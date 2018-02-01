/Поглед.инфо/ „Искам да знаете: ние ще ви подкрепяме по всякакъв възможен начин. Публично, и не само. Стремим се да ви осигурим стабилна международна среда. Очевидно това е във възможностите както на нас, така и на вас. Надявам се, че вътре в страната ви вие ще може да покажете, че ефективно подкрепяте американско-съветските отношения по такъв начин, че да доведете процеса на контрол върху въоръженията и разоръжаването до сключване на споразумения...

Всички наши съюзници и страни от Източна Европа, с които разговаряхме, заявяват, че искат да запазят американското присъствие в Европа. Не съм сигурен дали СССР одобрява това. Позволете ми да кажа едно нещо: ако нашите съюзници искат да напуснем, ще го направим веднага. Мога да ви уверя, че американският народ очаква от тях точно такова решение. Механизмът, чрез който се осигурява американското военно присъствие в Европа, е НАТО. Премахване на НАТО - и САЩ ще напуснат...

Разбираме, че не само за Съветския съюз, но и за другите европейски страни е важно да имат гаранции, че ако американското присъствие в Германия остане в рамките на НАТО, сегашната военна юрисдикция на НАТО дори на сантиметър няма да бъде насочена на изток... “

Това каза държавният секретар на САЩ Джеймс Бейкър по време на разговора си с Михаил Горбачов на 9 февруари 1990 г. в присъствието на Едуард Шеварнадзе.

(рус.ез.)

Запись беседы от 9 февраля 1990 года при участии госсекретаря Джеймса Бейкера, президента Горбачева и Эдуарда Шеварнадзе

Михаил Горбачев:… (эта часть замазана — прим. ред.)

Вы знаете, я читаю газеты и здесь, и на Западе о том, что происходит в Советском Союзе. Могу сказать, по крайней мере, что скучными они не бывают. К сожалению, информативными и полезными тоже. Но в них поднимается множество вопросов, которые заслуживают нашего внимания…

(эта часть замазана — прим. ред.)

Джеймс Бейкер: Благодарю. Хочу, чтобы вы знали: мы будем поддерживать вас всеми возможными способами. Публично и не только. Мы стремимся обеспечить вам стабильную международную среду. Очевидно, что это на руку и нам, и вам. И надеюсь, что внутри страны вы сможете показать, что эффективно поддерживаете американо-советские отношения таким образом, чтобы довести процесс контроля над вооружениями и разоружения к заключению соглашений.

Надеюсь, вы знаете, что те четыре-пять месяцев, выделенные в самом начале деятельности администрации на урегулирование вопросов контроля над вооружениями, давно прошли. Надеюсь, вы видите, что на этот раз наши идеи показывают серьезное отношение к продвижению процесса. С учетом имеющих место кардинальных изменений, особенно в Европе, если мы не будем двигаться, то подвергнемся риску. Честно говоря, наши переговоры могут стать неуместными.

Горбачев: Согласен.

Бейкер: Мне бы хотелось затронуть вопрос экономики. Эдуард знает, что с тех пор, как мы впервые заговорили около года назад, меня беспокоит одна проблема. Она заключается в том, что у вас может быть либо централизованно управляемая экономика, либо рыночная. Но не то и другое одновременно. Вы переходите к очень важной ценовой системе. Я рад, что вы приняли решение, хоть и далось оно непросто.

Горбачев: Вы правы.

Бейкер: Есть вещи, которые стоит сделать в первую очередь. А если быть точнее, их две.

Во-первых, вы должны поглотить излишек рубля. Вы планируете продавать квартиры, девальвировать валюту, выпускать обеспеченные золотом облигации и так далее, и это может помочь. Но сделать это нужно прежде чем система цен или инфляция станет исчисляться тысячами процентов. Вторая проблема — меры социальной поддержки. При внедрении новой системы ценообразования необходима и система социальной защиты беднейших слоев общества. Поглощение излишков рубля и создание системы социальной защиты могут уменьшить, а то и полностью исключить недовольство населения. Не люблю читать нравоучения, но иногда привычки со старой должности в казначействе дают о себе знать.

Горбачев: Это лишь старые профессиональные интересы, и они, как оказывается, не так уж плохи.



Бейкер: Совет, который я вам даю, стоит того. Но поймите, пожалуйста, что мы действительно хотим вашего успеха. Если по мере развития событий вы почувствуете, что мы делаем что-то нежелательное или не делаем что-то важное, без колебаний позвоните нам и поставьте в известность.

Горбачев: Так как продвигаются переговоры?

Бейкер: Они продвигаются. У нас с Эдуардом состоялся долгий разговор о Германии. Не знаю, рассказал он об этом вам и будет ли вам интересно узнать подробности.

Горбачев: Хотелось бы услышать ваши точки зрения.

Бейкер: Процесс объединения продвигается гораздо быстрее, чем ожидалось в декабре прошлого года. На прошлой неделе я встречался с министрами иностранных дел Франции, Великобритании и Германии. 18 марта подавляющим большинством ГДР проголосует за объединение. Они выберут себе лидеров для поддержки объединения. Вскоре после этого две Германии начнут обсуждать внутренние аспекты объединения: как объединить свои правительства, каким должен быть капитал, как разработать общую валюту, создать экономический союз и т.д. Я знаю, что вызывает у вас беспокойство. Я обсуждал это с господином Шеварднадзе. Мы понимаем ваши опасения. Судя по вашим недавним замечаниям, вы осознали неизбежность объединения. Важно, чтобы оно происходило целенаправленно и создавало возможности для реальной стабильности. В то же время мы считаем, что в контексте внешних аспектов объединения необходим какой-то механизм или структура. К этому необходимо подойти с осторожностью, чтобы не спровоцировать у немцев чрезмерный национализм. Механизм должен быть введен в действие только после того, как две Германии приступят к обсуждению вопросов внутреннего объединения. Я обсуждал с французами и немцами перспективу механизма «два плюс четыре», но не искал у них согласия. Имеется ввиду две Германии плюс Четыре Державы.

Горбачев: Вы говорите два плюс четыре, а я — четыре плюс два. Что вы думаете об этой формуле?

Бейкер: Два плюс четыре лучше. Я объяснил Эдуарду, что один только механизм, включающий Четыре Державы, работать не сможет. СБСЕ отличается громоздкостью. Не знаю, согласны ли немцы с формулой «два плюс четыре». Дело в том, что, подходя к внешним аспектам объединения Германии, нужно учитывать и соседние страны. Мы сражались вместе; вместе мы принесли мир в Европу. К сожалению, мы тогда плохо справились с этим миром, что привело к холодной войне. Теперь, поскольку быстрые и фундаментальные изменения происходят в Европе, у нас есть благоприятная возможность сотрудничать в интересах сохранения мира. Я очень хочу, чтобы вы знали: ни президент, ни я не намерены извлекать какие-либо односторонние преимущества из процессов, которые происходят.

Есть пара других моментов. Нейтралитет Германии не представляется нам чем-то благоприятным. ФРГ говорит, что этот подход неприемлем. На наш взгляд, воинственной может быть даже нейтральная Германия. Она вполне может решить, что ей нужен собственный независимый ядерный потенциал, а не зависимость от сдерживающих средств Соединенных Штатов. Все наши союзники и страны Восточной Европы, с которыми мы имели диалог, заявили, что хотят сохранения нашего присутствия в Европе. Не уверен, одобряете ли это вы. Позвольте сказать одно: если наши союзники захотят, чтобы мы ушли, мы так и поступим, причем немедленно. Могу заверить вас, что американский народ именно такого решения от них и ждет. Механизм, с помощью которого обеспечивается американское военное присутствие в Европе, — это НАТО. Упраздните НАТО — и США уйдут.

Мы понимаем, что не только для Советского Союза, но и для других европейских стран также важно иметь гарантии, что в случае сохранения присутствия США в Германии в рамках НАТО, нынешняя военная юрисдикция НАТО ни на дюйм не будет распространяться в восточном направлении. В конце концов, если это приемлемо для всех, мы могли бы провести дискуссии в контексте «два плюс четыре», в ходе которых можно было бы достичь подобного рода результатов. Быть может, есть лучший способ справиться с внешними последствиями объединения Германии, но мне о таковом ничего неизвестно. У нас нет согласия немцев, но мы говорили об этом с Геншером, и он взял время на раздумья. Дюма идея понравилась, а теперь я донес ее и до вас.

Горбачев: В принципе, я разделяю ход ваших мыслей. Процесс продолжается, и мы должны скорректировать его, так же как и новую реальность, не проявляя пассивности касаемо сохранения стабильности в Европе. Ну а для нас, как и для вас, независимо от разногласий, в перспективе объединения Германии ничего страшного нет. Прежде всего, мы оба заинтересованы в улучшении европейских условий, и не можем просто стоять в стороне. С какой Германией мы столкнемся в будущем? Каким образом можно будет включить ее в мировые структуры?

Во-вторых, в Лондоне, Париже, Будапеште и Варшаве точка зрения другая. Вчера я беседовал с [президентом Польши Войцехом] Ярузельским. Он знает, что вы сегодня здесь, а [федеральный канцлер ФРГ Гельмут] Коль и [глава МИД ФРГ Ганс-Дитрих] Геншер прибудут завтра. В связи с чем он желает позвонить и поговорить. Немецкий вопрос является для него ключевым. Для поляков он более чем важен.

Бейкер: Верно.

(следва)

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели