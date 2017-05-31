/Поглед.инфо/ През септември миналата година, по време на срещата на върха на "Г-20", Владимир Путин поднесе на Си Дзинпин като подарък кутия със сладолед.

Последва върволица от китайски вносители, които веднага отидоха да преговарят за сътрудничество с руските производители на сладолед. Но разширяването на търговските отношения между двете страни не се ограничава само до това лакомство: през изминалата година, Китай се превърна в основен вносител на руски храни. След "сладоледената дипломация" на Путин, повече от 30 нови вида руски стоки стигнаха до китайския пазар.

(рус.ез.)

После путинской «дипломатии мороженого» более 30 видов российских товаров попали на китайский рынок

В сентябре прошлого года во время саммита «Большой двадцатки», проходившего в китайском городе Ханчжоу, Владимир Путин вручил Си Цзиньпину в качестве подарка ящик с мороженым, после чего «дипломатия мороженого» тут же стала горячей темой для обсуждения. Тогда Путин сказал, что помимо мороженного он совершенно не интересуется сладким. Это высказывание развеяло давно закрепившийся за ним образ «железного человека» и, напротив, показало его с довольно симпатичной стороны.

«Купленное Путиным во Владивостоке мороженое вполне могло быть произведено нашей фирмы», — пошутил в интервью нашему изданию житель дальневосточного города Хабаровск Амир Хануев.

Амир руководит компанией по производству мороженого. Несмотря на довольно скромные объемы производства, их фабрика выпускает высококачественную продукцию. «Хабаровск граничит с Китаем, и это предоставляет нам огромные возможности для экспорта», — сообщил Амир. О влиянии путинской «дипломатии мороженого» на его бизнес он говорил очень возбужденно: «За более чем три месяца после саммита G20 около 100 китайских импортеров приехали к нам для проведения переговоров о сотрудничестве». В действительности помимо мороженого на китайский рынок постоянно поступают различные сельскохозяйственные продукты. В прошлом году Китай уже стал основным потребителем российского продовольствия. Более 30 видов российских товаров, представленных на прошлой неделе в Шанхае на Международной выставке индустрии пищевых продуктов и напитков в Китае, также ждут, когда для них откроются двери в китайский рынок.

Российско-китайское сотрудничество в сфере сельского хозяйства

Сфера производства молочных продуктов, представителем которой является Амир, дает хорошую прибыль на китайском рынке. Согласно данным российского центра аналитики молочного рынка «Milknews» и национального союза производителей молока «Союзмолоко», за первые десять месяцев 2016 года экспорт российской молочной продукции в Китай вырос в 1,7 раза и достиг 6,7 миллионов долларов. А за последние пять лет объемы экспорта российской молочной продукции в Китай выросли в 23раза. Исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов заявил, что Китай является «ключевым стратегическим торговым партнером и приоритетным направлением расширения экспорта молочной продукции». Он заметил, что в 2017 году экспорт молочной продукции в Китай продолжает расти.

Мороженое Амира также в прошлом году стремительно вошло на рынок Китая. По его словам, последняя партия товара массой 6 тонн в ближайшие несколько недель прибудет в Шанхай. Также он добавил, что мороженое необходимо подстроить под вкусовые предпочтения китайцев.

Молочные продукты — это лишь один пример из целого ряда российских товаров, попавших на китайский рынок. На прошедшем недавно международном экономическом форуме «Один пояс, один путь» Китай и Россия пришли к соглашению учредить для регионального развития и сотрудничества совместный фонд с капиталом 100 миллиардов юаней. Первоначальный капитал в 10 миллиардов юаней будет использован для продвижения сотрудничества между российским Дальним Востоком и северо-восточным регионом Китая Дунбэй. Основным направлением данного сотрудничества станет сельскохозяйственная сфера. Последние два года в Китае укрепилась продовольственная безопасность, а в России стал активно продвигаться экспорт сельскохозяйственной продукции за иностранную валюту. Все это значительно способствовало стремительному развитию российско-китайской двусторонней торговле сельхозпродукцией. Китай также постепенно открывается для импорта российской сельхозпродукции.

17 декабря 2015 года во время 20-й встречи глав правительств Россия и Китай подписали соглашение касательно условий экспорта российской пшеницы в Китай, которое частично ликвидировало некоторые ограничения по ввозу. Поезд с первой 500-тонной партией пшеницы прибыл в Китай в апреле этого года из Краснодарского края на Маньчжурскую железнодорожную станцию, расположенную в автономном районе КНР Внутренняя Монголия. Примерно в это же время в Минсельхозе России состоялось подписание долгосрочного контракта на поставку в КНР российской сельхозпродукции. Контракт был подписан между российско-китайской компанией «Экспортная продовольственная торговля» и китайской компанией «Китайско-европейское сельскохозяйственное развитие». Экспорт российской сельскохозяйственной продукции в Китай осуществляется в рамках реализации инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай».

Что касается перспектив российско-китайского сотрудничества, Представитель Российского экспортного центра Сергей Лебедев, являющийся директором по развитию бизнеса с Китаем, считает, что Россия всегда рассматривала китайский рынок в качестве приоритетного направления. Российский экспортно-импортный банк (РОСЭКСИМБАНК) и отдельные импортеры готовы предоставить кредит китайским партнерам. Лебедев выразил надежду на то, что в рамках инициативы «Один пояс, один путь» товарооборот между Россией и Китаем к 2020 году достигнет уровня 200 миллиардов. Эту же цель поставили в этом году главы двух стран.

Китай уже стал основным потребителем российских продуктов питания

Согласно данным Российского экспортного центра в 2016 году Китай уже стал основным потребителем российских продуктов питания. Китай закупил у России продукции общей стоимостью в 1,55 миллиардов долларов, рост по сравнению с предыдущим годом составил 20%. На прошлой неделе более 50 российских компаний представили на Международной выставке индустрии пищевых продуктов и напитков в Китае, проходившей в Шанхае, более 30 видов продукции. Помимо мороженого на выставке присутствовали бакалея, сладости, шоколад, алкогольные напитки, мёд и другие товары. Также генеральное консульство России в Шанхае организовало презентацию российских экологически чистых продуктов.

Российско-китайское сотрудничество в области сельского хозяйства с каждым днем становится все более тесным, и китайские импортеры также ищут возможности для бизнеса. Один из представителей этого бизнеса Сяован сообщил нашему корреспонденту, что на сегодняшний день российская продукция пока не вызывает такого большого ажиотажа на китайском рынке как новозеландское молоко или австралийские бифштексы. Однако при условии большей открытости, может появиться больше каналов для товарообмена.

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