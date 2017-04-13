/Поглед.инфо/ Само преди седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп бе обвинен, че е марионетка в ръцете на Русия и неволен агент на влияние. Сега, с решението си да бомбардира Сирия, г-н Тръмп провокира дипломатически сблъсък с Русия. А рязкото му обръщане от симпатия към конфронтация шокира Вашингтон и другите столици.

Перспективите за подобряване на отношенията между САЩ и Русия се оказват доста неясни в резултат от атмосферата на подозрение, възникнала от намесата на Кремъл в президентските избори в САЩ; но разведряването, което до неотдавна толкова обещаваше г-н Тръмп, изведнъж се превърна в нова спирала на Студената война.

(рус. ез.)

Резкое изменение позиций Трампа в отношении России вызвало геополитический шок

Вашингтон. — Неделю назад президента США Дональда Трампа обвинили в том, что он является оружием в руках России, невольным агентом влияния, который настолько сильно восхищается президентом России Владимиром Путиным, что даже защищает российского лидера от нападок критиков, называющих его убийцей.

Теперь, когда своим решением г-н Трамп спровоцировал дипломатическое столкновение с Россией г-на Путина, его администрация обвиняет Москву в попытках скрыть факт применения химического оружия сирийским режимом против его собственных граждан, а госсекретарь США настаивает на том, чтобы Москва сделала выбор между Сирией и США.

Даже несмотря на непредсказуемость президентства г-на Трампа, его резкий разворот от симпатии к конфронтации шокировал Вашингтон и другие столицы. Перспективы налаживания отношений между Америкой и Россией уже были довольно смутными, учитывая атмосферу подозрений, возникшую в связи с вмешательством Кремля в ход президентских выборов в США, однако разрядка, которую не так давно обещал г-н Трамп, внезапно переросла в новый виток холодной войны.

С точки зрения представителей лагеря г-на Трампа, этот резкий разворот просто доказал, насколько ошибочными были с самого начала все версии о заговоре. «Этот шаг в Сирии в первую очередь позволил доказать отсутствие каких-либо связей с Россией», — отметил сын г-на Трампа, Эрик Трамп (Eric Trump).

С точки зрения некоторых критиков, это было циничной попыткой отвлечь внимание общественности от расследований возможных контактов между помощниками г-на Трампа и Россией, несмотря на то, что Москва пыталась помочь г-ну Трампу одержать победу на выборах.

В любом случае все это указывает на то, что в ближайшие несколько месяцев отношения между Россией и Америкой могут быть весьма непостоянными и взрывоопасными, учитывая импульсивные реакции президента, не обладающего опытом ведения внешней политики, зачастую резкие реакции российского лидера, тоже подверженного приступам раздражения, а также противоречия в национальных интересах этих стран в ключевых регионах мира.

«Я с самого начала скептически отнесся к перспективе успешной перезагрузки отношений США и России после всего того, что произошло в последние несколько лет, — сказала Анджела Стент (Angela Stent), бывший офицер национальной разведки США, а ныне сотрудник Джорджтаунского университета. — Удивляет то, насколько быстро мы вернулись к тому статус-кво, который существовал в конце периода работы администрации Обамы».

Джон Байерли (John R. Beyrle), бывший посол США в Москве, отметил, что крайности в отношениях между странами часто преувеличиваются и что, вероятнее всего, все остановится где-то посередине. «Уровень доверия настолько сильно понизился, что эти первые встречи не помогут нам достичь соглашений, а расследования возможного вмешательства России в ход выборов бросает гигантскую тень, существование которой придется признать обеим сторонам», — сказал он.

Г-н Трамп стал четвертым подряд президентом, который вступил в должность с твердым намерением перезагрузить отношения с Москвой. Но его отличие заключается в том, что прошлогодние хакерские атаки на системы национального комитета Демократической партии, в проведении которых разведывательное сообщество обвиняет Россию, сделали сближение г-на Трампа с г-ном Путиным весьма проблематичным в политическом смысле.

Его готовность закрыть глаза на аннексию Крыма, на военное вторжение России на восток Украины и — до недавнего времени — на поддержку сирийского президента Башара аль-Асада озадачивала многих экспертов. Г-н Трамп назвал г-на Путина «более сильным лидером», чем президент Барак Обама, хвалил его за «отличную работу» и высказывал надежду на то, что российский лидер станет его «новым лучшим другом». Бывший исполняющий обязанности директора ФБР Майкл Моррелл (Michael Morrell) написал осенью прошлого года, что г-н Трамп, по всей видимости, является для Москвы «невольным агентом влияния».

Ко вторнику, 11 апреля, после того как г-н Трамп приказал нанести ракетный удар по военному аэродрому в Сирии в ответ на применение сирийским режимом химического оружия против его собственных граждан, госсекретарь Рекс Тиллерсон (Rex W. Tillerson) прибыл в Москву, чтобы предупредить Москву о необходимости прекратить поддерживать г-на Асада. Его встретили довольно холодно, ему отказали во встрече с г-ном Путиным — ни одному госсекретарю США еще не отказывали во встрече с российским лидером во время его первого визита в Москву со времен Корделла Халла (Cordell Hull). А в Вашингтоне прошел брифинг, на котором Россию обвинили в попытках скрыть химическую атаку сирийского режима против мирных граждан.

На все это Россия отреагировала жесткой риторикой. Во вторник г-н Путин сравнил действия г-на Трампа в Сирии с вторжением президента Джорджа Буша-младшего в Ирак в 2003 году. А премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что президент Трамп оказался вовсе не таким, каким он хотел казаться в ходе своей предвыборной кампании.

«Все. Остатки предвыборного тумана рассеялись», — написал он на прошлой неделе в Фейсбуке. А в конце он подчеркнул, что «существующая машина власти» сломала «предвыборные установки Трампа».

По словам г-на Моррелла, несмотря на то, что он называл г-на Трампа «агентом влияния» России, он всегда считал, что поведение России рано или поздно спровоцирует расхождение путей. «Видимо, именно это сейчас и происходит», — сказал он. Но, по его словам, г-н Трамп предпочел, чтобы эту позицию озвучили г-н Тиллерсон и другие.

«Ему необходимо сделать это, ему необходимо выступить с критикой огромного числа агрессивных шагов, предпринятых Путиным за последние два года», — отметил г-н Моррелл.

Дженнифер Палмери (Jennifer Palmieri), которая была директором по коммуникациям в предвыборном штабе Хиллари Клинтон, утверждает, что резкое изменение тона в последние несколько дней вовсе не доказывает, что в период предвыборной кампании между штабом г-на Трампа и Россией не было сговора. «Все, что, как мы полагаем, произошло в ходе предвыборной кампании, может оказаться правдой: Путин хотел, чтобы он стал президентом, а на прошлой неделе администрация сделала то, что она сделала, — сказала она. — Все это вполне может быть частью мастерской уловки — или же Путин очень расстроился».

В любом случае, по ее словам, «нет никаких доказательств, опровергающих наши подозрения касательно того, что произошло в период выборов, или указаний на то, что демократам стоит прекратить расследования. Более того, довольно странно, что сам он ничего не сказал по этому поводу».

В среду у г-на Трампа появится такая возможность, когда он будет принимать генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга (Jens Stoltenberg). Европейские лидеры внимательно выслушают все то, что скажет им г-н Трамп, учитывая, что в ходе предвыборной кампании он критиковал НАТО и хвалил г-на Путина.

Помощники г-на Трампа были крайне недовольны сосредоточенностью общественности на расследованиях возможных связей команды г-на Трампа с Россией и утверждениях о том, что они сделали нечто недопустимое, несмотря на отсутствие веских доказательств сговора между предвыборным штабом г-на Трампа и Москвой. Они обвиняют СМИ в распространении фейковых новостей, которые теперь опровергнуты. Как, спрашивают они, могла команда г-на Трампа заключать секретные соглашения с Россией, если его собственный госсекретарь даже не может встретиться с г-ном Путиным?

«Довольно интересно то, что мы прошли путь от непосредственных связей с Россией до разочарований в связи с невозможностью встретиться с ним, — отметил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер (Sean Spicer). — В этом есть некая ирония».

Эрик Трамп озвучил ту же мысль в своем интервью лондонской газете Daily Telegraph, которое было опубликовано во вторник, 11 апреля. Он заявил, что к нанесению удара против сирийского режима в связи с применением химического оружия отца отчасти подтолкнула его сестра Иванка, которая была возмущена такой жестокостью президента Сирии.

Несмотря на множество вопросов, окружающих подход президента к России, Эрик Трамп заявил, что его отец не позволит г-ну Путину «помыкать» им. «Он не из тех людей, кого можно запугать», — добавил он.

Между тем члены Конгресса пытаются разобраться в происходящем.

«Это в первую очередь говорит о непоследовательности внешней политики его администрации, — отметил сенатор-демократ Крис Мерфи (Chris Murphy). — Перемены в риторике касательно России сбивают с толку. Я рад этим изменениям и надеюсь, что эта тенденция сохранится. Однако пока все, что нам известно о внешней политике, это то, что, вероятно, она изменится через пару недель».

Но, по словам Мерфи, комитеты Конгресса по делам разведки все еще должны разобраться в том, что произошло в прошлом году. Если бы смена тона администрации произошла два месяца назад, это, по его словам, могло поколебать решимость комитетов. Однако в тех пор появилось множество новых данных.

«Сейчас в этой истории появилось много важных фактов, — сказал он. — Мы должны докопаться до сути».

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