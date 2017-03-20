/Поглед.инфо/ Повече от 145 хиляди американци са сложили подписите си под петиция до Американския център за законност и правосъдие, в която се противопоставят на последните президентски укази на Барак Обама.

В документа се твърди, че бившият президент на САЩ всъщност е създал правителство в сянка, което продължава да заплашва националната сигурност и след излизането му от Белия дом. Според експертите, "Обама е олицетворение на административния ресурс, който сега работи срещу Тръмп. Не може да се каже, че е бюрократическа революция, по-скоро е бюрократическа гражданска война. Целта е да се затрудни работата на Тръмп и неговия екип, въпреки че това вреди на националните интереси на САЩ".

(рус.ез.)

Долгие проводы: как американцы борются с наследием Барака Обамы

Более 145 тыс. человек подписали петицию Американского центра закона и правосудия, выступив против последних президентских указов Барака Обамы. В документе утверждается, что своей политикой экс-президент США фактически создал теневое правительство, которое и после его ухода из Белого дома угрожает национальной безопасности страны. О наследии бывшего главы государства, которое не всем в Америке по нраву, — в материале RT.



В последние две недели своего президентства Барак Обама проводил политику, угрожающую национальной безопасности США. Он создал теневое правительство и явился инициатором изменений, которые привели к утечкам информации государственной важности. Об этом говорится в петиции Американского центра закона и правосудия (ACLJ), с текстом которого ознакомился RT.



В документе действия Обамы в январе 2017 года называют «беспрецедентным бюрократическим государственным переворотом». Более 145 тыс. человек, подписавших петицию, требуют от сторонников экс-президента прекратить заниматься «подрывной деятельностью».



Авторы документа настаивают на отмене указа, обязывающего Агентство национальной безопасности (АНБ) делиться распечатками телефонных разговоров граждан и иного рода информацией, полученной путём прослушки, со всеми американскими спецслужбами — их 16. Такое расширение полномочий разведки и привело, по мнению создателей петиции, к утечкам конфиденциальной информации и нарушению прав американцев на частную жизнь.



«Результатами этого стали опасные утечки информации, преступное нарушение закона «О шпионаже» и создание теневого правительства с целью саботировать действия новой администрации», — говорится в петиции.



Выход из тени



Впрочем, о теневой политике Обамы впервые заговорили не в Американском центре закона и правосудия. Ещё 4 марта политик-республиканец Майк Келли публично обвинил экс-президента в том, что, оставаясь в Вашингтоне под предлогом того, что его дочь продолжает в столице учёбу, на самом деле он с помощью своих связей ведёт обширную деятельность против новой администрации Белого дома.



Примечательно, что после этого случая на сайте финансируемой фондом Джорджа Сороса организации Keystone progress также появилась петиция с призывом наказать Майка Келли за высказывания в адрес Обамы.



«Его ложь — это нарушение, несовместимое с занимаемой им должностью и порочащее репутацию конгресса Соединённых Штатов» , — говорится в обращении организации Сороса в комитет по этике палаты представителей.



Война бюрократов



Ранее в интервью RT бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Уильям Бинни сообщил, что АНБ следит и собирает данные о членах палаты представителей, сената, Белого дома, судьях и других сотрудниках.



«У них (спецслужб. — RT) есть возможность использовать эту информацию против кого угодно, кого они считают потенциальной угрозой. Но сейчас они манипулируют правительством США, создавая мнимые инфоповоды для СМИ и проблемы республиканцам», — отметил Бинни.



По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, экс-президент действительно может быть вовлечён в политику противостояния новой администрации в Вашингтоне.



«Обама — олицетворение административного ресурса, который сейчас работает против Трампа. Я бы не сказал, что это бюрократическая революция, — скорее, бюрократическая гражданская война. Целью является персона Трампа и его команда, затруднение их работы, невзирая на то, что это вредит национальным интересам США», — считает эксперт.



По мнению Мухина, противостояние прошлой и нынешней администраций угрожает не столько Трампу, сколько национальной безопасности США. Политолог считает, что если саботаж нового президента продолжится, то Америка понесёт репутационные издержки на мировой политической арене.



«Американским спецслужбам следовало бы заинтересоваться подобной активностью (экс-президента Барака Обамы. — RT). Но парадокс заключается в том, что спецслужбы участвуют в этом противостоянии, и участвуют по обе стороны баррикад, делая ситуацию для Трампа критической», — заключил Мухин.



Удар по государственности



По словам профессора НИУ ВШЭ, американиста Александра Домрина, политическая карьера бывшего хозяина Белого дома далека от завершения.



«Сейчас он на время ушёл в тень, но полагаю, что ему придумают, чем заняться. Обама с самого начала был политическим проектом. Те, кто стояли за ним ещё в период его избирательной кампании, этот проект вряд ли решатся сворачивать», — считает Домрин.



По мнению американиста, кампания демократов может нанести серьёзный урон государственности Штатов, поскольку президент страны сталкивается с попытками заблокировать его инициативы.



«Чем дольше продлятся попытки торпедировать реформы Трампа, тем больше у нас, зарубежных наблюдателей, будет оснований считать и говорить, что современные США и такие понятия, как демократия и правовое государство, вещи несовместимые», — отметил эксперт.