/Поглед.инфо/ Когато за първи път американецът Робърт Шафран се среща с новите си колежани, всички те, по някаква причина, го наричат Еди. Оказва се, че по-рано там е учило момче, което прилича на Робърт като две капки вода. Момчетата се срещат и, разбира се, се оказват братя.

Но щастливата история приема неочакван обрат, след като за нея разказа британския вестник The Daily Mail. Позвънил им Дейвид Келман – студент в друг ню-йоркски колеж, който изглеждал точно като двамата братя. Скоро след това обаче се срещат с друг студент от Ню Йорк и се оказва, че и той изглежда също като двамата братя. Установява се, че момчетата са трима оцелели братя от монозиготна многоплодна бременност. Четвъртият е починал при раждането. Трите деца били отгледани в различни приемни семейства. Оказва се, че братята са били в центъра на секретен, но одобрен от властите експеримент. Ръководи го д-р Питър Нойбауер, психоаналитик и ръководител на Центъра за развитие на детето в Манхатън. Той искал да установи дали човешкото поведение се определя от набор от гени или от околната среда. Тази идея се съдържа в дискусионния проект "Природата срещу възпитанието".

Идеални експериментални субекти са идентични братя и сестри, разделяни веднага след раждането им. Експериментът е финансиран от няколко национални института по здравеопазване в САЩ в сътрудничество с Агенцията за осиновяване.

Напомняме, че подобни експерименти са провеждани в концлагера Аушвиц от нацисткия лекар Йозеф Менгеле; както и фактът, че д-р Нойбауер (1913-2008), който през Втората световна война живее и работи в Швейцария, след края на войната емигрира в САЩ...

(рус.ез.)

В стиле Йозефа Менгеле: трое братьев в США стали жертвой жестокого эксперимента

В первый же день своей учебы американец Роберт Шафран обзавелся кучей друзей и подружек. Правда, все отчего‐то звали его Эдди. Оказалось, раньше там учился парень, как две капли воды похожий на Роберта. Ребята встретились и, конечно, оказались родными братьями. Но счастливая история приняла неожиданный поворот. Подробнее — в материале «360».

В 1980 году американец Роберт Шафран начал учиться в муниципальном колледже округа Салливан в штате Нью-Йорк. В первый же день 19-летний молодой человек обзавелся кучей новых друзей. Юноши похлопывали его по плечу, а девушки бросались в объятия. Единственной странностью было то, что все называли его Эдди. Историю об этом рассказала британская газета The Daily Mail.

Загадку прояснил сосед Роберта по комнате Майкл Домитц. Ранее его соседом был студент Эдди Галланд, который уехал учиться в другой колледж. Оказалось, что Роберт и Эдди не просто похожи друг на друга, они были абсолютно одинаковыми: совпадали и фигуры, и волосы, и все остальное. Поэтому студенты просто решили, что Эдди вернулся обратно в Салливан.

Домитц выяснил, что оба парня родились 12 июля 1961 года, затем их усыновили разные семьи. Эдди и Роберт встретились и увидели, что одинаково разговаривают, смеются, IQ каждого оценивается в 148 баллов, им нравятся одни и те же книги, фильмы и цитаты из них. В больнице подтвердили, что Эдди и Роберт являются близнецами. История вызвала переполох в прессе, но дальнейшие события оказались еще более удивительными.

Неожиданный поворот

Молодым людям позвонил студент еще одного нью-йоркского колледжа Дэвид Келлман и сообщил, что выглядит в точности как два брата. Выяснилось, что юноши были тремя выжившими братьями из монозиготной многоплодной беременности. Четвертый ребенок скончался при рождении. Эту информацию сообщили в агентстве по усыновлению в Манхэттене.

Братья родились на Лонг-Айленде в Нью-Йорке. Первым на свет появился Роберт, затем, с разницей в 27 минут каждый, Дэвид и Эдди. История стала основой для документального фильма «Три идентичных незнакомца». Молодые люди купались в лучах славы, выступая по телевидению, где говорили в унисон или заканчивали фразы друг друга. В 1985 году они появились в фильме «Отчаянно ищу Сьюзан» с участием Мадонны и сериале «Веселая компания».

Братья перевелись в один колледж на факультет международного маркетинга и все вместе поселились в Нью-Йорке. Поработав официантами, они открыли свой собственный ресторан «Триплет» с помощью приемных родителей Дэвида.

Еще одна загадка

Правда, их добропорядочная репутация пошатнулась после того как выяснилось, что несколькими месяцами ранее Роберта осудили за непредумышленное убийство во время ограбления. 83-летнюю жертву насмерть забили ломом. Судья счел участие Роберта в деле минимальным. Поэтому он отделался пятилетними обязательными работами в детском доме.

Этот случай встревожил приемных родителей. К тому же, хотя они и были рады воссоединению братьев, им было непонятно, почему при усыновлении агентство не уведомило о наличии идентичных братьев у их детей. В агентстве отказались ответить на вопросы.

Однако те, кого волновали история и происхождение братьев, «раскопали», что агентство специализировалось на поиске приемных семей для детей одиноких евреек. В нем действовала политика разделения близнецов и тройняшек. Это мотивировали тем, что детям не придется конкурировать за внимание в своих новых семьях. Так до 1981 года рекомендовали делать психологи. Считалось, что лучше помещать детей в семьи поодиночке, в том числе и для развития собственной идентичности.

Еще одной странностью стало то, что на момент усыновления мальчиков каждой семье уже была приемная двухлетняя дочь, подобранная той же компанией. Все эти загадочные совпадения в агентстве назвали случайностью. Однако подозрения усиливались. В очередной раз поговорив с администрацией, отец Роберта отправился было домой, но вернулся за забытым зонтиком. Войдя в офис, он обнаружил, что сотрудники открыли праздничную бутылку скотча, «как будто им удалось разрядить ситуацию».

Подопытные кролики

Оказалось, что братья были центром в секретном, но одобренном властями исследовании. Его проводил доктор Питер Нойбауэр, психоаналитик и руководитель Центра развития ребенка в Манхэттене. Он хотел узнать, определяется поведение человека набором генов или окружающей средой. Эта идея содержалась в дискуссии «Природа против воспитания».

Идентичные братья и сестры, разлучаемые при рождении, были идеальными подопытными. Эксперимент финансировали несколько американских национальных институтов здравоохранения США. Они же обеспечили сотрудничество с агентством по усыновлению.

Приемным родителям Роберта, Дэвида и Эдди сказали, что дети были частью эксперимента по изучению развития ребенка. Исследование должно было продолжиться и после усыновления — это стало основным условием агентства. Родители, понимая, что в Америке не так просто найти еврейского ребенка, согласились.

Почти каждый месяц в течение 12 лет, не зная друг друга, семьи посещали Манхэттен, чтобы каждый мальчик прошел тесты на интеллект, поведение и личностные качества. Каждый этап в их жизни, даже такой мелкий, как первая поездка на велосипеде, тщательно регистрировались. Психологи часами наблюдали, как они играют с игрушками и разговаривают с ними.

Иногда исследователи навещали мальчиков дома. Но они ни разу не упоминали, что в пределах 100 миль друг от друга жили еще два одинаковых мальчика. Любопытно, что по крайней мере один из тройняшек почувствовал это.

«Дэвид заговорил очень рано. Я помню, как он проснулся и сказал: „У меня есть брат“. И мы все говорили о его „воображаемом брате“. Позже выяснилось, что все мальчики проявляли симптомы разлуки во время младенчества, но все стало иметь смысл только сейчас», — рассказала его приемная мать Клэр Келлман.

В рамках эксперимента детей поместили в семьи с разным достатком и положением. Например, семья Роберта жила в богатом Скарсдейле в Уэстчестере. Семья Эдди относилась к среднему классу и жила на Лонг-Айленде. Родители Дэвида — в Куинсе, где обитает рабочий класс. По словам Нойбауэра, он просто использовал политику разделения детей для своего эксперимента. Главный психиатр агентства Виола Бернард призналась, что рекомендовала это делать. Она сказала: «В те дни мы играли бога, но мы должны были сделать все возможное».

Помимо братьев, в эксперименте участвовали еще четыре набора близнецов, однако выяснить их личности не удалось. Вероятно, те люди не узнали о существовании у них родных. Результаты исследования никогда не были опубликованы из-за шквала критики.

Как Йозеф Менгеле

Первый год ресторан молодых людей пользовался большой популярностью. Но вскоре выяснилось, что помимо удивительного сходства между братьями все же были различия. Дэвид, например, был самым уравновешенным, в то время как Эдди — наоборот. Начались споры о трудовых обязанностях, отношения обострились. Разочарованный, Роберт бросил подготовку к карьере адвоката. В 33 года Эдди, который демонстрировал признаки депрессии и нестабильного поведения, покончил жизнь самоубийством, оставив жену и маленькую дочь.

Позже Дэвид закрыл ресторан и стал консультантом по страхованию. После самоубийства Эдди выяснилось, что в детстве у мальчиков были схожие эмоциональные припадки, во время которых они бились головами о кровати. Возможно, это было признаком проблем с психикой, но о психическом состоянии биологических родителей ничего не известно.

До своей смерти в 2008 Нойбауэр настаивал, что он поступил правильно. Но двух оставшихся в живых братьев не утешает, что их использовали как лабораторных мышей в опыте по проверке дискуссии «Природа против воспитания». По мнению Роберта, похожие эксперименты проводил в Освенциме нацистский доктор Йозеф Менгеле. Это очень ироничное сравнение, если учесть, что Нойбауэр бежал от Холокоста в Австрии.

«Они называют нас участниками. Мы не были участниками. Мы были жертвами», — заключил Дэвид Келлман.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели