/Поглед.инфо/ Но едва на третия етап от голямата война

Четири дни по-късно, след като самолетите и подводният флот на експанзионистка Япония частично бомбардираха американската военна база в Пърл Харбър на хавайския остров Оаху, нацистка Германия обяви война на Америка. И така изпревари американската администрация, която след дръзката атака на японците и изявлението от Берлин няма друг избор освен да се противопостави на силите от Оста.

Анализирайки този епизод в англоезичния сайт grunge.com, посветен на мистериите и тайните на миналото, Д.Б. Кели, очевидно любител архивист, предлага да се погледне на Втората световна война от гледната точка, че „историята не е линейна: тя прилича повече на мрежа, отколкото на последователност от единични събития в точки A, B, C и т.н.“ (History isn't linear: It's more like a spiderweb than a progression of singular events through Points A, B, C, and so on).

Оттласвайки се от тази стратегема при започване на анализа, авторът първо цитира писмо от Рудолф Хес, написано през 1927 г. до нациста Уолтър Хюел, живеещ в Лондон. В това съобщение Хес, заместник-фюрер в NSDAP и райхминистър, предава плановете на Хитлер: световният мир ще настъпи „само когато една сила, най-добрата расово, постигне пълно и неоспоримо превъзходство. След това тази (власт) може да осигури нещо като световна полиция” (“world peace will be realizable only when one power, the racially best power, has attained complete and uncontested supremacy. That (power) can then provide a sort of world police”).

Изявлението на фюрера, представено от Хес, послужи като един от първоначалните мотиви за професионалния историк-изследовател Джеймс П. Дъфи да напише книга с красноречиво заглавие: „С прицел в Америка: Планът на Хитлер да атакува Съединените щати “(“Target America: Hitler's Plan to Attack the United States”).

В началото на 1941 г. нацисткият режим е изготвил планове за мащабно увеличаване на мощта на флота, което включва полагането и по-нататъшното спускане на вода на стотици подводници, 25 бойни кораба и 150 разрушителя. За „морска сила“ като Съединените щати, това представляваше потенциална заплаха.

През пролетта на 1941 г. списание LIFE, новинарско и богато илюстрирано издание, публикувано ежеседмично от 1936 до 1972 г., изпраща кореспондентът и бивш белгийски посланик Джон Кудахи, за да подготви поредица от репортажи за това с какво и как живее Германия.

Моментът, избран от американското списание за журналистическото си изследване, сам по себе си е символичен. До началото на лятото на същата година, Третият райх вече частично или напълно окупира Австрия, Полша, Франция, Чехия (като част от бивша Чехословакия), Дания, Норвегия, Холандия, Белгия, Люксембург, Югославия и Гърция, както и притежаваните от Великобритания Нормандски острови, разположени край бреговете на Франция.

В допълнение към силите на Оста в Европа се появяват германски сателитни държави, които включват Финландия, България, Унгария, Румъния и новосформираните Словакия и Хърватия.

Със създаването на де факто първия Европейски съюз, ръководен от нацистка Германия, бившият посланик и репортер Джон Кудахи получава разрешение да интервюира Адолф Хитлер.

След като фюрерът в самото начало на разговора приравнява товарните кораби, доставящи американски стоки на Великобритания по ленд-лиз, включително оръжия, с военни действия, Кудахи прави важно изявление. Гражданите на САЩ, според него и според социологическите проучвания, са готови да се бият срещу Третия райх, защото се страхуват, че след като цяла Европа окончателно падне, Америка ще бъде следващата жертва.

Хитлер, който говори чрез преводач, нарича тези страхове абсурдни. Ето как кореспондентът на списание Life описва епизода: „Той се засмя на това и отказа да ме вземе на сериозно. Той каза, че идеята за нахлуване в Западното полукълбо е почти толкова фантастична, колкото и нахлуването на Луната."

Тогава Хитлер добави, че не може да повярва, че американците наистина мислят така: „Той имаше твърде високо мнение за интелигентността и здравия разум на американците“, коментира тази забележка Кудахи и цитира хода на мисли на събеседника си.

За да се постигне военен успех в конфронтацията с Америка, ще е необходимо да се прехвърлят не стотици хиляди, а милиони войници през Атлантическия океан, което е невъзможно от логистична гледна точка. Кудахи обобщава: Този отговор предполага, че за Съединените щати няма абсолютно нищо, за което да се тревожат.

Джон Кудахи обаче нямаше да е правоверен американец, тоест гражданин на държава, завзела със сила огромни територии от Мексико, ако не беше задал друг въпрос. Ще се превърне ли Третият райх в заплаха за господството на САЩ в глобалната система на търговско-икономически отношения, към което вторият основен бенефициент от резултатите от Първата световна война, след Британската империя, се стреми с всяка фибра от своите индустриални и банкови опасения?

Добре подготвен за разговора с фюрера, Джон Кудахи използва следната логика, за да обоснове въпроса си: „По-ниският стандарт на живот на работниците в Германия и дисциплинарните методи, прилагани към немските работници“ ще означават, че обемът на производството в Германия ще бъде „висок до небето“, печалбите ще излязат през покрива и никой друг няма да може да се конкурира с нея (“a lower standard of living for workers in Germany and disciplinary methods imposed on German labor” would mean German output under the Nazi regime would be sky-high, profits would also be through the roof, and no one else would be able to compete”).

В отговор отново беше казано, че всички тези притеснения са пресилени, тъй като плановете са значително увеличаване на възнагражденията и подобряване на условията на труд за обикновените германци след края на войната. Освен това международната търговия в следвоенния период ще се основава на „размяната на стоки за стоки“. Даден е пример с размяната на селскостопански продукти, произведени от страни на Балканите, за индустриални продукти от Германия.

Вярно, фразата беше двусмислена, че с такъв модел на световна търговия, за Америка просто не би си струвало времето, опитвайки се да достави всичките си продукти на Европа.

Уверенията за миролюбие спрямо Америка не бяха нищо повече от престорена мъгла. Както отбелязва Герхард Л. Вайнберг, почетен професор по история в Университета на Северна Каролина, Хитлер е писал за необходимостта от унищожаване на Съединените щати още през 20-те години на миналия век.

Историкът се позовава на т.нар. Втората книга на Хитлер („Hitlers Zweites Buch“), написана през 1928 г., но публикувана едва през 1961 г. Книгата подробно описва стратегията на Германия за постигане на световно господство чрез поредица от три въоръжени конфликта.

Последователността на ходовете изглежда така. Първо Германия, победена в Първата световна война и унизена от Версайския договор, отмъщава, поставяйки Франция на колене. След това военната машина се насочва на изток, за да смаже Съветския съюз и да вземе неговите селскостопански, индустриални и минерални ресурси.

И едва на третия етап трябва да дойде ред на Америка, която, както е формулирано в книгата, представлява „реална заплаха за германското господство над света “ .

Преди атаката срещу Полша, по мнението на професор Вайнберг, в Берлин е господствало мнението, че Америка е толкова отслабена от Голямата депресия, че не е имало бързане за третия ход. По това време приоритет е пълното подчинение на европейските държави и включването им с различен статут в Третия райх. Създаване на армията с т.нар „далечен обсег“ може да се отложи за по-късно.

Историкът и писател Джеймс П. Дъфи е съгласен с мнението на своя колега. В Берлин смятаха за първи приоритет да погълнат Европа, да я направят своя хранителна база, трамплин за напомпване на военни мускули, включително създаване на нещо като испанската армада за завоеванието отвъд океана. Независимо от това, Америка в политическите насоки на Третия райх е посочена като „най-големият бъдещ съперник на Европа“ (нацистка Европа).

В същото време фюрерът има специфичен поглед върху бъдещето на Америка, която поробва. Английският историк Брендън Симс от Кеймбридж открива в биографията му епизод от Първата световна война, когато ефрейтор Шикългрубер се среща при неизяснени обстоятелства с двама американски войници. По думите на Симс, те му направили силно впечатление, защото били високи, руси и синеоки.

Като се има предвид манията на нацисткия елит за запазване на арийската ДНК, този факт предопределя засиления интерес на лидерите на Третия райх и лично на фюрера към завладяването на САЩ. Това е обяснението на Д.Б. Кели в статията на grunge.com :

„Теорията беше, че в продължение на стотици години населението на Съединените щати се е попълвало от имигранти от Европа. Те не бяха просто имигранти – те бяха най-умните, най-силните, най-авантюристичните и най-издръжливите. Те изоставиха пренаселената, обхваната от болести и глад Европа, поеха на запад и се заселиха в Съединените щати.

Там те процъфтяват благодарение на широките открити пространства и ресурсите, които само Америка може да предложи. А законите на Съединените щати помогнаха за укрепването на идеите му за чистотата на тяхната кръв: законодателството ограничаваше или забраняваше имиграцията от определени региони на Европа, като славянските страни, както и междурасовите бракове. С други думи, Хитлер гледа на Съединените щати като на безценен източник на генетичен материал.

В контекста на скритите симпатии на фюрера към англосаксонците, изповедта на Ото Гюнше, бившия личен адютант на Адолф Хитлер, че на среща в края на август 1944 г. в щаба в Растенбург те обсъждат предстоящото разцепление и крах на антихитлеристка коалиция, придобива хармонично звучене.

Според Гюнше, фюрерът вижда основната задача в това „по всякакъв начин да спечелим време и по всеки възможен начин да гарантираме, че нашите противници ще се бият възможно най-скоро“. В този случай Германия ще има „блестяща възможност да се споразумее с англо-американците, за да унищожи болшевизма заедно с тях “ . За тази цел в Стокхолм са проведени тайни отделни преговори между германските нацисти и англосаксонците.

Хитлер, подчертава професорът от Кеймбридж Брендън Симс, вижда „англосаксонците“ като „най-твърдите момчета в блока“. Той ги виждаше като „основен враг и като партньор, който би искал“.

Имайки предвид слоя на нацистките симпатизанти в управляващите кръгове на Америка и Великобритания, от Хенри Форд до кръга на лейди Астор, не може да се изключи, че те ще успеят да постигнат споразумение. И тогава планът за операция „Немислимото“ можеше да бъде изпълнен . Разработен по пряка заповед на Уинстън Чърчил, планът предвижда изненадващо нападение от англо-американски дивизии срещу съветските войски на 1 юли 1945 г., включващо и неразпуснатите германски дивизии, скрити в Шлезвиг-Холщайн и Южна Дания. Този път това беше избегнато.

Превод: ЕС