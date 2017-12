/Поглед.инфо/ Политологът: Може би цялото недоверие и ненавист, които виждаме днес в САЩ, биха възникнали и без намесата на Русия. Основание за това откриваме в парализата на американската политическа система, поради която именно Тръмп беше избран на президентския стол; но тези основания съществуват много преди твърдяната намеса на Путин през 2016 г.

В предговора към книгата си „Как демокрациите умират” (How Democracies Die), чиято публикация се очаква съвсем скоро, политолозите от Харвардския университет Стивън Левицки и Даниел Зиблат пишат: "През последните две години сме свидетели как политиците говорят и какви действия предприемат, които в Съединените щати никога преди това не са били говорени и никога не са били правени, но които, по наше мнение, в други страни са предвестници на кризата на демокрацията. Ние, както и много други американци, чувстваме страх, макар и да се опитваме да се успокояваме, че в нашата страна, нещата може би не са толкова зле."

Но от това, че се опитват да се успокояват, нещата не стават по-лесни: "Американските политици сега се отнасят към своите съперници като към врагове, заплашват свободната преса, заплашват също да обявят резултатите от изборите за невалидни. Те се опитват да отслабят институциите, създадени да защитават нашата демокрация, включително съдилищата, разузнавателните служби и организациите, които се занимават с въпросите на политическата етика. САЩ, които големият юрист Луис Брандаиз навремето нарече "лаборатория на демокрацията", са в опасност да изпаднат в лабораторията на авторитаризма, защото се пренаписват изборните правила, прекроява се картата на избирателни райони и дори хората се лишават от правото да гласуват, да се застраховат срещу поражение в бъдещите избори... През 2016 г. за първи път за президент на САЩ е избран човек, който няма опит в държавната администрация, не е наясно как да се съблюдава конституционните права и проявява изричен уклон към авторитаризъм."

Саморазрушение американской демократии

Президент Трамп

Президент Трамп в одиночку сделал больше для подрыва основных

принципов американской демократии, чем это мог бы сделать какой-нибудь иностранный агент или зарубежная пропагандистская кампания.

«Трамп является политическим оружием массового самоуничтожения для американской демократии — для ее норм, для ее морали, для обычной человеческой порядочности», — написал в электронном письме, старший научный сотрудник Брукингского института Генри Аарон (Henry Aaron):

«Так что если Путин оказал ему поддержку, и если он сделал это, чтобы навредить США, то он сбросил в центр Вашингтона одну чрезвычайно "интеллектуальную" управляемую бомбу».

Давайте пока отложим в сторону вывод, сделанный в докладе «Оценки деятельности и намерений России на американских выборах» (Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections), опубликованном в январе этого года, который совместно подготовили ФБР, ЦРУ и АНБ и в котором говорилось:

«Кремль стремился исполнить свое давнее желание и разрушить американский либерально-демократический порядок, популяризацию которого Путин и высокопоставленные российские чиновники считают угрозой для России и режима Путина».

Этот вывод, оспариваемый Трампом и другими, не идет ни в какое сравнение с разрушительными результатами деятельности Трампа за 10 месяцев пребывания в должности президента.

Прежде всего, Трамп нанес серьезный ущерб принципам и правилам, на которых держится американская демократия.

Внутрипартийный раскол, из-за которого в принципе Трамп и пришел к власти, усиливается, поскольку разногласия растут с каждым издевательским выпадом и каждым оскорбительным высказыванием Трампа.

Пятого октября аналитический центр Pew сообщил, что внутрипартийный конфликт, связанный с различным пониманием фундаментальных политических ценностей, достиг рекордного уровня со времени президентства Барака Обамы. В первый год пребывания Дональда Трампа на посту президента эти разногласия обострились еще больше. И по своим масштабам этот раскол гораздо серьезнее, чем разделение общества по другим признакам — гендерному, расовому, этническому, религиозному или образовательному».

В предисловии к своей книге How Democracies Die («Как умирают демократии»), которая скоро выйдет в свет, политологи Гарвардского университета Стивен Левицкий (Steven Levitsky) и Даниэль Зиблатт (Daniel Ziblatt) пишут: «Последние два года мы наблюдаем, как политики говорят слова и совершают действия, которых в Соединенных Штатах никогда до этого не говорили и не совершали — но которые, по нашему мнению, в других странах являются предвестниками демократического кризиса. Мы, как и многие другие американцы, чувствуем страх, хотя и пытаемся успокоить себя, что в нашей стране, возможно, все не так уж и плохо».

Но от того, что они пытаются успокоить себя, легче не становится:

«Американские политики теперь относятся к своим соперникам как к врагам, запугивают свободную прессу и грозятся объявить результаты выборов недействительными. Они пытаются ослабить институты, призванные защищать нашу демократию — в том числе суды, спецслужбы и организации, занимающиеся вопросами этики. Американские штаты, в адрес которых когда-то произнес хвалебные слова великий юрист Луи Брэндайс (Louis Brandeis), назвав их «лабораториями демократии», рискуют стать лабораториями авторитаризма, поскольку те, кто находится у власти, переписывают правила выборов, перекраивают карты избирательных округов и даже лишают людей права голоса, чтобы застраховать себя от поражения на выборах. И в 2016 году впервые президентом США был избран человек, не имеющий опыта работы на государственных должностях, не отличающийся особо выраженной готовностью соблюдать конституционные права и явной склонный к авторитаризму».

Как заявил в своем письме авторам этой статьи Левицкий, «важно, чтобы мы понимали, что США во многом устраивают все это себе сами». А потом добавил: «Безусловно, мы должны полностью расследовать вмешательство России, но обвинять Путина в той неразберихе, которая у нас сейчас происходит, было бы смешно. Эту неразбериху устроили мы — американцы».

Аналогичным образом рассуждает и Райан Енос (Ryan Enos), еще один политолог из Гарвардского университета. Он заявил, что вопрос вмешательства России в выборы является второстепенным:

«Возможно, все недоверие и негодование, которые мы сегодня наблюдаем, возникли бы и без вмешательства России. И, конечно же, есть основания считать, что это так и есть: ведь паралич политической системы США, из-за которого Трамп оказался в кресле президента, существовал задолго до вмешательства Путина в 2016 году».

К тому же Энос отметил:

«Способность Трампа ослабить международный авторитет Соединенных Штатов также стала возможной из-за недостатков нашей политической системы, например, из-за слабого Конгресса, который передал слишком много полномочий исполнительной власти».

Трамп не только нарушил кодекс поведения, лежащий в основе демократии у себя на родине, при этом он еще и понизил международный авторитет США — и, возможно, ускорил рост влияния Китая, крупнейшего конкурента нашей страны.

Дарон Аджемоглу (Daron Acemoglu), экономист из Массачусетского технологического института и один из авторов книги «Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты» (Why Nations Fail), заявил, что, на его взгляд, борьба между китайско-российской осью и западными демократическими институтами, будет решающей битвой в следующем столетии. И сейчас США находятся в противоречивом, неопределенном положении — во главе страны стоит порочный, дискредитировавший себя человек, более благожелательно относящийся к китайско-российскому альянсу.

По мнению ряда экспертов, хаотичный подход Трампа к международным вопросам, в свою очередь, способствовал укреплению и России, и Китая.

Политолог из Мичиганского университета Артур Лупия (Arthur Lupia) в электронном письме написал следующее:

«Поскольку Америка все чаще рассматривается как нестабильный и ненадежный партнер, из-за связанного с этим снижением доверия (к ней) на международной арене возникают новые возможности для таких людей, как Путин — которые могут гарантировать относительную стабильность».

Что мы имеем в итоге?

«Сейчас у нас меньше рычагов влияния в решении многих международных вопросов».

Опубликованные в июне результаты опроса, проведенного аналитическим центром Pew среди взрослых респондентов в 37 зарубежных странах, являются наиболее наглядным свидетельством влияния Трампа на международный авторитет Америки. Оказалось, что в среднем только 22% респондентов уверены в том, что Трамп в международных делах действует правильно. Эти результаты существенно отличаются от данных опроса, проведенного в последние годы президентства предшественника Трампа, когда уверенность в том, что роль Америки в мире определяет президент Обама, выразили в среднем 64% опрошенных.

По сравнению с Трампом Обама пользовался доверием большинства респондентов в 35 странах. Что характерно, по уровню доверия Трамп обошел Обаму лишь в двух странах — России и Израиле.

Критики внешней политики Трампа утверждают, что стремление Госсекретаря Тиллерсона «оптимизировать» возглавляемое им ведомство путем увольнения более двух тысяч работников, привело к сокращению международного присутствия США. К концу этого месяца численность высших должностных лиц — послов из числа профессиональных дипломатов и министров — планируется сократить вдвое, с 39 до 19 человек.

15 ноября в своем письме к Тиллерсону Джон Маккейн, председатель Комитета по вооруженным силам сенатор и сенатор-демократ Жанна Шахин (Jeanne Shaheen), заместитель председателя Комитета Сената по международным отношениям (курирующая кадровые вопросы Госдепартамента и финансирования программ международной помощи), написали:

«Если рассматривать в совокупности сомнительные методы управления в Госдепартаменте; отношение некоторых членов администрации к роли дипломатии; снижение морального духа, ухудшение ситуации с комплектованием и сохранением кадров; отсутствие опытного руководства, способного в дальнейшем укрепить дипломатический корпус нашей страны и обеспечить его профессиональное долголетие; а также сообщения о том, что американская дипломатия становится менее эффективной, то складывается удручающая картина».

Их вердикт: «Все это заставляют нас сделать вывод о том, что мощь американской дипломатии ослабевает изнутри — в то время как на международной арене нарастают глобальные кризисы».

Попрание Трампом — и его назначенцами — демократических норм и принципов является главным элементом того, что можно было бы назвать процессом одичания или де-цивилизации. Отчасти этим обусловлено то, что президент вновь и вновь демонстрирует свое лицемерие. Это двуличие опять проявилось в этом месяце в его кулуарных разговорах, в которых он повторил свои лживые заявления о месте рождения Барака Обамы. А также слова, произнесенные в записанной на пленку передаче Access Hollywood, где он хвастливо рассказывал о том, что можно делать с женщинами, «когда ты — звезда».

На фоне этих событий возобновились публичные дискуссии о психическом здоровье Трампа.

Есть «кое-какие признаки того, что Трамп иногда не в состоянии отличить реальную жизнь из фантазий», написал 27 ноября Дэвид Грэм (David Graham) в журнале The Atlantic.

В среду Трамп пошел еще дальше и дошел до крайности, ретвитнув видео, выложенное британской ультранационалистической организацией, в которых «предположительно показаны мусульмане, совершающие акты насилия». Премьер-министр Тереза Мэй в прямой форме обвинила Трампа, сказав: «Плохо, что президент это сделал». Как написала The Times, «ни один современный американский президент еще не распространял материалы такого провокационного характера, выложенные экстремистской организацией».

Из-за невероятного количества лжи и лицемерия в словах и действиях Трампа перестаешь верить истине. Как удачно выразилась Ханна Арендт (Hannah Arendt), когда это происходит, ничему уже больше не веришь:

«… можно заставить людей поверить в наиболее фантастические утверждения в один день и убедиться, что если на следующий день они получат неопровержимое доказательство их обмана, то найдут убежище в цинизме. Вместо того, чтобы бросить вождя, который их обманул, они будут уверять, что все это время знали, что то утверждение — враки, и будут восхищаться вождем за его высшую тактическую мудрость».

Или как Арендт сказала в интервью одному французу в 1974 году: «Когда у нас больше не будет свободной прессы, случиться может всякое. Тоталитарный лидер или любая другая диктатура может править потому, что люди не информированы; как вы можете иметь мнение, если вы не информированы? Если все всегда вам лгут, то последствия состоят не в том, что вы верите лжи, а в том, что никто больше ничему не верит. Потому, что ложь по самой своей природе должна меняться, и лживому правительству приходится постоянно переписывать собственную историю. В результате вы получаете не только одну ложь — ложь, с которой вы могли бы прожить до конца своих дней — вы получаете большое количество лжи, в зависимости от того, куда дует политический ветер. И народ, который уже ни во что не может верить, не может принять решение. Он лишен не только способности действовать, но и способности мыслить и составлять свое мнение. И тогда с таким народом можно делать все, что угодно».

Добавьте к списку лживых заявлений Трампа травлю из расистских побуждений, его нападки на свободную прессу, его обвинения в распространении «фальшивых новостей», его попытки спровоцировать дальнейшее подавление прав избирателей. И еще то, как он сводит на нет легитимность избирательного процесса, его пренебрежение к независимости судебной власти. Его собственное лицемерное отношение к сексуальным домогательствам, его демонстративное нежелание отчитываться перед избирателями, которые его поддержали, его презрение собственным сторонникам и манипулирование ими, его «малодушие». Перед нами предстает картина порочности и полнейшего морального разложения демократического руководства.

15 ноября в Аджемоглу написал в журнале Foreign Policy: «Прошел год с момента избрания Дональда Трампа президентом, и, несмотря на его сомнительную приверженность политическим традициям страны, американская демократия все еще держится».

Затем Аджемоглу спросил: «Может, пришло время по достоинству оценить силу американских институтов?» Ответим коротко: «Нет».

Попранные политические нормы, которые являются оплотом нашей демократии, не так легко восстановить — даже если остановить самые опасные политические действия Трампа. Точно так же невозможно отказаться от шовинистской, антииммигрантской и националистической риторики, если ее некогда поощрял президент США.

На фоне этих угроз Аджемоглу продолжает о своем: «эффективность американской системы сдержек и противовесов пока отнюдь не утешительна». Нашей демократии предстоит пройти испытание, которое покажет, можно ли восстановить те нормы и принципы, на основе которых работает вся система. Трамп растоптал эти правила и стал президентом. Не исключено, что уже само это нанесло ей непоправимый ущерб.

Можно ли исправить ситуацию правовыми средствами? Например, с помощью расследования, которое ведет Мюллер?

«Полностью остановить и обуздать авторитаризм и беззаконие исполнительной власти с помощью судебной системы, уголовного права или письменной Конституции невозможно», — написал Джейкоб Леви (Jacob Levy) в своей статье The Limits of Legalism («Пределы законности»), опубликованной на этой неделе на сайте либертарианского Центра Нисканена:

«В конечном счете, с этим должны бороться депутаты — представители законодательной власти: однопартийцы, готовые ввести серьезные ограничительные меры. Или же это могут сделать избранные в парламент представители оппозиции».

На данный момент однопартийцы Трампа — республиканцы в Палате представителей и в Сенате — особого желания противодействовать ему не проявляют. Чем дольше Трамп будет оставаться на посту президента, тем больше опасность того, что он нанесет непоправимый ущерб тем институтам, которые должны стать необходимыми инструментами при любых серьезных попытках ему противостоять.

