 9 тысячах футов от океанского дна, Клементина, которая держала подводную лодку, дала сбой. И теперь более крупный обломок подложки снова лежал на морском дне.

В Лэнгли Джон Парангоски (John Parangosky), разработчик проекта «Азориан», передал эту новость своему боссу, Карлу Даккетту (Carl Duckett).

Даккетт поразил весь командный пункт, отправив приказ снова опуститься на дно и захватить объект. Затем он потребовал открыть незащищенный радиоканал, чтобы он лично мог передать этот приказ экипажу Explorer.

Парагоски пришлось убеждать его в том, что это невозможно. Во-первых, оставшаяся на дне часть подлодки, вероятнее всего, раскололась от удара на несколько кусков. Пора было сообщить Вашингтону, что миссия завершилась частичным провалом.

Между тем советское судно продолжало следовать по пятам Explorer. Украденная часть подлодки уже приближалась к поверхности, когда буксир подошел достаточно близко для того, чтобы капитан судна Explorer смог выступить с предупреждением.

На этот раз последовала бурная реакция. Все члены экипажа советского судна собрались на палубе и, сняв брюки, показали ягодицы судну Explorer. Попрощавшись таким образом, буксир наконец уплыл.

Скоро на борту Explorer появилась гниющая плоть. Внутри подводной лодки были обнаружены тела шестерых моряков и больше почти ничего. Американцам удалось извлечь только одну ракету.

В Лэнгли уже планировали следующую миссию. Но в начале следующего года в Los Angeles Times появилась статья, в которой говорилось, что США удалось поднять часть затонувшей советской подлодки со дна океана.

Двое полицейских из Лос-Анджелеса, которые занимались делом о взломе, рассказали прессе, что ЦРУ предупредило их о возможной краже конфиденциальных материалов. И газета начала свое расследование.

ЦРУ удалось убедить другие крупные газеты в том, что ни в коем случае нельзя предупреждать Советский Союз о предстоящей операции, поскольку ставки были слишком высокими. Этот скандал удалось замять.

Вскоре после этого один амбициозный налоговый чиновник из Лос-Анджелеса выставил принадлежавшей Хьюзу корпорации Summa астрономический счет на основании стоимости корабля Explorer.

Попытки нескольких высокопоставленных чиновников урезонить налоговика провалились.

Затем Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку начала расследование в связи с предполагаемыми финансовыми нарушениями в фирме Global Marine, которая занималась разработкой корабля. Чиновникам ЦРУ удалось замять это дело.

Но все усилия были напрасными. В марте обладатель Пулитцеровской премии Джек Андерсон (Jack Anderson) опубликовал статью о 350 миллионах долларов, потраченных ЦРУ впустую.

Госсекретарь США Генри Киссинджер посоветовал президенту Форду ни в чем не признаваться. От повторной попытки поднять советскую подлодку окончательно отказались. В конце концов, со стороны Советского Союза не последовало никакой реакции.

То, что произошло в океане, там и осталось, и советская подлодка К-129 до сих пор покоится на дне Тихого океана.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели