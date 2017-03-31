/Поглед.инфо/ Видяхме съдбата на Пиночет, Нориега, Хюсеин и Мубарак: всички те бяха американски "пионки", и всичките изведнъж ги пожертваха...

Някои хора толкова са потопени в собствения си уютен свят на евроилюзии, че отказват да забележат през тънката обвивка на самохипнозата реалността на бурята. И приемат списъка от крещящи факти, които ясно сочат към ужасния край на ужас без край: 1. МВФ отказва на режима в Киев нов кредитен транш. 2. Аналогично, Световната банка отложи разглеждането на заем за Киевския режим. 3. USAID напълно прекрати финансирането на "антикорупционни" проекти за Украйна. 4. Конгресът създаде комисия за разследване злоупотребите на режима на Киев... Диагнозата е съвсем ясна: идва краят на режима на Порошенко. Проектът "Украйна" е признат за нерентабилен и се закрива.

(рус.ез.)

Александр Роджерс: Проект «ЕвроРуина» закрыт

Посмотрите на судьбы Пиночета, Норьеги, Мубарака и Хусейна – все они были американскими «прокси», и всех их в одночасье слили...

Некоторые настолько погрузились в уютный мирок своих евроиллюзий, что в упор отказываются замечать стучащуюся к ним сквозь тонкую скорлупу самовнушения грозовую реальность.

А мы возьмём и перечислим буквально кричащие факты, которые недвусмысленно указывают на ужасный конец ужаса без конца:

1. МВФ отказался включать в своё расписание рассмотрение вопроса о предоставлении киевскому режиму нового транша кредита. В опубликованном графике заседаний на ближайшее время Украина не упоминается.

2. Аналогично Всемирный банк отложил рассмотрение вопроса о предоставлении кредита киевскому режиму. Пока с 31 марта на 2 мая (символичная дата). А там, глядишь, и навсегда.

3. USAID полностью прекратило финансирование «антикоррупционных» проектов вна Украине.

4. Создана комиссия Конгресса, которая будет расследовать нецелевое использование выделенных киевскому режиму средств.

5. Высокий суд Лондона отклонил заявление киевской хунты о том, что предоставленный кредит в 3 миллиарда долларов являлся инструментом политического давления. И изначально было понятно, что именно так и будет – потому что обратное решение создало бы неприятный прецедент (а островное право как раз прецедентное), позволяющий аналогично трактовать и, к примеру, транши МВФ и других международных финансовых институций.

Все эти сельские хитрости а-ля «прикинуться шлангом» не прокатывают, когда речь идёт о евробондах, проданных на Ирландской бирже и сопровождаемых солидными юридическими гарантиями со стороны почтенных фирм с трёхсотлетней историей. Ради каких-то селюков/туземцев, которые даже не умеют носить костюмы, никто правил мировой финансовой системы менять не будет.

6. Высокий суд Лондона согласился на упрощённое/ускоренное рассмотрение дела о возврате 3 миллиардов долларов (плюс проценты) Российской Федерации. Дебатов не будет.

16 апреля (Пасха, время приносить в жертву козлов отпущения) Высокий суд Лондона соберётся на очередное заседание, где примет решение не в пользу Украины – тут практически ни у кого нет ни сомнений, ни иллюзий на этот счёт.

На мой взгляд, диагноз вполне однозначен: Режим Порошенко сливают. Проект «Украина» признан нерентабельным и закрыт.

Мне тут некоторые камрады пытались возражать, что «Порошенко для них свой сукин сын, поэтому его не бросят». Ребята, вы плохо учили модерную историю: США регулярно сливают «своих сукиных сынов», когда те становятся отработанным материалом.

Посмотрите на судьбы Пиночета, Норьеги, Мубарака и Хусейна – все они были американскими «прокси», и всех их в одночасье слили. Несмотря на то, что все они были гораздо более успешными, чем Порошенко.

Проект «Евроруина» закрыт. Всем спасибо, но не все свободны. Вас, майданутые, я попрошу остаться…