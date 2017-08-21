/Поглед.инфо/ От геополитиката е ясно, че натискът върху която и да е страна трябва да се съчетава с опити да бъде изолирана колкото се може по-пълно. Умният политик се стреми да обедини целия свят срещу главния си враг, включително второстепенните си врагове. А този хищник, който преследва два или повече заека, просто казано – не е с всичкия си...

В зенита на разума и могъществото си, всяка империя преценява своя основен противник и прави всичко възможно, за да въвлече срещу него всички останали играчи. Например, врагът на великия Рузвелт бе Хитлер. За да изолира врага си, Рузвелт подпомаше и недолюбвания СССР, и маоистите в Китай, и всички. За да се съкруши Хитлер, трябваше да се съберат всички сили на света и да концентрират натиска си в една точка.

Ако Тръмп (или по-скоро силите, които стоят зад него) иска да воюва в Далечния изток, би било разумно да остави Украйна на преценката на Русия, Сирия – на преценката на Асад; да даде на Русия и Близкия изток, ако не е траен мир, то поне примирие! Но трампизмът се включва в корейската авантюра, без да облегчи делата си на другите фронтове...

Силите и ресурсите на САЩ като световна империя се стопяват пред очите ни. Те никога няма да се върнат към 90-те години, когато човечеството, благодарение на натрупаните през 20-и век резерви, понасяше постоянния им грабеж. Складовете на планетата са ограбени от доларовите мародери. Навикът им да обменят всичко срещу нищо изчерпи резервоара на наличните блага...

(рус.ез.)

США: Агония империи

Любому известно: самая узкая часть ножа находится на его острие, на кончике. Как и иглы, и шила, и любого инструмента прокалывания. А потом нож, игла, шило расширяются. Вначале следует прокол – а потом в образовавшееся отверстие входит широкая часть холодного оружия. Это скопировано и в устройстве пули: наконечник пули острый. Совершенно понятно, зачем это делается: чем меньше площадь давления, тем эффективнее давление. Если сапожник, вместо того, чтобы вонзать в кожу обуви острие шила, будет пытаться проткнуть кожу его рукояткой – мы, наверное, подумаем, что у сапожника не всё в порядке с головой…

Так и в геополитике: давление на какую-либо страну должно сочетаться с попытками её изоляции, как можно более полной. Умный политик стремится объединить против своего главного врага весь мир, включая и своих второстепенных врагов. А тот хищник, который гоняется за двумя и более зайцами – не иначе как свихнулся…

Любая империя в зените разума и могущества – выбирает себе главного противника и делает всё, чтобы втянуть в борьбу с ним всех остальных игроков. Это принцип ножа, принцип шила: чтобы давление было максимальным, нужно минимизировать площадь давления.

Например, врагом великого Рузвельта был Гитлер. Чтобы изолировать своего врага, Рузвельт раздавал широкие авансы и нелюбимому СССР, и маоистам в Китае, и всем-всем-всем. Чтобы сокрушить Гитлера – требовалось собрать все силы мира и сконцентрировать давление в одной точке. Что и закончилось победным маем в Берлине…

Агония империя (что доказала и судьба третьего рейха) заложена в неспособности военно-политического руководства сконцентрироваться на главной угрозе, игнорируя, до лучших времен, угрозы второстепенные. Именно такую неспособность, буквально уже трагикомическую, показывает имперская канцелярия США.

Трамп вообще похож на парикмахера из чёрного анекдота: молодой парикмахер-стажёр бреет клиента очень бережно, аккуратно – и вдруг: ой! Порезал! Ещё медленнее и осторожнее бреет – и снова порезал. В отчаянии кромсает бритвой направо и налево и кричит преподавателю: «Марь-Ванна, ничего у меня не получается!!!»

США ведут себя точно так же: срывается одна операция за другой, и в отчаянии имперская канцелярия четвёртого рейха идёт во все тяжкие, напролом, размахивая дубиной не только беспощадно, но и безумно…

В самом деле: если враг четвёртого рейха – РФ, то нужно оставить в покое исламистов (хотя бы на время). Если главный враг – исламисты, то нужно оставить в покое Россию. Если не получается никак избежать войны на два фронта, то нужно хотя бы не ввязываться в войну с Кореей и Китаем. Но если и там не выходит поладить миром – оставить в покое хотя бы Латинскую Америку.

Наполеон говорил про военные позиции: «нельзя быть сильным везде». Силу концентрируют на точке прорыва, для этого и существует стратегия. Отчаяние имперской канцелярии четвёртого рейха проявляется в том, что она развязывает новые конфликты, не удосужившись хоть как-то урегулировать старые…

Если Трампу (точнее, силам, стоящим за ним) так хочется воевать на Дальнем Востоке, то разумнее всего отдать Украину на усмотрение России, а Сирию – на усмотрение Асада. Дать России и Ближнему Востоку если не прочный мир, то хотя бы перемирие! Но трампизм влезает в корейскую авантюру, ни на секунду не облегчив дела на иных фронтах…

В Корее дошло до точки кипения: лидер КНДР приказал военным быть готовыми нанести удар по Гуаму! «Военные КНДР должны быть готовы к нанесению ракетного удара по Гуаму в любой момент. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын».

По его словам, США могут избежать военного конфликта, если американские власти сделают правильный выбор, сообщает агентство Reuters. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что попытка ракетного удара по Гуаму может привести к войне с КНДР. При этом министр обороны отметил, что военные США в «считаные минуты» определят траекторию ракеты и перехватят ее. Это хвастовство и шапкозакидательство США слишком уж расходятся с той тревогой, которую они подняли из-за корейских ракет. Если всё так просто, ребята, чего вы так истерите?!

В таких условиях, когда вот-вот разразится война двух ядерных держав (США и КНДР) – совершенным безумием или жестом конченного отчаяния представляется заявление Трампа о «военном варианте для Венесуэлы» на которое в минобороны Венесуэлы заявили, что у власти в США находятся «экстремисты».

Глава минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес (это не опечатка, его родители назвали в честь Ленина) заявил о готовности ВС страны предпринять любые меры для защиты государства: «Вооруженные силы Боливарианской Республики Венесуэлы вновь заявляют о своих мирных намерениях, однако подтверждают священную клятву отдать жизнь, защищая родину и ее институты, в случае необходимости».

Зачем, стоя на пороге войны с государством, обладающим ядерным оружием и суперустойчивой, независимой от любых эмбарго, системой снабжения (КНДР) – развязывать горячую фазу конфликта с Каракасом?! Какой стратег и для какой цели стал бы так делать? Нравится или не нравится трампистам правительство в Каракасе – с ним можно разобраться ПОСЛЕ дальневосточного эндшпиля…

Стремясь вовлечь Китай в решение «корейской проблемы» США – словно у них правая рука не знает, что делает левая – устраивают военные провокации против Китая (Спратли) и провоцируют Пекин дичайшими заявлениями о «масштабных торговых ограничениях», дрязнят китайских лидеров (по-восточному обидчивых) «ворами технологий» и т.п. Этим минимизируется и без того призрачная возможность нейтралитета Пекина в новой корейской войне…

Если Трамп – ковбой с большими револьверами, то он должен помнить главный ковбойский (и вообще воровской) принцип: оружие не достают, чтобы попугать. Если достал оружие – будь готов его применить.

Мир, смертельно уставший от американской угрозы, при Трампе устаёт от американского блефа. Револьверы извлекаются, демонстрируются – и снова уходят в кобуры.

Эта регулярность пошлого блефа, когда гора раз за разом рожает мышь – делает четвёртый рейх смешным, что для империи – недопустимо.

Разгромленная империя может подняться – империя, ставшая смешной и жалкой, не поднимется никогда…

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Гальванизируя трупик изначально-мертворожденного украинского фашизма, уже в открытую подпитывая средневековых головорезов в Сирии, напав на абсолютно замкнутую внутри себя «устрицу» КНДР.

При этом пытаясь подтолкнуть дистрофичный от систематического недоедания румынский нацизм устроить новую бойню в Приднестровье, осыпая – на манер обезьян – криками и калом Китай, США заставляют вспомнить одну армейскую поговорку. А именно:

-Вид бегущего генерала в мирное время вызывает смех, а в военное – панику.

Американский «генерал человечества» последние годы не просто бегает, вызывая то смех, то панику. Он растерянно мечется, растрачивая себя на бесконечные угрозы, метаемые во все стороны, не понимая, что когда угроз много – они обесцениваются.

Американская стратегия «напасть на всех сразу» - напоминает поздние годы Гитлера с его «периметром фронтов». Но ведь за стратегией должен скрываться какой-то замысел?

Ведь стратег же должен рисовать на карте какие-то стрелочки, определять приоритеты, направления главного удара? Стратег тем и отличается от тактика, что представляет не только операцию, но и «после операции», выстраивает конфигурацию грядущих отношений…

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«Странности» американской стратегии связаны со внутренним распадом американских штабов. Мировое господство разные претенденты понимают по-разному. Наполеон думал насадить во всём мире наполеоновский кодекс, Гитлер – сделать мир рабом немецкой нации, коммунисты думали построить во всех «говнистанах» коммунизм или хотя бы реальный социализм…

Американский образ мирового господства – это абсолютное господство повсюду американского доллара. Все войны ведутся для поддержания ценности этой бумажки, которая сама по себе не стоит ничего (а с появлением электронных денег даже и бумажкой быть перестала).

Но имея деньги и орудием, и целью войн – США заложило в саму конструкцию своей власти лютую коррумпированность всех участников процесса. Коррумпированность всех звеньев американского влияния – от вороватого президента-миллиардера и пятизвёздного генерала, спекулирующего бензином для армии – до вороватого рядового скакуна-майдауна – сама по себе разрушает единство и складность стратегического замысла.

Грубо говоря, армия, главной целью всех в которой является грабёж – бросает наступление в самый неожиданный момент, чтобы растечься мародёрами по складам.

Эта армия кормится войной – и потому не хочет завершать войну, она хочет не победы, а процесса.

Этой армии нужно, чтобы войн было как можно больше, и чтобы они текли как можно дольше. Ведь для орды кочевых мародёров война – жизнь. В мирной жизни, без налётов и пожаров, орда себя не видит и найти не может.

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В итоге четвёртый рейх увязает в болотах бесконечной конфликтности, которые растут вширь, заболачивая всю местность, и вглубь: из гнилостных трясин извлекаются всё более и более отмороженные подонки и выродки, потому что кроме самых ублюдочных форм человека никто с империей-ордой больше дел иметь не хочет.

Главное противоречие американской претензии на мировое господство заключается в том, что любой порядок требует стабильности, а стабильность несовместима с финансовой ненасытностью.

Не может быть стабильности в обществе ненасытных хапуг, которым всегда и всего мало. Ведь стабилизируя процесс обогащения, стабильность автоматически ограничивает его. Чтобы взять всё – нужно не оставить ничего, но нельзя сохранить стабильность на территории, на которой ничего для жизни не осталось, никаких средств к существованию нет.

Можно привести к покорности людей, у которых отнял часть достояния (например, десятину – десятую часть доходов). Но нельзя удержать в покорности людей, у которых забрал всё.

Ну, а если не забрал – скажем с Украины ВСЕГО – значит, не выжал по полной доход, допустил упущенную прибыль своей корпорации.

Зачем нужен корпорации менеджер, который не минимизирует её расходов и не максимизирует доходов?

Если грабить оккупированную территорию не подчистую, оставляя средства к существованию туземцам – то с точки зрения корпоративной этики ты неэффективный управленец, ротозей и вахлак…

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Силы и средства США как мировой империи тают на глазах. Им никогда уже не вернуться в 90-е, когда они делали, что хотели – а человечество имело накопленные в ХХ веке хомячьи резервы, чтобы терпеть их перманентный грабёж. Кладовая планеты исчерпана долларовыми мародёрами. Их привычка менять всё на ничто – стала скрести по дну резервуара доступных благ.

Никакой Трамп, никакие истерики и даже ядерные ракеты – ничего уже с этим поделать не смогут…

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