/Поглед.инфо/ Дълго време американците се опитват да омаловажават руския изтребител от пето поколение Су-57, внимателно търсейки възможните недостатъците на "Су-шката", изтъквайки при това достоинствата на F-35. Оказа се обаче, че F-35 Lightning II (Мълния) не може да се конкурира не само със Су-57, но и със Су-35.

За това пише американското списание National Interest. Анализаторите на изданието моделирали ситуация на евентуално стълкновение между Су-35 и F-35 в бойни условия. Резултатът от експеримента е направо неутешителен: National Interest съветва пилотите на F-35 (Мълния) по-добре да не участват в битка и незабавно да бягат...

(рус.ез.)

National Interest советует пилотам F-35 улетать, если в небе «сушки»

Американцы долгое время старались опорочить российский истребитель пятого поколения Су-57, скрупулезно выискивая возможные недостатки «сушки», рассказывая о достоинствах F-35. В итоге же оказалось, что F-35 Lightning II (молния) не может конкурировать не только с Су-57, но и с Су-35. Об этом пишет National Interest. Аналитики издания смоделировали ситуацию встречи Су-35 и F-35 в боевых условиях. В итоге был сделан неутешительный вывод: «молнии» лучше будет не вступать в бой и вызвать на подмогу F-22 и F-15с, предварительно изменив курс. Если же столкновение с Су-35 неизбежно, то американским пилотам остаётся надеяться, что противостоять им будет неопытный лётчик, в противном случае шансов никаких.

Любопытно, когда речь шла о вызове F-22 и F-15c против Су-35, подразумевались лучшие самолёты США способные вести воздушный бой?! Или реально на каждый замеченный в небе Су-35 будут прилетать два американских истребителя?! По поводу шансов того же F-15c против Су-35 у National Interest тоже неутешительные выводы.

В качестве рекомендации издание советует ВВС и ВМФ США отказаться от использования «молнии», если есть вероятность столкновения с «сушками» в небе. Так что же тогда F-35 за птица? Это не истребитель и не бомбардировщик. Истребителем-бомбардировщиком его тоже можно назвать с большой натяжкой. «Молния» неспособна завоевать превосходство в воздухе, а рассказы о её невидимости сильно преувеличены. Катапульты и системы подачи американского самолёта опасны для пилотов, а корпус гниёт в закрытых ангарах. Зато это «чудо-юдо» прекрасно продаётся. F-35 – это эдакий «iphone-х» от мира самолётов: дорогой, ненадёжный и, по сути, бесполезный. Воистину чудеса американского маркетинга.

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