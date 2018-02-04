/Поглед.инфо/ Американското министерство на финансите смята, че руският пазар на държавни дългови инструменти е много важен и налагането на санкции против него може да доведе до още по-остри финансови сътресения далеч извън границите на Русия. Това означава, че администрацията на Тръмп не иска да налага ограничителни мерки на пазара на руските дългови ценни книжа. За инвеститорите това е знак, че САЩ са извадили от дневния си ред налагането на ограничения на този пазар.

Над една трета от руските държавни облигации в рубли и чуждестранна валута са в ръцете на чуждестранни инвеститори. Според агенция „Блумберг“ най-големите притежатели на рублевия дълг са BlackRock Inc., инвестиционните партньори на Stone Harbor и JPMorgan Chase & Co., с обща сума на инвестициите с около 4.9 милиарда долара.

(рус.ез.)

Минфин США предупреждает о негативном воздействии расширения санкций на госдолг России

Санкции: кто кого

Министерство финансов США предупредило, что рынок российского суверенного долга слишком важен, и введение санкций против него чревато глобальными финансовыми потрясениями. Тем самым Министерство дает понять, что администрация Трампа не желает вводить ограничительным меры на рынке российских долговых бумаг.

В докладе Минфина США, попавшем в распоряжение Bloomberg, говорится, что распространение санкций на продажу новых российских гособлигаций и деривативов может привести к дестабилизации рынков и иметь негативные последствия за пределами России. Это вызовет «негативные побочные эффекты на мировых финансовых рынках и предприятиях».

Инвесторы интерпретировали эти выводы как свидетельство того, что США сняли с повестки дня введение ограничений в отношении долгового рынка, несмотря на давление со стороны Конгресса, выступающего за расширение санкций против России за ее вмешательство в президентские выборы 2016 года.

«На рынке облигаций все пришли к выводу, что раз ограничения нанесут ущерб американским и европейским инвесторам, то санкции вводиться не будут, — говорит начальник отдела ценных бумаг ПАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" Максим Черенов. — Это хорошая новость».

Конгресс поручил Минфину подготовить доклад о последствиях возможных санкций в отношении госдолга России в соответствии с законом, принятым в августе. Хотя этот доклад был представлен Конгрессу в понедельник, о содержащихся в нем выводах до сих пор не сообщалось.

Доклад стал еще одним примером того, что по новому закону администрация Трампа, судя по всему, смягчила свою позицию в отношении России. Администрация отказалась вводить дополнительные санкции в отношении российского оборонного сектора и опубликовала список «олигархов», который был менее продуманным, чем ожидали многие наблюдатели. Президент Владимир Путин заявил во вторник, что пока решил не предпринимать намеченных ответных мер.

В январе 2018 года российские рублевые облигации подорожали на пятый день, снизив доходность на два базисных пункта до 7,20%. Рубль отыгрывает позиции, и курс доллара на Московской бирже упал на 0,8%, остановившись по состоянию на 17:38 на уровне 56,3525. Курс российских активов поднялся на этой неделе, поскольку инвесторы предполагали, что Минфин США не будет рекомендовать санкции в отношении российского суверенного долга.

«Очень маловероятно, что мы увидим жесткие меры в отношении российского суверенного долга, — написал в электронном письме аналитик московского «Росбанка» Юрий Тулинов. — Во всяком случае, в обозримом будущем».

Более трети российских рублевых и валютных гособлигаций находятся в руках иностранных инвесторов. По данным Bloomberg, крупнейшими держателями рублевого долга являются BlackRock Inc., Stone Harbor Investment Partners и JPMorgan Chase & Co., общая сумма инвестиций которых составляет около 4,9 миллиарда долларов.

Согласно докладу, запрет на продажу российских гособлигаций оказал бы негативное влияние на экономический рост России, усилил бы напряженность в банковском секторе и «спровоцировал бы ответные меры со стороны России, противоречащие интересам США».

«Учитывая размер российской экономики, ее интеграционные показатели и заметную роль на мировых рынках активов, а также вероятность того, что глобальные компании будут излишне строго подходить к соблюдению санкций США, масштабы и размах последствий распространения санкций на суверенный долг и деривативы являются неопределенными. А их эффект могут ощутить на себе как Российская Федерация, так и американские инвесторы и компании», — говорится в докладе.

Управляющие активами

Авторы доклада также предупреждают о том, что «расширение санкций могло бы негативно отразиться на конкурентоспособности крупных американских компаний, управляющих крупными активами».

Доклад — и перспектива введения новых санкций — негативно сказываются на рынке российских гособлигаций с тех пор, как Конгресс принял закон, требующий проведения ряда исследований, связанных с санкциями, в том числе и составления отдельного списка российских миллиардеров и чиновников из числа окружения Путина.

Министр финансов США Стивен Мнучин (Steven Mnuchin) заявил во вторник на слушании в Сенате, что за подготовленными докладами последуют дополнительные санкции в отношении России в качестве ответа на ее вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

Мнучина подвергли критике в связи с тем, как возглавляемое им министерство подошло к составлению списка миллиардеров, в который вошли 210 человек. Ведомство подтвердило, что в ходе работы использовались данные Forbes и других открытых источников. Демократы заявили, что представленные документы должны были сопровождаться новыми санкциями.

Инвесторы вздохнули с облегчением

Во вторник, после того как Минфин США не обнародовал подробностей доклада в отношении рынка российских гособлигаций, российские инвесторы испытали облегчение. Расходы по займам страны упали, поскольку инвесторы восприняли отсутствие в докладе подробностей об ограничениях по госдолгу и информации о санкциях в отношении лиц из так называемого «кремлевского списка» как знак того, что администрация Трампа не склонна к ужесточению санкций.

Агентство Moody's Investors Service сообщило, что может рассмотреть вопрос о повышении рейтинга РФ до инвестиционного уровня, даже если в отношении страны будут применены ограничения, подобные тем, которые были введены в отношении Венесуэлы и которые привели к снижению ее способности привлекать инвестиции. На прошлой неделе Moody's изменило прогноз рейтинга России на «позитивный», после чего в ближайшие год-полтора возможно повышение кредитного рейтинга страны до инвестиционного.

По закону доклад о потенциальных санкциях в отношении суверенного долга должен быть открытым, но может содержать «засекреченное приложение». Доклад был представлен в Конгресс в понедельник, но ни одна из его частей не была обнародована. Агентство Bloomberg получило незасекреченный доклад, но без засекреченного приложения. На вопрос о том, почему Минфин США не опубликовал доклад, представитель министерства отвечать отказался.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели