/Поглед.инфо/ Бюрократи, интелектуалци, работници, индианци – всички са обхванати в борбата "за" или "против". Тази борба може да наречем „ефекта на Тръмп”. Някогашната политкоректност на медиите, се превърна в кърваво бойно поле в края на петата седмица след влизането на Тръмп в Белия дом. На този боен театър ще се реши бъдещето на Америка.

В XX век много от проблемите в Съединените щати се решават от тълпата. Тълпата се бори за правата на хомосексуалисти и чернокожи, тълпата протестира срещу войната във Виетнам, тълпата поиска възмездие за атаките от 11 септември 2001 г.... Значението на тълпата е оценено от водещите фигури на спецпропагандата. Управлението на общественото мнение - създаване на правилни настроения, насаждане на омраза, налагане на "западните ценности", контрол над масовата истерия, работа с тълпата и в тълпата - всичко това стана неотменна част от политическата култура на Америка.Последните две седмициТръмп бепринуден да отстъпва, но тази седмица той премина в настъпление. Седмицата започна с един вид конкуренция между тълпите: противниците на Тръмп се възползваха от националния празник - Деня на президентите - за поредните улични протести под лозунга "Денят не е на моя президент." Тези действия бяха в отговор на ярката реч на Тръмп пред неговите поддръжници.

Тръмп използва всички налични инструменти, за да промени ситуацията. Чрез супер-популярните акаунти в социалните мрежи той уведомява нацията за постигнатото, което големите медии отказват да отразяват. Чрез Twitter, например, стана известно, че дългът на САЩ е намалял през първия месец на управлението му. В опитите си да осветлява дейността на президента, Белият дом отказа достъп на представителите на най-одиозните антитръмповски издания – CNN и Гардиън. В информационната област засега опонентите на Тръмп имат надмощие, но реалните промени клонят към президента. Пълна победа е възможна само на двете шахматни дъски едновременно. Желаният от много импийчмънт, не може да се осъществи без подкрепата на хората; и обратното: ако всяка инициатива бъде блокирана от едни или други бюрократични трикове, реформи без широко признание и подкрепа на мнозинството са затруднени. Кой ще победи? Скоро ще разберем.

(рус.ез.)

Борьба за пост президента США продолжается: теперь — при живом Трампе

Эффект Трампа: бюрократы, интеллигенция, рабочие, индейцы – все охвачены борьбой «за» или «против». Когда-то пресная от политкорректности медиасфера к концу пятой недели президенства Трампа превратилась в кровавое поле боя. Именно на этом театре военных действий будет решаться будущее Америки. В XX веке в США многое решала толпа. Толпа боролась за права чернокожих и гомосексуалистов, толпа протестовала против войны во Вьетнаме и требовала возмездия за теракты 11 сентября 2001… Значение толпы по достоинству оценили корифеи как внешней, так и внутренней спецпропаганды. Управление общественным мнением — создание нужных настроений, разжигание ненависти, насаждение «западных ценностей», контроль над массовой истерией, работа с толпой и в толпе — все это стало неотъемлемой частью политической культуры Америки. Любая крупная политическая инициатива, будь то вторжение в Ирак, легализация однополых браков или введение обязательной платной медицинской страховки, обязательно подготавливается «правильными» телепередачами, публичными выступлениями, кинофильмами и прочими мероприятиями так, что инициатива правительства выглядит как бы логичным развитием общественной жизни. Хотя на самом деле эта общественная жизнь на добрую половину создается под заказ в интересах того или иного круга сугубо заинтересованных лиц.

Отточив эту технологию на собственном населении, американские политтехнологи решили применить ее для достижения внешнеполитических целей. Так родилась технология управляемой «революции» (будь она бархатная, оранжевая, белоленточная или любая другая) — огромной аферы, способной низвергнуть законное правительство на основе подмены ключевых понятий — легальности и легитимности, толпы и народа. В рамках этой подмены легально, то есть законно, только то, что легитимно, то есть поддержано народом. А народ, в свою очередь — это только те, кто активно отстаивает свою позицию, только толпа. Если эти подмены успешно внедрены, тот, кто контролирует толпу, — всевластен.

Соединенные Штаты — родина этой технологии и ее испытательный полигон, здесь она работает лучше, чем где бы то ни было. Трамп не только выиграл выборы по количеству проголосовавших за него выборщиков, он еще и показал, что способен собирать огромную толпу, где бы ни решил выступить. Хиллари Клинтон проиграла предвыборное сражение за толпу, но после инаугурации началась новая битва, цена которой та же — президентский пост. Цель оппозиции — импичмент, законное отстранение президента от власти — может быть проведен только в условиях неоспоримой поддержки улицы. Именно поэтому каждое действие Трампа, каждое назначение, каждый указ, каждое слово и даже каждая неловкая пауза, склоняются на все лады многоголосой прессой, почти единодушно объединившейся против нового президента.

В свете непрестанной борьбы за толпу каждый шаг Трампа имеет как бы два уровня: собственное содержание того или иного решения и его значение в мире общественного мнения, в мире идеологической войны. Последние две недели Трампа теснили, и он был вынужден отступать, на этой неделе он решил пойти в наступление.

Неделя началась своеобразным соревнованием толп: противники Трампа воспользовались национальным праздником — днем президентов или президентским днем — для проведения серии уличных акций под лозунгом «день не моего президента». Эти акции стали своеобразным ответом на выступление Трампа перед своими сторонниками, состоявшееся накануне. Так как по-настоящему независимых СМИ в США не существует, сравнивать эти мероприятия по численности присутствовавших сложно, возможно лишь оценивать драматургию. Традиционно разношерстная толпа либеральных протестующих на улицах американских городов заочно соревновалась в эмоциональной накаленности и патриотизме с заполнившей до отказа огромный авиационный ангар толпой консервативно настроенных граждан, как на подбор одетых в цвета американского флага и вооружённых предвыборными лозунгами Трампа. Примечательно, что либералы — поборники толерантности, гармонии, равенства, радуги и розовых единорогов — вышли на марш с почти исключительно агрессивными лозунгами и требованиями. Трамп и каждый член его команды удостоились самых унизительных прозвищ и отвратительных эпитетов. В то же время, сторонники новоиспеченного «кровавого тирана» дружно размахивали табличками «Сделаем Америку великой» и «за безопасность»…

Управление общественным мнением, толпой, власть над умами и, возможно, самое главное — элементарные эфирное время и упоминаемость — вот что составляет суть чаяний и стремлений администрации сорок пятого президента Америки. В стремительно меняющемся информационном поле, где все события рядоположны, где кинофестиваль или спортивный матч может легко затмить человеческую трагедию или даже маленькую войну, любое упоминание — жизнь, а забвение — смерть. Если о Трампе перестанут говорить, его все равно что не будет. Любой указ, любая реформа останутся лишь мертвыми документами и не обретут силу реальной политики. Такова сегодня Америка. Шоумен с многолетним стажем, Трамп использует все доступные ему инструменты, пытаясь изменить ситуацию. Через свои суперпопулярные аккаунты в социальных сетях он освещает те свои достижения, которые остаются за кадром больших СМИ. Так, например, только из его твиттера стало известно, что долг США пошел на спад в первый месяц его правления. В попытке повлиять на освещение деятельности президента Белый дом отказал в допуске представителям наиболее одиозно антитрамповских изданий, таких как CNN и Guardian. Кроме того, хорошо понимая законы рекламы, Трамп с завидной регулярностью совершает шаги, как будто специально подстроенные так, чтобы вызвать максимальный отклик в обществе и СМИ, все равно — положительный или отрицательный.

На этой неделе таким шагом стала отмена постановления администрации Обамы, закреплявшего за учащимися всех ступеней образования право выбирать, в какой туалет ходить, исходя исключительно из субъективного представления о своём социальном поле, никак невзирая на пол биологический. Несмотря на то, что с точки зрения последних веяний идеологии ЛГБТ-движения эта норма, принятая прошлой администрацией, была всего лишь полумерой, отказ от нее вызвал настоящую бурю в этой среде. Хотя отмена постановления сама по себе не закрепляет туалеты за носителем тех или иных гениталий, а лишь возвращает решение этого вопроса в руки местных властей, поднятой бури вполне хватало, чтобы СМИ, уже было полностью переключившиеся на подготовку к церемонии вручения «Оскара», снова заговорили о бесчеловечном, подвергающем детей смертельной опасности Трампе.

Другим маневром с двойным дном стало ослабление Трампом его непримиримой позиции касательно глобального потепления и прочей климатической риторики, давно и прочно взятой на вооружение американской дипломатией в качестве одного из орудий «мягкой силы». Еще в период предвыборной гонки кандидата-миллиардера сильно критиковали за отрицание «неопровержимых научных данных» касательно губительной роли человеческой деятельности и катастрофическом состоянии окружающей среды. На этой неделе Трамп шокировал как противников, так и сторонников заявив, что США не планируют выходить из Парижского соглашения по климату 2016 года. Фанаты президента, уже привыкшие к резким поворотам политики кумира, промолчали, а вот оппоненты, вынужденные отрабатывать заказ на непрекращающийся поток критики, выдали гениальную версию о том, что семидесятилетнего дельца разжалобила и уговорила «полюбить» матушку-Землю его дочь, Иванка. Спорить с ними трудно, ведь без сомнения только личная просьба близкого человека может отговорить тирана отказаться от одного из мощнейших средств экономического манипулирования другими странами. Всю правду мы, скорее всего, не узнаем, но нельзя исключать, что на встречах с высшими кругами американских промышленников Трамп не только говорит, но и внимательно слушает.

Будет ли он слушать так же и нового, назначенного вместо оскандалившегося Флинна советника по национальной безопасности генерала Макмастера, пока не вполне ясно. Ясно то, что надежды убравших Флинна американских спецслужб увидеть на его месте своего человека пошли прахом. Макмастер, в отличие от Флинна, не руководил военной разведкой, не служил в столице американских информационных спецопераций форте Брегг… Макмастер — боевой генерал, руководивший войсками во многих конфликтах, признанный знаток тонкостей организации вооруженных сил и военного дела в целом, кроме того он еще в молодости прославился книгой, в которой в пух и прах раскритиковал командование во время вьетнамской войны и многократно имел конфликты с начальством на протяжении всей службы. В целом понятно, что в команде Трампа, многократно критиковавшего действующий американский генералитет и набирающего глав силовых ведомств из опальных генералов, Макмастер призван возглавить одно из важнейших направлений реформ Трампа — перестройку и усовершенствование вооруженных сил.

Другим, менее публичным, но немаловажным решением Трампа на этой неделе стало подписание указа о создании в каждом министерстве и ведомстве специального отдела, ответственного за пересмотр всех постановлений данного органа власти с целью выявления устаревших, неэффективных или противоречащих друг другу, и их оптимизации, вплоть до полной отмены. После указа месячной давности об обязательной отмене двух постановлений при принятии одного нового этот указ стал вторым в намечающейся линии на усовершенствование и государственного аппарата.

Еще одно начинание Трампа — возобновление строительства нефтепровода в Дакоте тоже нашло свое продолжение. Лагерь индейцев, на протяжении многих месяцев блокировавших строительство, был уничтожен, протестующие частично вытеснены, частично арестованы.

Политическая жизнь в США как бы разделилась на две почти независимые части, в каждой из которых идет своя борьба, только вот соперники в обоих случаях одни и те же. И пока в информационном поле противники Трампа периодически одерживают верх, в плане реальных изменений победа явно за президентом. Полная победа возможна только на обеих шахматных досках одновременно. Желанный для многих импичмент не состоится без народной поддержки, но и одной поддержкой его не создать. И наоборот, реформы не возымеют действия, будучи лишены широкого признания, но и поддержка самых широких масс не поможет, если каждая инициатива будет заблокирована с помощью той или иной бюрократической уловки.

Кто победит? Скоро узнаем.