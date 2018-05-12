/Поглед.инфо/ Природата на Запада – на немци, американци, англичани или французи, е една – агресивност и пълно пренебрежение към живота на другите хора.

На 22 юни 1941 г. прекрасната страна СССР е нападната от варварите на Запада, всеки един от които не струва колкото малкия пръст на кой да е гражданин на Съветския съюз. Поглеждате лицата на съветските хора от предвоенния период: светли, чисти, умни, одухотворени лица. Всеки един от тях може да бъде нарисуван на портрет. Хитлеристите се втурнаха да убиват точно тези хора, а Хитлер заяви пред целия свят, че води изтребителна война на изток.

Невъзможно е да не се съгласим с авторите, които смятат, че природата и основната ценност на Запада е агресията. Цялата история потвърждава тази оценка.

Агресивната същност на Запада се проявява във войните, които води във всички краища на планетата, както и чрез методите за водене на тези войни: войните на хитлеристка Германия например, не се различават от войните, които водят Англия и Съединените щати...

(рус.ез.)

Агрессивная сущность Запада

Сущность Запада немецкого, американского, английского или французского одна – агрессия и полное пренебрежение к чужим жизням.

22 июня 1941 года на прекрасную страну СССР напали варвары Запада, каждый из которых не стоит мизинца гражданина Советского Союза. Вы посмотрите на лица советских людей предвоенного времени: светлые, чистые, умные, одухотворённые лица. С каждого из них нужно писать портрет. Вот этих людей шли убивать гитлеровцы, и Гитлер на весь мир заявлял о том, что на Востоке ведёт войну на истребление.

Невозможно не согласиться с авторами, которые считают агрессию сущностью и базовой ценностью Запада. Вся история подтверждает указанное утверждение в оценке Запада. Сущность Запада немецкого, американского, английского или французского одна – агрессия и полное пренебрежение к чужим жизням.

Агрессивную сущность Запад проявил своими войнами во всех уголках планеты, и методы ведения этих войн гитлеровской Германией и, например, Англией и США мало отличаются друг от друга.

Бомбардировка Дрездена 13-15 февраля 1945 года – это одно из преступлений США и Англии во время Второй мировой войны 1939-1945 гг.: акт массового уничтожения людей, террора.

До Второй мировой войны Дрезден являлся одним из самых красивых городов Европы. Здесь находилось множество объектов, представляющих большое культурное значение: знаменитая Дрезденская картинная галерея, второй по величине в мире музей фарфора, оперный театр, который соперничал по акустике с театром Ла-Скала, дворцовые ансамбли в стиле барокко Цвингер, замок 15 века, Церковь Хафкирхе и множество других церквей и зданий, представляющих историческую ценность.

Дрезденская картинная галерея является одним из крупнейших в мире собраний произведений живописи. Галерея основана в 1560 году. В ней собраны произведения старых и новых европейских мастеров: Рафаэля, Джорджоне, А. Дюрер, Я . Вермера и др.

Дрезден был выбран США для уничтожения по двум основным причинам: отсутствием в городе и вокруг него средств ПВО и наличием в городе огромного количества культурно-исторических ценностей. Немаловажное значение имел и тот факт, что Дрезден после окончания войны оставался в зоне влияния СССР, а войска Красной армии на момент бомбардировки находились в 60 км от города, и Америке надо было уничтожить город пока туда не вошли советские войска.

Американские и английские ВВС в небе над городом чувствовали себя в полной безопасности, так как почти все тяжёлые зенитные батареи были передислоцированы на Восточный фронт для отражения атак самолётов СССР и в Рур. Истребители ПВО тоже были переброшены против нашей армии. Город оставался беззащитным перед авиацией противника, так как даже гитлеровцы не предполагали, что США и Англия могут подвергнуть массированной бомбардировке город, в котором практически отсутствовали военные объекты и воинские части. И, действительно, до 13 февраля 1945 года по ранее разработанному плану город никто не бомбил.

Бомбардировка Дрездена была не воздушным боем, а безнаказанным убийством десятков тысяч безоружных людей, в том числе женщин и детей. Как показывает история, Америка в основном и воюет с безоружными людьми, которые не имеют возможности себя защитить. Британское и американское командование заранее спланировало операцию "Удар грома" как массовое убийство мирных горожан.

Британский историк Ирвинг, который за свои исторические труды сидел в английской тюрьме, о Дрездене писал: "Были разрушены бесценные памятники архитектуры. Среди них три дворца, старая ратуша, Цвингер (также построенный Земпером), Новая Художественная галерея, четыре музея, Домовая Церковь. Знаменитая на весь мир художественная галерея под названием Зеленые Своды, архитектурный шедевр Шинкеля, Альбертинум с его бесценной коллекцией скульптур и Академия художеств — также сгорели дотла".

Америка всегда стремилась и стремится уничтожить историческое наследие человечества. Америка желает, чтобы мир забыл свою историю, и история для всех народов мира начиналась со дня образования США. Именно поэтому с таким неистовством США уничтожали культурное наследие в Германии, Ираке, Сирии и в других странах.

Именно поэтому они переписали великую и прекрасную историю России и пытаются внедрить русским комплекс неполноценности, связанный якобы со сплошной чередой проб и ошибок, сопровождающихся репрессиями своих граждан.

История народов, сфальсифицированная в США, совершенно не соответствует фактической истории и культурному уровню русского и других народов планеты, но именно она всей мощью богатой американской державы навязывается миру. Чтобы люди верили этой выдуманной в США истории, Америка уничтожает культурные ценности человечества, сжигает библиотеки в других странах и навязывает миру свои «культурные» ценности. И вот уже боевики ИГИЛ с остервенением разбивают кувалдами на мелкие кусочки каменные свидетельства истории человечества в Пальмире и других городах Ближнего Востока. Наследники террора США в небе над Дрезденом продолжают дело своих наставников и надо полагать не бесплатно, ибо, зачем им тратить столько сил на разрушение памятников древней культуры.

То, что американцы бомбили и фактически уничтожали города вместе с жителями без военной необходимости, является неопровержимым фактом. В Германии к таким городам наряду с Дрезденом можно отнести Вюцбург, Хильдесхайм, Падерборн, Пфорцгейм, а в Японии – Хиросиму и Нагасаки. США без военной необходимости разрушили сотни городов не только Германии, но и в Италии, Австрии, Франции, Чехии, Румынии и в других стран Европы.

Указанные страны под давлением США стремятся заставить забыть об этом своё население. Например, о страшных бомбардировках французских городов на побережье Бискайского залива французы забыли и школьникам об этом не рассказывают. Бомбардировками англо-американцы почти полностью разрушили древние французские города: Лориана, Сен-Назера, Бордо, Ла-Рошели, Нанта и др. Немецкие военнослужащие почти не пострадали, а французов по самым скромным подсчётам погибло 60 тысяч человек.

Американцы осуществляли бомбардировки бомбардировщиками В-17 «Летающая крепость», а англичане – «Стирлингами» и «Ланкастерами».

В ходе войны выявилась малая эффективность действия дальних четырехмоторных бомбардировщиков по промышленным и военным объектам. Германия успешно маскировала и рассредоточивала свои военные заводы. Военное производство в Германии и работающих на неё странах неуклонно росло до конца 1944 года. Применение стратегических бомбардировщиков для непосредственной поддержки сухопутных войск на Западном фронте также оказалось малоэффективным. США и Англия «эффективно» уничтожали только гражданское население и жилые кварталы городов. Отдельные исследователи указывают на уничтожение США в 1945 году 2-х млн. гражданских лиц.

Уже 31 января 1945 года передовые части советских войск находились на плацдармах на реке Одер, в 60-70 километрах от Берлина. Войска США и Англии в то время оправлялись от сильного удара, нанесённого им немцами в Арденнах, и находились в сотнях километров от Берлина, на западной границе Германии, но продолжали бомбить немецкие города, конечно, не с целью оказания помощи Красной Армии.

Но вину за Дрезден американцы свалили на СССР, утверждая, что разбомбить Дрезден их просил Сталин на Ялтинской конференции. Но документы конференции опровергают американские утверждения. Такая просьба со стороны СССР отсутствует в материалах конференции. Но это не смущает США, и они продолжают, как всегда, искажать исторические события.

В действительности, решение о бомбардировке Дрездена было принято до начала Ялтинской конференции. Операция была намечена на время проведения конференции, но помешали погодные условия, нелётная погода.

США и Англия стремились оставить Красной Армии не города с заводами и фабриками, а груды битого кирпича, разрушенного бетона, искореженного металла и трупы людей. Когда наши части 25 апреля 1945 года подошли к крупнейшему в Европе индустриальному центру в Чехословакии, который всё время войны производил для Германии огромное количество военной техники, бомбардировщики 8-й воздушной армии США разбомбили заводы «Шкода» в Пильзене. Они сбросили на заводы 638 тонн бомб. Дрезден тоже разбомбили, когда наши части находились в 60 км от города.

В Дрездене до войны проживало 650 тысяч человек. На момент бомбардировки города англо-американцами по разным оценкам вместе с беженцами и раненными, лечившимися в госпиталях, в Дрездене находилось от 1,3 до 2,5 миллиона человек.

Англичане начали бомбардировку Дрездена 13 февраля 1945 года поздним вечером. Варварскую бомбардировку осуществляли в три захода с использованием почти трёх тысяч тяжёлых самолётов.

В 21 час 55 минут прилетели самолёты-осветители, которые освещали цели стокилограммовыми светящимися бомбами, медленно опускавшимися на парашютах. За осветителями шли самолёты с зажигательными бомбами, которые бомбили и поджигали цель. По очагам пожаров ориентировались подходящие к целям бомбардировщики. Маркировщикам работать было просто, так как жители города не позаботились даже о светомаскировке. Они были уверены, что на мирный город никто бомбить не будет.

После 22 часов на город посыпались сотни бомб основной группы бомбардировщиков. Дрезден был превращён в море огня. Сотни пожаров соединились в один громадный пожар. Как и предполагалось англо-американскими технологиями массового уничтожения гражданского населения, огромные массы воздуха всасывались в образовавшуюся воронку и создавали искусственный смерч. Вихри поднимали людей и бросали в бушующее пламя. Из бомбоубежищ вытягивался кислород, обрекая укрывшихся людей на смерть. Страшный жар сжигал всё живое. Волосы и одежда людей мгновенно вспыхивали, как факелы. Город бомбила первая волна британских тяжелых бомбардировщиков «Ланкастер». Пламя было видно на удалении более чем в 150 км.

После того как перестали разрываться бомбы наступила трёхчасовая пауза. Тысячи оставшихся в живых людей побежали от смертоносного жара в парк Дрездена под названием Гросс-Гартен.

Через три часа после первого удара в небе появилось вдвое больше бомбардировщиков, которые начали бомбить город и городской парк, в котором укрылась часть жителей Дрездена. Массовое убийство людей продолжалось. Мгновенно в парке загорелась трава, деревья и в течение нескольких минут были заживо сожжены укрывшиеся в нём люди.

Над городом выл смерч. Снова люди в подземных убежищах задыхались или мгновенно сгорали. Как пишут отдельные исследователи, в результате второго удара в городе возникло два смерча, которые выжигая всё на своём пути, двигались навстречу другу и слились воедино. Температура в эпицентре смерча достигала полторы тысячи градусов: плавился металл, плавился даже кирпич. Образовалась направленная вверх тяга, которая с огромной силой и скоростью засасывала в пламя всё, что было у неё на пути. В огонь бросало людей, вырванные с корнем деревья, обломки зданий, автомобили. Унесённые смерчем обломки зданий находили на расстоянии 40 км от Дрездена. Жар от пламени сгорающего города чувствовался даже в кабинах английских лётчиков.

Во время первого налёта 13 февраля 1945 года на Дрезден 244 самолёта сбросили около 900 тонн бомб. Во время второго налёта 515 самолётов сбросили около 1800 тонн бомб. Общее количество одних зажигательных бомб, которые были сброшены на Дрезден, составило 650 тыс. шт.

14 февраля 1945 года днём США направили на Дрезден 311 «Летающих крепостей» В-17, которые сопровождали 72 истребителя Р-51 «Мустанг». На город было сброшено еще около 500 тонн фугасных и 300 тонн зажигательных бомб. Но американцам и этого было недостаточно. Ещё 211 американских бомбардировщиков сбросили на город 465 тонн фугасных бомб.

Более того, сопровождавшие бомбардировщики истребители на бреющем полёте расстреляли большое количество беженцев и расчётов пожарных машин, спешивших из других городов Германии на помощь всё ещё горевшему Дрездену.

Количество граждан, погибших в Дрездене в результате англо-американских бомбардировок, указанное разными исследователями, колеблется от 30 тысяч до половины миллиона и более человек. Многие историки и исследователи число погибших от англо-американских бомбардировок людей в Дрездене оценивают более чем в 100 тысяч человек. Англия и США считают, что погибло не более 30 тысяч человек. В связи с тем, что до бомбардировок в Дрездене вместе с беженцами находилось более одного миллиона человек, имеются основания полагать, что погибли сотни тысяч людей.

При таком массовом убийстве гражданского населения ни маршал Артур Харрис, ни лётчики-убийцы не были осуждены, а вошли в историю Англии и США, как герои. Защитники указанных стран сравнивают Дрезден и Ковентри, зная о том, что бомбардировки этих городов несопоставимы, потому что в Ковентри за всю войну погибло 380 человек, а в Дрездене – более 100 тысяч человек. Ковентри был настоящим военным объектом, так как являлся местом хранения вооружений и других военных запасов, а Дрезден военным объектом не являлся.

Надо отметить, что уничтожая немецкие и другие города, остающиеся в Восточной Европе, США стремились нанести ущерб СССР. Варварские бомбардировки Дрездена подтверждают указанную цель США. Например, полностью разрушив более 12 тысяч зданий в центре города, США и Англия сохранили железнодорожные транспортные артерии. Сортировочная станция в предместьях Дрездена получила незначительные повреждения, а вот железнодорожный вокзал, на который прибывали беженцы, был разрушен полностью. Сохранили англо-американцы и мост через Эльбу. Движение военных эшелонов через дрезденский узел возобновилось через три дня.

Необходимо сказать ещё об одной причине, в связи с которой США принялись уничтожать граждан Германии. Америка мстила немцам за свой позор, за бездарность своих генералов и отсутствие необходимой смелости и умения вести боевые действия солдат.

Второй фронт, открытый в июне 1944 года высадкой англо-американских экспедиционных сил на территории Северо-Западной Франции, заметно не повлиял на переброску Германией дивизий против советских войск. За вторую половину 1944 года немецко-фашистское командование перебросило из стран Европы на советско-германский фронт 59 дивизий и 13 бригад. Уже в Белоруссии наши войска перемалывали и те немецкие соединения, которые по их местоположению должны были быть использованы против англо-американских войск.

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