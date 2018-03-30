/Поглед.инфо/ Китайски експерти стигат до извода, че руската намеса в сирийския конфликт "засили международната позиция и влияние на Русия".

„Добре известно е, че близките отношения между Москва и Пекин, изграждани в продължение на около 30 години, сега носят значителни политически и дипломатически плодове. По-малко внимание се отделя обаче на друг важен аспект, а именно, че тези два партньорa постоянно се учат един от друг в различни области, включително в областта на стратегията. Китайските стратези внимателно следят войната в Украйна и завръщането на Крим в състава на Русия. Сега Пекин подробно изучава военната операция на Русия в Сирия”, пише Лайл Голдстейн в статия за американското списание The National Interest.

Специално внимание китайските експерти обръщат на информационната война около сирийския конфликт. Западът, воден от Съединените щати, използва "всички достъпни средства" за да отприщи пропагандни нападки срещу Русия, надявайки се да провокира "цветна революция", която да свали Путин. Според КНР обаче Русия не само спечели информационната война, но получи и дипломатически изгоди. Операцията в Сирия "успешно раздели лагера на НАТО", тъй като Турция се дистанцира от Запада и стана близък приятел на Русия.

(рус.ез.)

National Interest: Китай берет уроки стратегии у России

Эксперты КНР пришли к выводу, что вмешательство России в сирийский конфликт «укрепило международную позицию и влияние России».

Хорошо известно, что тесные отношения между Москвой и Пекином, выстраиваемые на протяжении почти 30 лет, теперь приносят крупные политические и дипломатические плоды. Меньше внимания уделяется другому немаловажному аспекту, а именно тому, что эти партнеры постоянно учатся друг у друга в разных областях, в том числе в области стратегии. Китайские стратеги внимательно следили за войной на Украине и возвратом Крыма в состав России. Сейчас Пекин детально изучает военную операцию России в Сирии, пишет Лайл Голдстайн в статье для The National Interest.

Китай мог бы сыграть важную роль в качестве одной из нейтральных держав в процессе дипломатического урегулирования сирийской ситуации. Такая роль волне соответствует амбициям Китая, его желанию стать подлинно глобальной державой, внести собственный вклад в обеспечение международной безопасности, одновременно способствовать открытию обширных торговых коридоров, охватывающих Евразию.

Тем не менее, существует оборотная сторона медали. В конце 2017 года в журнале, который выпускает Академия общественных наук КНР, появился опасный вывод. Проще говоря, опасность состоит в том, что китайские стратеги могут использовать алгоритм действий, которым воспользовалась Россия в сирийской войне, для собственных нужд, включая проведение «антитеррористических военных операций».

Китайские специалисты отмечают, что вмешательство России в сирийский конфликт позволило получить «многочисленные преимущества», помимо ускорения процесса уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Данное вмешательство значительно укрепило положение России в мире, изменило международную систему, повысило уверенность граждан РФ, а также позволило «перехватить инициативу в борьбе с Западом».

Китайские эксперты оценивают действия Кремля в период войны на Украине в 2014 году как «решительные». Также отмечено, что Россия столкнулась с серьезными экономическими последствиями, поскольку торговля резко снизилась, а уровень бедности превысил 15%. Таким образом, китайские эксперты пришли к выводу, что президент РФ Владимир Путин принял решение о начале операции в Сирии, «когда Россия сталкивалась с относительно сложными внешними и внутренними» обстоятельствами.

Также отмечено, что сирийская война позволила Москве «проверить на практике результаты программ военного строительства, принятые в последние несколько лет, и результаты реформ». По мнению китайских стратегов, Кремль расценивает Сирию как «передовой пост» у ворот восточного Средиземноморья. Таким образом, вмешательство России интерпретируется как противостояние давлению НАТО на южный фланг России. Более того, вмешательство России является законным, а возглавляемая США коалиция «не получила ни согласия Совбеза ООН, ни благословения сирийского правительства».

Неустанно борясь с терроризмом, Москва смогла изобразить себя «настоящим другом арабского мира». Более того, сирийская война, согласно китайской оценке, «сломала гегемонистскую позицию Запада в регионе».

Особенное внимание китайских экспертов привлекла к себе информационная война вокруг сирийского конфликта между Россией и Западом. Запад, возглавляемый Соединенными Штатами, использовал «все доступные средства», чтобы развязать пропагандистские атаки против России, надеясь вызвать «цветную революцию», чтобы свергнуть Путина. Однако, по мнению КНР, Россия не только выигрывает информационную войну, но и получила дипломатические выгоды. Операция в Сирии к настоящему времени «успешно расколола лагерь НАТО», поскольку Турция отдалилась от Запада и стала близким другом России. Китайские эксперты также привели примеры того, как арабские лидеры благодарили Путина. Кроме того, события в Сирии позволили отвести на второй план ситуацию на Украине.

Эксперты КНР пришли к выводу, что вмешательство России в сирийский конфликт «укрепило международную позицию и влияние России». Сирия находится на пути к стабилизации, Кремль победил оппозиционные силы, поддерживаемые США. Следовательно, вмешательство означает «большие достижения». Москве даже удалось «смягчить европейский кризис с беженцами».

Голдстайн возмущен точкой зрения китайских экспертов и считает, что «многие читатели будут оскорблены явно наглыми выводами китайского аналитика», добавив, что данные заявления отражают одностороннюю оценку и контролируемый характер китайских СМИ.

На основе китайских оценок событий в Сирии можно почерпнуть больше полезной информации о будущем внешней политики КНР, чем о самой Сирии, отмечает автор статьи. Пекин стремится укрепить свои позиции в мире, поэтому он не раз столкнется с соблазном использования своей военной силы по всему миру и особенно в регионах, в которых будет реализовываться проект «Один пояс и один путь». Результаты, достигнутые Россией в Сирии и позволившие укрепить позиции российского руководства внутри страны, могут стать идеальной моделью действий для китайского руководства. Однако развертывание китайских сил по всему миру — это путь к упадку и преграда для достижения «китайской мечты» о национальном омоложении. Пекин поступил бы гораздо благоразумнее, если бы ограничил размеры своих экспедиционных сил за рубежом, предоставив это опасное дело «голубым каскам» ООН.

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